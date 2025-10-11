Rechercher sur Puissance Nintendo
Shigeru Miyamoto Né le 16/11/1952 (74 ans)
News Shigeru Miyamoto

Miyamoto s'éloigne du développement, mais garde un œil sur Mario

Dans une interview récente, Shigeru Miyamoto évoque son retrait progressif du jeu vidéo, tout en confiant continuer à tester les jeux Mario pour qu’ils « ressemblent vraiment à Mario ».

News
Shigeru Miyamoto, la figure tutélaire de Nintendo qu'on ne présente plus mais dont on ne peut se passer de rappeler qu'il est le créateur de Mario, Zelda ou encore Pikmin, a récemment partagé quelques confidences sur son rôle actuel chez Nintendo, et sur la manière dont il envisage l’avenir.
Dans une interview accordée au magazine japonais Casa Brutus (n°308), relayée par plusieurs médias anglophones, le maître s’exprime avec humilité et humour sur sa volonté de passer progressivement la main… tout en gardant un œil (et une manette) sur le royaume Champignon.

On a feuilleté quelques pages virtuelles de ce magazine japonais de près de 226 pages qui ne sont pas toutes consacrées à Nintendo, mais on voit bien avec ce genre de mise en avant la posture que Nintendo entend se donner à ce stade de son histoire : un statut d'icône du divertissement dont on comprend l'importance en parcourant son histoire !

« Je joue toujours les 30 premières minutes »

S’il ne dirige plus directement le développement des jeux Mario, Miyamoto-san veille toujours à ce que l’ADN de la série reste intact. Il explique ainsi jouer personnellement au début de chaque nouveau titre pour en évaluer l’interface et l’esprit : « Je joue toujours environ les 30 premières minutes du jeu pour vérifier que ça ressemble vraiment à Mario. »

De Mario Run à Pikmin 4… et maintenant les films

Miyamoto n’a plus signé un jeu en tant que réalisateur depuis Super Mario Run en 2016. Vous prenez comme votre dévoué un sacré coup de vieux en vous disant que bientôt, on va souffler les 10 bougies de ce premier jeu Nintendo sur mobile, annoncé en grande pompe lors d'une conférence Apple, le 7 septembre 2016.
Son dernier rôle de producteur majeur remonte à Pikmin 4, et il consacre désormais une grande partie de son énergie à la production cinématographique. Le film Super Mario Galaxy, actuellement en post-production et non sans leaks à l'insu du plein gré des partenaires industriels de Nintendo et Illumination, illustre cette nouvelle orientation. L’homme qui a redéfini le jeu vidéo s’attaque aujourd’hui au 7e art, avec l’idée que « les films restent pour toujours ».

Vers un départ en douceur… mais pas tout de suite

Loin de toute annonce formelle de retraite, Miyamoto évoque néanmoins un retrait supplémentaire, presque avec légèreté : « Peut-être que je dirai un jour : “Je ne regarderai plus !” » plaisante-t-il. Mais ce qu’il espère avant tout, c’est « rester en bonne santé jusqu’au 50e anniversaire de Mario ». Un objectif à dix ans qui en dit long sur son attachement à l’icône qu’il a créée en 1985, et sur le lien indéfectible qui l’unit à ses équipes et à ses fans.
Un héritage bien vivant

Si certains s’inquiètent de voir Miyamoto quitter les projecteurs, force est de constater que Nintendo a su transmettre l’esprit de ses licences à une nouvelle garde plus que talentueuse que les récents succès commerciaux confortent certainement dans leurs rôles.

Les licences continuent de se renouveler tout en gardant leur âme, même quand leur papa s'en est éloigné depuis longtemps. Et même si Miyamoto joue moins longtemps, il reste la boussole morale de ces aventures. Un goût du détail, un souci du joueur, une volonté de faire sourire et de... renverser la table ! C'est aussi ça, se frotter à Shigeru Miyamoto !
Avez-vous déjà pensé au jour ou S. Miyamoto décidera de s'éloigner de Nintendo pour profiter d'une retraite bien méritée ? Nous, non ! Mais vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : CasaBrutus.com via Videogameschronicles
