Inazuma Eleven: Victory Road : un hommage en 4500 personnages bientôt en Occident !

INAZUMA ELEVEN: Victory Road - Teaser Trailer (LEVEL5 VISION 2023 Ver.) 03/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le prochain jeu de la série Inazuma Eleven, intitulé Inazuma Eleven: Victory Road, a été annoncé pour une sortie mondiale sur PlayStation 4, Switch, iOS et Android en 2023 au Japon et d'ici 2024 dans le reste du monde. Le jeu sera un RPG de football, à mi-chemin entre la collection de joueurs et la simulation de football, avec des graphismes améliorés et évidemment de nouvelles fonctionnalités :Une nouvelle bande-annonce du jeu, que vous pouvez voir ci-dessus, a été publiée par LEVEL-5, révélant que Victory Road mettra en vedette plus de 4500 personnages des jeux précédents au travers du mode "Chronicle". Les joueurs pourront recruter ces personnages en utilisant des étoiles et affronter tous les anciens adversaires de la série Inazuma Eleven dans un mode de jeu séparé appelé "Mega Taisen Route" capable de voyager dans le temps et permettre ces rencontres entre des équipes qui sont apparues dans des années de jeux Inazuma Eleven.Le jeu comprendra également de nouveaux personnages et fonctionnalités, y compris un système de combat amélioré et des modes de jeu en ligne pour affronter d'autres joueurs du monde entier.Le scénario du mode Histoire est le suivant : Unmei Sasanami est un jeune garçon qui rêve d'un monde... sans football. Haru Endo, quant à lui, est un monstre du football qui domine le monde. Leur rencontre marque le début d'une histoire magnifique. Grâce aux amis qu'il rencontre à l'école, Unmei retrouve sa passion pour le football et tente de redonner vie au club de football de l'école qui a été négligé. Parviendront-ils à renverser les champions en titre, Raimon Junior High ? C'est l'histoire d'un outsider qui surmonte les difficultés, grandit et défie les plus forts.Inazuma Eleven: Victory Road promet d'être un ajout incontournable pour les fans de la série Inazuma Eleven, avec des améliorations notables par rapport aux jeux précédents. Les fans de la série pourront découvrir de nouveaux personnages, des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités dans ce jeu de football RPG.Avec une sortie mondiale confirmée pour cette année, les joueurs pourront bientôt se plonger dans le monde passionnant de Inazuma Eleven: Victory Road et recruter leur équipe de rêve pour affronter les meilleurs joueurs du monde entier, le tout en admirant les animations proposées par le studio d'animation MAPPA, contractée par Level-5 pour ce projet.Source : Nintendo Everything