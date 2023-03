Dernière semaine pour aller voir Geek, pièce de théatre inspirée du jeu vidéo

Depuis longtemps, le monde du jeu vidéo est une univers qui dépasse celui où il est né : un écran. On trouve de nos jours divers goodies, des livres ou mangas, des figurines et même des séries télévisées ou parait-il aussi des films faisant référence à nos univers favoris. Cette fois-ci, c'est le monde à l'envers, puisque c'est le théâtre qui en vient à tirer le jeu vidéo vers lui avec la comédie nommée Geek. Détaillons cela !





Depuis le 19 janvier se joue les soirs du jeudi au samedi au samedi à 19h, ainsi que le dimanche à 16h, la comédie G.E.E.K. (Génération Etonnante d'Emotions Kontradictoires). Écrite par Maxime Minault et mise en scène par Renato Ribeiro, la pièce de théâtre est construite sur un principe détonnant : elle a été imaginée comme un jeu vidéo, dont le déroulement est entre les mains du public. Ce sont au total près de 19 000 combinaisons de scénario qui sont possibles ! Ainsi, pendant la pièce, grâce à un système de votation, le public pourra interagir sur l'intrigue et jouer les marionnettistes avec trois personnages que sont Mathieu, Lucie et Ernest. Ainsi chaque représentation est différente.





Le synopsis de la pièce est le suivant : Ernest se remet à peine d’une rupture sentimentale et Mathieu aime Lucie qui aime Mathieu. Jusque-là tout va bien… jusqu’à ce que Lucie décide de s’installer elle aussi chez son amoureux. C’est ainsi que le fameux trio se retrouve à vivre sous le même toit.Mais la cohabitation ne s’avère pas si simple… Alors plusieurs solutions s’offrent aux protagonistes pendant environ 1h15.