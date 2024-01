Prince of Persia: The Lost Crown : une démo bientôt et sa durée de vie révélée

S’il y a bien un jeu qu’on a inscrit dans nos calendriers pour rythmer nos premières heures de joueurs de 2024, c’est Prince of Persia: The Lost Crown! Le mois dernier, ZenitPN nous a proposé une preview enthousiaste du jeu , et on a hâte de pouvoir l’essayer à notre tour dans deux semaines, le 18 janvier 2024.Game Informer a indiqué dans un article que la durée de vie du jeu serait d’environ 25 heures, sans que l’on sache s’il s’agit du temps nécessaire pour parcourir tout le jeu dans tous les sens, ou s’il s’agit d’un temps minimum pour le finir en ligne droite !On pourra se rendre compte de la difficulté du jeu dès le 11 janvier prochain : une démo sera disponible sur l’eShop pour s’y essayer, et ainsi nous conforter on l’espère dans l’idée d’acheter la version complète pour le 18.PoP The Lost Crown fait-il partie des jeux que vous avez choisis d’acheter en ce début d’année 2024 ? Sur Switch ou sur un autre support ? N’hésitez pas à relire nos impressions pour en savoir plus à son sujet, et bien sûr de télécharger la démo gratuite qui sera proposée dès la semaine prochaine !Source : GameInformer