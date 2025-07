Daemon X Machina: Titanic Scion révèle Fusion et Heavy Armor en deux vidéos

Fusion : plus qu’un simple tuning corporel

Mega Armure : la botte secrète sur le champ de bataille

Une édition physique collector bien garnie

Avant-goût à la gamescom 2025

Le studio japonais continue de huiler la machinerie promotionnelle de son ARPG mécanique. Après un premier aperçu au printemps, Titanic Scion revient cette semaine avec deux nouvelles vidéos qu’on vous laisse découvrir ci-dessous dans les paragraphes dédiés.Abandonner son humanité pour grignoter des modules ennemis ? C’est la promesse du système Fusion. Chaque « Facteur Immortal » absorbé (Might, Shell ou Skeleton) débloque compétences et modifications d’apparence, à la manière d’un arbre de talents vivant.Les vétérans du premier Daemon X Machina reconnaîtront l’idée, mais la nouvelle version pousse le curseur plus loin : muter pour gagner en puissance, ou payer pour redevenir « normal » et repartir de zéro. Une mécanique rappelant les dilemmes moraux de Deus Ex, version pilote de mécha.Quand la jauge « Call » atteint 100 %, votre Arsenal troque son agilité contre un colosse bardé de plaques : le Méga Armure. Plus lent mais quasi-imprenable, il canarde la zone à grand renfort de missiles et de lames énergétiques. Une philosophie proche du sprint final d’un Xenoblade Chronicle : sortir la grosse artillerie pour inverser la vapeur, sans oublier de recharger sa jauge avant le prochain combat.Bonne nouvelle pour les cartouchophiles : Titanic Scion existera en édition standard, mais aussi dans un coffret collector comprenant CD de 15 pistes, artbook, triplette de flight tags, set de patchs et présentoir acrylique — de quoi faire trembler votre étagère, mais pas votre connexion. Le tout sera gravé sur cartouche, sans téléchargement de « partie manquante », comme l’a précisé Marvelous.Si vous passez par Cologne entre le 20 et le 24 août, le stand Marvelous (Hall 7, A-051) proposera une démo jouable. L’occasion de tester la Fusion en direct plutôt que de la regarder derrière un écran — et peut-être de repartir avec un goodies qui fera rougir les fans d’Armored Core.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : NintendoLife