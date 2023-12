On a joué au nouveau Prince of Persia: The Lost Crown

Un nouveau héros pour protéger le royaume de Perse

Le retour aux sources dans un Metroidvania en 2D...

...mais à la sauce Prince of Persia !

Dès le début de la partie, nous sommes plongés dans une superbe cinématique d'introduction, qui nous dévoile le contexte : déjà affaibli, le royaume de Perse est attaqué par une puissante armée venue d'Orient et sur le point d'être anéanti. Heureusement, pour le protéger, il peut compter sur un groupe de courageux guerriers — les sept Immortels, dont le jeune Sargon, que nous incarnons.A peine remis de l'offensive ennemie, le royaume subit un nouvel événement tragique avec l'enlèvement du Prince Ghassan. Une mission est alors confiée aux Immortels : partir à sa recherche au Mont Qaf, une cité sacrée et dangereuse, et le ramener.Voilà comment débute l'histoire de Prince of Persia: The Lost Crown, qui fait donc place à un nouveau héros. Bien qu'ayant un scénario indépendant des autres jeux de la série, cet épisode de Prince of Persia est un retour aux sources et n'est pas sans références à ses prédécesseurs...Avec cet épisode, Ubisoft nous renvoie en effet aux origines de la franchise, c'est-à-dire un jeu en solo d'action/aventure, avec des déplacements en 2D. Toutefois, il reprend ici les règles d'un Metroidvania : l'exploration d'un monde avec de multiples zones, dont les accès se débloquent au fur et à mesure avec l'obtention de nouvelles compétences.Pour aider le joueur à se souvenir des passages inaccessibles et des énigmes qui nécessiteront de revenir plus tard sur ses pas, un système de capture d'écran intégré à la carte est d'ailleurs proposé et se montre vite très pratique !Côté gameplay, tout en modernisant les actions possibles du personnage, ce Prince of Persia: The Lost Crown ne devrait pas trop dépayser les connaisseurs des précédents jeux. Il s'agit toujours ici de progresser en sautant sur les passerelles, en s'accrochant aux poteaux ou encore en glissant sur les murs pour aller activer des mécanismes, tout en évitant les pics et autres obstacles mortels.Pour combattre les ennemis, le héros dispose de ses fidèles sabres et d'un arc, qu'il obtiendra assez rapidement. En plus des coups de base (attaque de mêlée, parade et esquive), une jauge de pouvoir se remplit progressivement lors des combats et permet au joueur d'activer des attaques spéciales, efficaces pour terrasser des hordes de soldats et affaiblir les multiples boss.Bien sûr, l'exploration donnera au joueur l'occasion de découvrir différents points d'intérêt. On peut citer les marchands, pour acheter des améliorations, ou encore les "arbres Wak-Wak", des points de sauvegarde qui permettent de regagner sa santé et de s'équiper des amulettes collectées, offrant des bonus de capacités.En marge de la quête principale, des quêtes secondaires sont bien au rendez-vous afin de prolonger le jeu et atteindre une durée estimée par l'éditeur à 25 heures.Si l'on est vite tenté de comparer avec d'autres licences du même genre, en particulier Metroid Dread, c'est parce que l'animation du jeu se montre fluide et les combats très dynamiques.Malgré tout, la comparaison s'arrête là car Prince of Persia: The Lost Crown présente une direction artistique qui lui est propre, avec un rendu graphique magnifique et une bande-son qui l'accompagne à merveille (mention spéciale pour la guitare électrique durant l'une des phases de combat).Développé par Ubisoft Montpellier, studio notamment à l'origine de l'excellent Rayman Legends, il n'est pas surprenant de retrouver ici l'influence de cette autre production : notamment, des déplacements en 2D avec de l'action en arrière-plan pour offrir une profondeur de champ.Notre session de jeu nous a permis enfin d'apprécier les très nombreuses options d'accessibilité proposées : doublages en différentes langues, sous-titres, indications pour les plus novices, niveau de difficulté réglable en pleine partie... Le joueur pourra personnaliser l'expérience à sa guise.Pour terminer cette preview, nous avons le plaisir de partager avec vous quelques séquences de gameplay réalisées lors de notre session de jeu :