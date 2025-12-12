News Donkey Kong Bananza (Switch 2)
Nintendo remporte le prix du meilleur jeu familial aux Games Awards
La messe est dite. Cette nuit, au Peacock Theater de Los Angeles, le prix du meilleur jeu familial a été attribué à...News
La bataille fut rude, car il était en course aux côtés de Mario Kart World et Sonic Racing : CrossWorlds, deux jeux ayant marqué l'année vidéoludique mais également de Split Fiction développé par les créateurs d'It Takes two ayant remporté le prix du meilleur jeu de l'année 2021 aux Games Awards. Mais c'est bien notre singe préféré, en la personne de Donkey Kong revenu sur Nintendo Switch 2 exclusivement cet été, qui a remporté le prix du meilleur jeu familial aux Games Awards 2025 !
excellente note à la rédaction ! Avec ce jeu, Nintendo démontre les capacités de la Nintendo Switch 2 notamment avec la profusion d'explosion des cristaux de banandium.
Le jeu est jouable en coopération avec un joueur qui contrôle DK ainsi que toutes ses actions et un joueur qui contrôle la voix de Pauline qui détruit tout sur son passage et augmente ainsi la précieuse collecte !
excellente note à la rédaction ! Avec ce jeu, Nintendo démontre les capacités de la Nintendo Switch 2 notamment avec la profusion d'explosion des cristaux de banandium.
Le jeu est jouable en coopération avec un joueur qui contrôle DK ainsi que toutes ses actions et un joueur qui contrôle la voix de Pauline qui détruit tout sur son passage et augmente ainsi la précieuse collecte !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.