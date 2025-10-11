News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Nintendo lance un site pour vérifier la compatibilité entre Switch et Switch 2
Un site officiel créé par Nintendo permet désormais de savoir en un clic si un jeu Switch est compatible avec la Switch 2. Idéal pour les joueurs qui veulent s'équiper pour ces Fêtes de fin d’année.News
Nintendo simplifie la vie des joueurs (et surtout de leur entourage !) avec un nouveau site officiel qui permet de vérifier facilement la compatibilité entre les jeux Nintendo Switch et la Switch 2.
Un outil pensé pour les utilisateurs les moins familiers, mais qui pourra aussi servir à éviter les mauvaises surprises lors des achats. Cet outil est disponible à cette adresse : https://switch-software-compatibility.nintendo.com/fr-FR.
Chaque résultat est accompagné d’une fiche indiquant le niveau de compatibilité, et parfois les limitations éventuelles. Par exemple, un jeu comme NieR: Automata, salué pour son portage sur Switch, connaît actuellement des problèmes sur Switch 2, ce que la base de données permet d’anticiper.
S'agissant d'un outil de validation de la compatibilité Switch 1 vers Switch 2, les sorties Switch 2 comme Donkey Kong Bananza ne s’affichent tout simplement pas dans les résultats. C'est tout à fait logique.
On vous rappelle que vous pouvez consulter le site à cette adresse : https://switch-software-compatibility.nintendo.com
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Gamereactor, NintendoSoup, NintendoLife, Nintendo Everything
Un moteur de recherche de compatibilitéLe principe est simple : tapez le nom d’un jeu Switch sur le site dédié, et vous saurez immédiatement s’il est entièrement compatible, partiellement fonctionnel ou incompatible avec la Switch 2. Cette recherche fonctionne aussi bien pour les versions physiques que numériques puisqu'il se base uniquement sur le nom du jeu.
Un outil utile pour éviter toute déconvenueBien que la grande majorité des jeux Switch soient compatibles avec la Switch 2, certains titres rencontrent encore des soucis, notamment liés aux cinématiques préenregistrées ou aux moteurs spécifiques. Ce site permettra donc de suivre facilement l’évolution de la compatibilité, car Nintendo continue de déployer des correctifs au fil du temps.
