A 13 ans, il est le premier humain à faire planter Tetris sur NES

BLUE SCUTI BEATS NES TETRIS 02/01/2024

Ils ont réussi à devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre le niveau 157 du jeu. C'est à ce moment-là que le crash mythique se produit, apparemment parce que le jeu essaie de calculer l'idée que quelqu'un consacre autant de temps et d'énergie à Tetris.

Vous pouvez regarder sa partie ici :Pendant 40 minutes environ, Blue Scuti enchaîne les lignes et les Tetris et arrive au bout du bout possible selon le code informatique du jeu, le faisant planter.En effet, au bout d'un certain temps de jeu, le jeu n'est pas capable de gérer les instructions qui lui sont envoyées par le joueur et de fait, le jeu crashe. Jusqu'à présent, c'est uniquement l'IA qui nous a prouvé qu'il y avait bien une fin de ce genre à Tetris, on sait maintenant qu'un humain surentraîné est capable, lui aussi, d'un tel exploit.C'est d'autant plus remarquable que Tetris sur NES n'est pas un jeu récent : il est sorti en 1989 sur NES, on peut donc dire qu'un enfant de 13 ans a battu un jeu qui a plus de 2 fois son âge, près de 35 ans !Pour faire planter le jeu, Blue Scuti a dû rester concentrer pour atteindre le niveau 157, au cours duquel le jeu finit par crasher. On aime bien la plaisanterie de VG247 dans son article sur le sujet :Preuve de ce record incroyable, la vidéo a été uploadée sur la chaîne officielle Classic Tetris World Championships, et à la fin Blue Scuti explique que l'idée de battre ce record lui est venue quand il a vu celui de fractal161 qui, en 2023, avait essayé d'arriver au bout du bout de ce que le code de Tetris sur NES permettait.Source : Kotaku