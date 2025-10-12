Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon GO Disponible sur mobile depuis le 24/07/2016
News Pokémon GO (mobile)

Le Festival Pokémon GO se dévoile pour l'année 2026

Pokémon GO a dévoilé les dates et les lieux des futurs Pokémon GO Fest à venir l'an prochain.

News
En 2026, Pokémon GO fêtera son dixième anniversaire. Les célébrations devraient battre leur plein tout au long de l'année et plus particulièrement à la fin du printemps avec les désormais traditionnels festivals Pokémon GO.

Après Paris, Osaka et Jersey City, trois nouvelles villes accueilleront les évènements européens, américains et japonais et les premières infos à ce sujet ont été dévoilées ce mardi.
Pour le Pokémon GO Fest 2026, il faudra donc se rendre soit à Chicago aux Etats-Unis, soit à Tokyo au Japon, soit à Copenhague au Danemark ! Dans le tail, le Festival GO : Tokyo aura lieu du 29 mai au 1er juin, celui à Chicago se tiendra du 5 au 7 juin tandis que le Danemark accueillera le Pokémon GO Fest du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026.

Cette année, les jeux dans la ville seront accessibles via un billet dès la veille de l'évènement dans les parcs et espaces réservés pour l'évènement. Enfin, comme d'habitude, un évènement mondial aura lieu quelques semaines plus tard, pour clôturer en beauté les festivités.

La destination danoise devrait concentrer les attentions des européens et Puissance Nintendo tachera de faire au mieux pour couvrir l'évènement ! Nous vous en reparlerons très vite !

Source : Pokémon GO
