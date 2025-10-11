[Spoiler] Super Mario Galaxy Le Film : un industriel américain dévoile le look de Yoshi dans SMGLF
Des visuels inédits de Yoshi, Mario et Harmonie ont fuité avant l'heure via un packaging de biscuits Pillsbury. On en connait qui vont passer un mauvais lundi, mais on est ravi de découvrir un peu plus l'univers du prochain film Super Mario Galaxy !News
Yoshi et Mario se dévoilent dans l’espace grâce à PillsburyLa fuite vient d’un endroit pour le moins surprenant : un paquet de cookies Pillsbury aux États-Unis. Sur la boîte, on aperçoit clairement Yoshi souriant, posé fièrement sur la face avant, avec Mario dans une pose héroïque en arrière-plan.
Un graffiti qui en dit long… et Bowser Jr. en embuscadeEncore plus subtil : un petit graffiti en haut d’un jeu de labyrinthe imprimé sur l’emballage a attiré l’attention. Il ressemble furieusement à Bowser Jr., ce qui pourrait bien suggérer que le turbulent fils de Bowser aurait un rôle dans le film. Cette hypothèse vient renforcer une précédente rumeur selon laquelle des jouets Jakks Pacific à l’effigie de Bowser Jr. auraient été repérés par des fans à l'oeil bien affûté.
Old Spice aussi dans la boucle des fuitesLes cookies ne sont pas les seuls produits à avoir vendu la mèche. Une précédente fuite ignorée à l’époque mettait en scène Yoshi sur une bombe déodorante Old Spice appelée "Brooklyn Bounce", avec un parfum décrit comme "smashed fruit" (fruits écrasés).
Luigi faisait aussi une apparition sur une autre version nommée "Desert Detour", accompagné d’un Tostarenan de Super Mario Odyssey. Ces images, partagées en septembre, prenaient alors des airs de canular… mais les visuels Pillsbury leur donnent aujourd’hui une crédibilité qu'on n'attendait pas avant quelque temps.
Bande-annonce imminente et spéculations en orbiteL’ensemble de ces fuites semble coïncider avec la rumeur d’une bande-annonce prévue ce mois-ci. Plusieurs sources indiquent qu’un premier aperçu officiel serait attaché à la sortie du film Wicked: For Good.
Dans les commentaires vus dans les médias anglo-saxons, certains fans semblent espérer aussi une apparition surprise dans un Nintendo Direct aux alentours du 21 novembre, ce qui coïnciderait avec l’anniversaire de Super Mario Galaxy en Amérique du Nord. De notre côté, on n'y croit pas trop mais on a eu le nez creux niveau prédictions cette année alors on se contentera de prendre l'annonce quand elle arrivera, officiellement ! [Correction à 23h20 : Nintendo a officialisé un Super Mario Galaxy Direct pour le 12 novembre à 15h]
Entre cookies, déodorants et petites erreurs marketing, Nintendo semble avoir du mal à contenir la galaxie d'informations autour de son prochain film. C'est un mal pour un bien : les industriels paient une fortune pour mettre le logo de Mario sur les emballages de leurs produits et on voit que Nintendo a largement ouvert les vannes des accords de licensing puisque du déo aux pâtes industrielles, tout y passe !
Pour la petite histoire, on est allé lire la liste des ingrédients et on est loin de la recette de grand-mère avec une pâte crue pour cookies qui s'inscrit directement dans la gamme des aliments ultra-transformée. Même la farine a droit à son petit traitement de faveur de la part de Pillsbury : Farine enrichie blanchie (farine de blé, niacine, sulfate ferreux, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), sucre, eau, huile de palme, huile de canola. Contient 2 % ou moins de : œufs, sel, levure chimique (bicarbonate de soude, phosphate de sodium et d'aluminium), phosphate tricalcique, colorants jaunes n°5 et n°6, bleu n°1, arôme artificiel. Contient des ingrédients à base de blé et d'œuf. Appétissant, non ?
Sources : Topsmarkets.com via Eurogamer, NintendoLife et Nintendo Everything
