[Spoiler] Super Mario Galaxy Le Film : un industriel américain dévoile le look de Yoshi dans SMGLF

Des visuels inédits de Yoshi, Mario et Harmonie ont fuité avant l'heure via un packaging de biscuits Pillsbury. On en connait qui vont passer un mauvais lundi, mais on est ravi de découvrir un peu plus l'univers du prochain film Super Mario Galaxy !