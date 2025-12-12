News Films d'animation Super Mario
Un teaser inédit pour Super Mario Galaxy Le Film aux Game Awards 2025
Un teaser inédit du film Super Mario Galaxy a été montré aux Game Awards 2025, en écho au combat contre Bowser Jr. Vivement sa sortie, prévue pour le 1e avril 2026 en France.News
La soirée des Game Awards 2025 aura tenu ses promesses pour les fans de Nintendo et du Royaume Champignon : un nouveau teaser du film Super Mario Galaxy a été diffusé, avec à la clé un bref mais percutant aperçu de ce qui nous attend au cinéma en avril 2026.
La scène apparaît comme une extension de la première rencontre entre les frères Mario et Bowser Jr., déjà aperçue dans le premier trailer dévoilé lors du Nintendo Direct spécial du 12 novembre. Bouleversant quelques attentes, Bowser Jr. y est présenté dans une forme inspirée de Wonder Bowser Jr., ce qui ajoute une touche visuelle tirée de l’univers Super Mario Bros. Wonder.
Cette nouvelle bande‑annonce ne s’attarde pas sur le scénario du film, mais elle confirme que l’action sera au centre de ce second film d’animation Nintendo x Illumination, avec un ton plus dynamique que jamais. Mario et Luigi doivent une fois de plus unir leurs forces face à des menaces toujours plus imprévisibles, ici incarnées par Bowser Jr., qui semble prêt à faire des étincelles pour retrouver son papotent miniaturisé et tourné en ridicule dans la première bande-annonce.
Le teaser dévoilé par Illumination lors de The Game Awards semble vouloir continuer dans cette veine : action, combat et clins d’œil visuels à d’autres épisodes de la saga, sans pour autant trop nous en dire. Cela laisse une part de mystère et d’excitation pour la prochaine bande‑annonce complète.
Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife, NintendoSoup
Ce nouveau clip, présenté comme un « nouveau coup d'oeil » ou « nouveau trailer d'annonce », ne se perd pas en longues scènes narratives. Il met en scène Mario et Luigi face à Bowser Jr., dans une confrontation rapide et dynamique qui rappellera à certains fans une frappe emblématique de Super Smash Bros, le fameux coup de genou inspiré de Captain Falcon.
The Super Mario Galaxy Movie | Mario & Luigi vs. Bowser Jr.
La scène apparaît comme une extension de la première rencontre entre les frères Mario et Bowser Jr., déjà aperçue dans le premier trailer dévoilé lors du Nintendo Direct spécial du 12 novembre. Bouleversant quelques attentes, Bowser Jr. y est présenté dans une forme inspirée de Wonder Bowser Jr., ce qui ajoute une touche visuelle tirée de l’univers Super Mario Bros. Wonder.
Une sortie très attendue !Comme souligné dans toutes les communications officielles, le film Super Mario Galaxy reste bien programmé pour une sortie en avril 2026 dans les salles de cinéma, avec des dates précises selon les territoires (notamment le 1er avril 2026 en France).
Cette nouvelle bande‑annonce ne s’attarde pas sur le scénario du film, mais elle confirme que l’action sera au centre de ce second film d’animation Nintendo x Illumination, avec un ton plus dynamique que jamais. Mario et Luigi doivent une fois de plus unir leurs forces face à des menaces toujours plus imprévisibles, ici incarnées par Bowser Jr., qui semble prêt à faire des étincelles pour retrouver son papotent miniaturisé et tourné en ridicule dans la première bande-annonce.
Un film qui amplifie le crossover des univers MarioCe nouvel extrait a toute sa place dans la stratégie de communication du film, déjà entamée par l’affiche inspirée du Pays des Sables de Super Mario Odyssey montrée il y a quelques semaines. On y voyait Mario et Luigi au cœur d’un univers mélangeant les thématiques Galaxie et Odyssey, confirmant que le long métrage ne se limite pas strictement à ses nouveaux fondements très Galaxyesques, mais emprunte allègrement à divers mondes iconiques de la franchise.
Le teaser dévoilé par Illumination lors de The Game Awards semble vouloir continuer dans cette veine : action, combat et clins d’œil visuels à d’autres épisodes de la saga, sans pour autant trop nous en dire. Cela laisse une part de mystère et d’excitation pour la prochaine bande‑annonce complète.
Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife, NintendoSoup
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.