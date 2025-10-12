News Pokémon GO (mobile)
Le Festival Pokémon GO se dévoile pour l'année 2026
Pokémon GO a dévoilé les dates et les lieux des futurs Pokémon GO Fest à venir l'an prochain.News
En 2026, Pokémon GO fêtera son dixième anniversaire. Les célébrations devraient battre leur plein tout au long de l'année et plus particulièrement à la fin du printemps avec les désormais traditionnels festivals Pokémon GO.
Après Paris, Osaka et Jersey City, trois nouvelles villes accueilleront les évènements européens, américains et japonais et les premières infos à ce sujet ont été dévoilées ce mardi.
Cette année, les jeux dans la ville seront accessibles via un billet dès la veille de l'évènement dans les parcs et espaces réservés pour l'évènement. Enfin, comme d'habitude, un évènement mondial aura lieu quelques semaines plus tard, pour clôturer en beauté les festivités.
La destination danoise devrait concentrer les attentions des européens et Puissance Nintendo tachera de faire au mieux pour couvrir l'évènement ! Nous vous en reparlerons très vite !
Source : Pokémon GO
Après Paris, Osaka et Jersey City, trois nouvelles villes accueilleront les évènements européens, américains et japonais et les premières infos à ce sujet ont été dévoilées ce mardi.
Cette année, les jeux dans la ville seront accessibles via un billet dès la veille de l'évènement dans les parcs et espaces réservés pour l'évènement. Enfin, comme d'habitude, un évènement mondial aura lieu quelques semaines plus tard, pour clôturer en beauté les festivités.
La destination danoise devrait concentrer les attentions des européens et Puissance Nintendo tachera de faire au mieux pour couvrir l'évènement ! Nous vous en reparlerons très vite !
Source : Pokémon GO
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.