Test de Apollo Justice : le retour de l’avocat !

Le procès va débuter

Cette compilation vous propose donc trois jeux chacun avec ses propres enquêtes et ses propres cas. Mais pas seulement : ce sont aussi des pouvoirs, des possibilités nouvelles pendant les procès et à partir de Dual Destinies, des courtes séquences animées et entièrement doublées en français qui vont permettre de vivre cette aventure.



Bien entendu, il n’y a pas que les épisodes que vous pouvez découvrir dans cette collection. Des menus d’artworks, de cinématiques à revoir, de musique, tout cela est accessible une fois que vous les aurez découvert dans les intrigues principales (pour ne pas vous spoiler l’aventure à venir).

Faire éclater la vérité

La version ultime ?

Mais qu’en est-il de l’intrigue ? Simple : le premier opus s’ouvre sur le procès de Phoenix Wrigt, accusé de meurtre. On découvre que plusieurs années se sont écoulées depuis qu’il a été radié du barreau pour une raison encore… inconnue. Vous y incarnez pour la première fois Apollo Justice, nouvel avocat, qui va finir par se faire recruter par Phoenix et Vérité, sa fille.Dans Dual Destinies, le jeu s’ouvre sur la destruction de la salle d’audience n°4. L’attentat est revendiqué, un premier procès s’ouvre… avant que vous ne reveniez en arrière à la découverte d’Athena Cykes, nouvelle avocate du cabinet Wright and co et nouvelle partenaire d’Apollo. Dans Spirit of Justice, Phoenix part retrouver Maya qui arrive à la fin de son entraînement mystique. Seulement voilà : le pays dans lequel elle se trouve possède une justice bien spécifique et Phoenix s’y retrouve mêler.Le reste de ces intrigues, on vous laisse les découvrir. C’est dans la découverte que les opus de Phoenix Wright et Apollo Justice sont les meilleurs : parce qu’ils dispensent des menus petits détails tout au long de la narration, qu’ils vous font réfléchir sur plusieurs épisodes et vous surprenne suffisamment souvent pour vous donner envie d’en découvrir plus, toujours plus.Concernant l’aspect graphique, il est intéressant de noter l’évolution au fil des épisodes. Si le premier Apollo Justice: Ace Attorney propose des sprites dessinés, animés selon un panel d’expressions assez restreint (mais tout de même très efficace), Dual Destinies et Spirit of Justice nous offrent des personnages en 3D, à l’animation fluide. Certains plans emblématiques (comme les vues de la globalité de la salle d’audience) s’animent aux aussi pour donner une véritable impression de dynamisme et de vie à l’aventure.Bien entendu, ce n’est pas tout : puisque le jeu était à l’origine sur la console portable et tactile de Nintendo, quoi de mieux que la Switch et son tactile ? Le jeu opère une certaine refonte de l’interface : tout se déroule sur un seul écran, mais avec le tactile permettant aussi bien d’avancer dans les dialogues que de naviguer dans les dossiers d’affaires ou encore de sélectionner les éléments accablants ou non sur les images lorsque cela est nécessaire à votre enquête.Tout est très intuitif : les tutoriels se déroulent sous la forme d’un dialogue avec Apollo, Athéna ou Phoenix, de façon à vous apprendre les bases des différentes interfaces. Car avec ces nouveaux opus arrivent de nouvelles possibilités pour faire éclater la vérité.Les fans le savent : dans la précédente trilogie, vous pouvez déverrouiller les verrous-psychés grâce au magatama, un pendentif sacré donné à Phoenix par Maya Fey. Cela enclenchait une phase de jeu différente, presque un procès dans le procès, de façon à découvrir ce que cachent vos interlocuteurs. Dans Apollo Justice, vous disposez d’une nouvelle compétence par jeu et celles-ci finiront par se combiner pour vous permettre d’exceller en salle d’audience.Vous allez donc disposer d’un bracelet pour déceler les tics nerveux des personnes interrogées, grâce à Apollo. Athéna, quant à elle, exerce la psychologie analytique, une façon de déceler les émotions contradictoires chez les gens, permettant d’affiner leur témoignage (entre autres). A cela s'ajoutent d’autres compétences issus d’autres personnages, comme Ema Skye, experte scientifique, qui vous initie à l’utilisation du Luminol et du relevé d’empreintes.Si cela ajoute de nombreuses possibilités dans la résolution des enquêtes, la progression du jeu est toujours aussi fluide et efficace : vous aurez besoin de réfléchir, oui, de déduire, aussi, de confronter les témoignages et les preuves, mais vous ne serez jamais vraiment perdu quant à quelle technique utiliser.Ou du moins celle que tous les fans attendaient. Grâce à un lissage graphique, une version HD, des cinématiques et des personnages intégralement doublés en français, cette compilation a le mérite de permettre à tous de terminer la trilogie entamée 2007/2008 sur Nintendo DS (les opus suivants n’étant alors pas disponibles en français, mais uniquement en anglais).Avec son passage à la HD mais son charme d'antan, les enquêtes aussi rocambolesques que captivantes, cette compilation se dote aussi d’un contenu bonus particulièrement grand : que ce soit dans les galeries d’illustrations, de cinématiques, de musiques, tout y est pour vous en donner le plus possible.