Un Nintendo Direct spécial Super Mario Galaxy Le film le 12 novembre

Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 15h00 pour découvrir la bande-annonce du prochain film d'animation Super Mario.News
Alors que la date de sortie approche, les premières fuites commencent à apparaître et Nintendo a décidé de passer à la vitesse supérieure en annonçant la diffusion de la première bande-annonce du film à l'occasion d'un Nintendo Direct spécial !
Le mercredi 12 novembre à 15h00 sera donc publiée la bande-annonce officielle de Super Mario Galaxy. Le film devrait nous emmener logiquement dans l'univers des jeux Super Mario Galaxy 1 et 2 et nous présenter de nouveaux personnages apparus dans ces jeux originalement sortis sur Wii.
Rendez-vous mercredi 12 novembre à 15:00 pour un Nintendo Direct qui dévoilera en première mondiale la bande-annonce officielle de Super Mario Galaxy Le Film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux.— Nintendo France (@NintendoFrance) November 10, 2025
Pouvons-nous nous attendre à une autre surprise ? En tout cas, Nintendo précise qu'il ne sera pas question de jeux vidéo à cette occasion. Nous voilà prévenus !
