Streets of Rage 4 : une mise à jour gratuite accompagnée d'une promo sur l'eShop

Streets of Rage 4 (and Mr. X Nightmare DLC) - New free update bringing more than 300 improvements 03/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dotemu, en collaboration avec les studios Lizardcube et Guard Crush Games, vient de sortir une nouvelle mise à jour gratuite pour Streets of Rage 4, le dernier épisode en date de la série légendaire du beat'em up star des années 90.Cette "revitalisation" musclée du grand classique du genre apporte de nombreux ajouts et améliorations, notamment des nouveaux coups coopératifs qui récompensent le jeu en équipe en infligeant de lourds dégâts aux ennemis. Les joueurs pourront également profiter du nouveau Mode Survie Custom qui leur donne un contrôle total sur les vagues infinies d'ennemis. Cette mise à jour est disponible sur PC via Steam, Good Old Games, Windows Store, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.Grâce à elle, les joueurs de Streets of Rage 4 pourront prolonger leur expérience de jeu avec de nouveaux contenus et améliorations, tels que les coups coopératifs qui permettent de combiner des attaques pour infliger de lourds dégâts aux ennemis. Le Mode Survie Custom est également une nouveauté intéressante, permettant aux joueurs de prendre le contrôle total sur les vagues d'ennemis qui déferlent dans les rues de la ville. Cette mise à jour gratuite est disponible sur toutes les plateformes, et accompagne une promotion de 50% sur le prix de base du jeu et de son DLC, Mr. X Nightmare, sur Steam, le PlayStation Store et le Nintendo eShop.Depuis sa sortie en 2020, Streets of Rage 4 a été acclamé par la critique et le public, dépassant les 2,5 millions d'exemplaires vendus. Cette revitalisation du jeu d'action en vue de côté a bénéficié d'un second souffle exceptionnel en 2022, avec le DLC Mr. X Nightmare qui a ajouté de nouveaux combattants, un mode Survie inventif et intense, de nouvelles attaques dévastatrices, un arsenal étendu et de nouvelles pistes musicales. Cette mise à jour gratuite est une excellente occasion de découvrir les nouvelles fonctionnalités du jeu, ainsi que les améliorations apportées au gameplay et à la qualité de vie.Cette mise à jour gratuite de Streets of Rage 4 est une excellente nouvelle pour les fans de la série et les joueurs qui hésitaient à se faire une petite partie d'un jeu disponible maintenant depuis quelque temps. Avec ses ajouts et améliorations, cette mise à jour est un excellent moyen de prolonger l'expérience de jeu et de se laisser tenter à nouveau : cela sera-t-il votre cas ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord Source : communiqué