La retraite n'est pas au programme de Shigeru Miyamoto

Plus que prendre ma retraite, je pense au jour où je tomberai. À notre époque, il faut penser aux choses dans un délai de cinq ans, alors je me demande à qui je peux transmettre mes affaires, au cas où quelque chose arriverait.

Je suis vraiment reconnaissant qu'il y ait tant d'énergie autour des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des choses qui sont déjà sorties dans le monde... elles ont été cultivées par d'autres, d'autres personnes les ont élevées, les ont aidées à grandir, donc en ce sens, je ne me sens plus trop propriétaire d'elles.

Et la réponse est... non ! Heureusement pour nous, et malheureusement pour sa famille qui voudrait sans doute profiter un peu plus de papi Shiggy, Shigeru Miyamoto ne prévoie par de prendre sa retraite. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment.Il explique en effet qu'il fonctionne avec une vision à cinq ans de ses activités :Il précise :C'est vrai que depuis quelques années, Shigeru Miyamoto n'est plus au premier plan, si ce n'est de projets spéciaux comme les parcs d'attractions Super Nintendo World, ou le film d'animation Super Mario Bros Le Film. Les deux projets sont d'autant plus importants qu'ils permettent à Nintendo de sortir du domaine du jeu vidéo pour devenir une société non plus de jeu vidéo mais tout simplement de divertissement mainstream.Source : The Guardian via MyNintendoNews