Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : Objection !

Objection !

Nouvelles enquêtes, nouveaux personnages, nouveaux pouvoirs

La compilation tant attendue ?

Qui n’a pas eu envie d’entendre une fois encore résonner “Objection !” et “Un instant !” dans les hauts parleurs de sa console ? Cela faisait depuis 2017 que l’on n’avait pas eu de nouvelles de notre avocat favori, soit au moment du portage en version française de Apollo Justice: Ace Attorney, sur 3DS. A l’époque, on suivait Apollo, petit nouveau du barreau, défendre un Phoenix Wright devenu joueur de poker et musicien dans un étrange petit restaurant. Un opus palpitant, composé de plusieurs enquêtes qui mettaient le personnage d’Apollo Justice en avant, mais aussi un portage de la version de 2007, date de sortie originelle de l’opus.La fin d’Apollo Justice laisse entendre qu’une suite pourrait suivre, débutant alors le début d’une nouvelle trilogie. Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies sort en 2013, d’abord uniquement au Japon, puis dans le monde en version anglaise. Puis vient Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice en 2016, là encore uniquement en anglais. Contrairement au premier opus, aucune traduction n’avait été envisagée pour les deux autres opus disponibles en version dématérialisée sur l’eShop de la 3DS. Les choses changent dès le début 2024 !Le contenu de cette nouvelle trilogie est conséquent : bien entendu, elle regroupe les trois jeux précédemment cités, mais aussi d’autres surprises, notamment deux enquêtes qui, à l’époque, étaient du contenu téléchargeable. Mais aussi une bibliothèque de musiques, d’artworks et d’illustrations. Là encore, ce n’est pas tout. Car les épisodes Dual Destinies et Spirit of Justice contiennent notamment des cinématiques animées qu’il vous sera possible de revoir dans les menus adéquats.Sur le jeu lui-même, nous ne vous dirons que peu de choses pour ne pas spoiler. L’épisode Apollo Justice: Ace Attorney est fidèle à la version de 2017, que ce soit dans son déroulé ou dans son graphisme. Le jeu intègre le tactile de la Switch comme il intégrait celui de a 3DS à son époque. Les menus sont fluides, la recherche d’indice passe sur un seul écran et là encore tout est réalisé de façon très agréables.Concernant les deux autres opus, on constate une certaine modernité dans l’interface de Dual Destinies et Spirit of Justice. L’ajout de cinématiques animées, mais aussi de sprites 3D des différents personnages, donne de la vie aux personnages. De la même façon que les pouvoirs et spécificités des personnages accompagnent le gameplay et redonnent de la nouveauté à chaque opus. Athena Cykes, nouvelle venue dans Dual Destinies, est une jeune avocate surdouée qui pourra faire appel au pouvoir des émotions pour déterminer le vrai du faux dans les déclarations de vos témoins. Le retour d’Ema Skye, jeune inspectrice scientifique, donne aussi lieu à d’autres types d’investigations avec la possibilité de relever des empreintes ou d’utiliser du Luminol pour révéler de nouvelles preuves…Les enquêtes se suivent et ne se ressemblent pas, jouant autant sur votre patiente que sur votre observation et votre sens de la déduction.Les fans l’attendaient, Nintendo l’a fait. Difficile de passer à côté de cette compilation enfin traduite en français et qui se paie aussi le luxe d’un doublage en français. Les animations sont fluides, le doublage un plaisir et l’ensemble continue sur la lancée de la 3DS en proposant une jouabilité qui est aussi efficace aux boutons qu’au tactile. Graphiquement, le jeu a fait peau neuve en lissant les textures, en proposant une version HD particulièrement réussie. C’est subtile, mais les améliorations graphiques sont bien présentes.