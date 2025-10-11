Rechercher sur Puissance Nintendo
Un Nintendo Direct spécial Super Mario Galaxy Le film le 12 novembre

Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 15h00 pour découvrir la bande-annonce du prochain film d'animation Super Mario.

En avril prochain, Mario et ses amis seront de retour dans les salles obscures pour nous faire découvrir une nouvelle aventure dans un film d'animation avec Super Mario Galaxy, le film !

Alors que la date de sortie approche, les premières fuites commencent à apparaître et Nintendo a décidé de passer à la vitesse supérieure en annonçant la diffusion de la première bande-annonce du film à l'occasion d'un Nintendo Direct spécial !

Le mercredi 12 novembre à 15h00 sera donc publiée la bande-annonce officielle de Super Mario Galaxy. Le film devrait nous emmener logiquement dans l'univers des jeux Super Mario Galaxy 1 et 2 et nous présenter de nouveaux personnages apparus dans ces jeux originalement sortis sur Wii.

Pouvons-nous nous attendre à une autre surprise ? En tout cas, Nintendo précise qu'il ne sera pas question de jeux vidéo à cette occasion. Nous voilà prévenus !

Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 15h00 !
