Belle et heureuse année 2024 à tous

Toute l'équipe de Puissance Nintendo se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2024 ! On ne sait pas trop encore ce que nous réserve cette année, mais on sait qu'à PN on ne s'ennuiera pas trop avec les nombreuses infos qu'on va guetter au sujet de la prochaine génération de console de Nintendo. On ne sait pas encore si on doit parler de Switch 2 ou si Nintendo va opter pour un nouveau nom, mais une chose est quasi-certaine : Nintendo devrait nous donner plus d'infos sur sa prochaine machine dans les prochains mois.On aurait bien voulu avoir quelques détails dès cette année, mais la vie est ainsi faite : le succès du film d'animation Super Mario Bros, et peu après la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ont suffi pour relancer les ventes d'une console qu'on pensait sur la fin, lui offrant de fait une sublime 7e année d'existence !Et cela s'est traduit, vendredi, par un record en bourse de la plus forte valeur de l'action Nintendo sur le marché japonais, signe que les investisseurs ont toute confiance en Nintendo et sa capacité à préserver le capital acquis par la Switch avec sa prochaine génération. Mais cela, seul le temps nous prouvera que Big N a fait les bons choix, dès que les infos commenceront à être divulguées par le fabricant.Mais en ce premier janvier 2024, on a d'abord une pensée pour vous tous, les lecteurs de Puissance Nintendo : que vous soyez arrivé sur cette actualité par un passage sur notre page d'accueil ou depuis un lien depuis nos réseaux sociaux, on vous souhaite tous nos voeux de bonheur, de réussite et de bonne santé pour toute cette année !Jouez beaucoup, mangez sainement, et consacrez du temps à vos proches que ce soit autour de Mario Kart 8 Deluxe et ses 96 circuits, Super Mario Bros Wonder et son mode multijoueur, ou comme dans beaucoup de familles avec un joueur que les autres regardent/admirent !Passez une magnifique journée entouré de vos proches, et on se retrouve très bientôt sur PN pour suivre l'actualité de notre fabricant-éditeur préféré pour une année 2024 qu'on attend aussi dynamique qu'on l'espère !