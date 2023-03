Miyamoto et le casting du film Super Mario reprennent le thème de Super Mario Bros

Jimmy Fallon, The Roots & The Super Mario Bros. Movie Cast Sing the Super Mario Bros. Theme Song 03/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le film d'animation Super Mario Bros. est l'occasion pour Nintendo se faire parler de son célèbre plombier un peu partout et toutes les occasions sont bonnes pour que le film soit un succès.Un passage obligé aux Etats-Unis est le Late Show de Jimmy Fallon. L'émission est suivie par des millions de personnes tous les soirs et ses nombreuses séquences sont diffusées et commentées un peu partout à travers la planète. Et la dernière séquence a capella n'y échappera pas !Jimmy Fallon et l'équipe The Roots qui l'accompagne au quotidien a réuni le casting du film d'animation Super Mario Bros. pour une reprise du célèbre thème du jeu Super Mario Bros. ! Ce n'est cela dit pas tout puisqu'une belle surprise est venue conclure la séquence. Découvrez pas vous-mêmes :Shigeru Myamoto en personne s'est joint au casting, en compagnie de Chris Meledandri, le patron des studios Illuminations qui ont réalisé le film d'animation, pour donner eux aussi de la voix.Une séquence musicale réussie qui marque dignement ce MAR10 Day !