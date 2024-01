Test de Hidden Through Time 2: Myths & Magic : une encyclopédie ludique et enchantée

Encore plus de tableaux colorés

Vous reprendrez bien un peu de profondeur ?

Créativité et partage pour défier les autres joueurs

Dans un nouvel épisode qui fait la part belle à la mythologie et aux créatures fantastiques et magiques, le jeu nous plonge dans un univers riche en clins d'œil et en références. Le titre est découpé en quatre grands chapitres qui proposent tous une variété de tableaux, adoptant chacun une thématique différente (Antiquité, Moyen Âge, etc.). Le chapitre consacré à la mythologie de l'Antiquité, peut-être un des plus réussis si l'on apprécie les clins d'œil variés et les mythes gréco-romains, propose ainsi de suivre quelques épisodes marquants des héros et dieux antiques.Dans des décors d'archipels méditerranéens, d'Olympe céleste ou de Tartare menaçant, l'œil du joueur peut, tout en recherchant les objets demandés, voir des épisodes célèbres de notre culture occidentale être illustrés. On retrouve par exemple dans un des meilleurs niveaux du jeu le célèbre héros Hercule en prise avec ses douze Travaux, tous représentés au sein d'une même composition. Le défi était plutôt ardu mais réussi !Une fois en jeu concrètement les petits personnages évoluent dans une vue du dessus, de trois quart et en 2D. Ils se déplacent et apportent de la vitalité plus que nécessaire quand on voit combien de temps il est parfois nécessaire de rester sur le même écran (spoiler : de longues minutes !). Le style rappelle très nettement ce que la série des jeux Scribblenauts du studio 5th Cell avait porté à de multiples reprises sur les consoles de Nintendo. Entre les deux séries on retrouve ces mêmes dessins faits de formes simples, de cernes noirs et d'apparence un peu enfantine qui accrochent immédiatement le regard.On voit que le studio Rogueside dans Hidden Through Time 2 a soigné sa proposition avec un effort côté animation. Même si globalement les éléments restent à leur place de manière à toujours rendre visibles les objets que l'on recherche, l'ennui ne pointe jamais le bout de son nez du fait d'une monotonie des scènes, ce qui est plutôt un bon point sachant que le titre s'oriente idéalement pour le jeune public.Hidden Through Time 2 est en effet un jeu d'observation qui demande d'enquêter en analysant attentivement les détails grouillant au sein de compositions chargées. Très fouillés et constamment lisibles, les tableaux dépeignent les activités de protagonistes qui s'affairent dans de petites boucles de déplacements. Il était effectivement impossible pour les développeurs d'envisager une trop grande agitation dans ce qui se passe à l'écran, au risque ensuite de ne plus pouvoir retrouver les objets tant convoités. Ces objets à retrouver sont très variés, cela va des pièces d'équipement, en passant par les animaux qui se cachent derrière les palissades, les feuilles d'arbre, jusqu'au minuscule escargot très bien dissimulé. Autant donc dire qu'il vaut mieux ouvrir l'œil, et le bon, pour tous les dénicher.Accessible à la fois en mode tactile ou au stick, la première manière de jouer permet de zoomer efficacement et de se déplacer dans des tableaux parfois assez grands, tandis que la seconde permet quant à elle de sélectionner au doigt et avec plus de précision les objets parfois vraiment petits. Dans ces conditions, on ne saurait par conséquent conseiller le jeu en mode docké tant les objets à trouver sont minuscules, à moins que votre écran de télévision soit de très grande taille et vous permette de scruter les compositions sans porter des jumelles.C'est en effet cela Hidden Through Time 2 : des objets parfois vraiment très bien cachés, au point que l'on s'interroge fréquemment sur un oubli des développeurs "Ce n'est pas possible ? Ils ont oublié cet objet, j'ai tout regardé !" avant de finalement se rendre compte, après de longues minutes d'observation attentive, que notre regard était passé à côté du petit détail. C'est d'ailleurs le processus habituel des livres de la série "Où est Charlie ?" ici bien mis en œuvre par le biais vidéoludique.Si le jeu méritait un second volet, alors que le premier titre sorti en 2020 avait déjà bénéficié de DLC et de nouveaux tableaux, c'est que ce second épisode propose une nouveauté originale qui apporte un soupçon de variété dans le gameplay. Au lieu de n'être que des tableaux fixes au sein desquels il nous incombe de chercher les objets demandés, chaque niveau propose maintenant plusieurs couches. On retrouve ainsi fréquemment une alternance entre un monde diurne et un monde nocturne, ce qui permet au tableau de proposer deux atmosphères différentes où les personnages en particulier changent de localisation et où certains objets, auparavant inaccessibles, le sont désormais.Heureusement le jeu a la bonne idée de proposer pour chaque objet à rechercher un petit indice sur la version du niveau où le chercher (de jour ou bien de nuit par exemple). On peut en effet considérer que le titre s'accorde bien à un jeune public et, sans cette aide qui évite des recherches fastidieuses et trop systématiques, il est à parier que les plus jeunes joueurs auraient eu plus de difficulté, au risque même d'abandonner.Le potentiel éducatif du titre est en effet indiscutable puisqu'il permet non seulement au joueur d'exercer son œil mais aussi son sens de la logique. Chaque objet est en effet indiqué par une illustration et par une courte phrase qui peut tenir lieu d'énigme afin d'aider à la découverte. La possibilité par ailleurs offerte par le jeu d'approfondir nos connaissances sur certaines figures marquantes de notre panthéon culturel est loin d'être négligeable et très bienvenue.Dernière nouveauté du volet des recherches, le jeu incorpore désormais un principe de dedans et de dehors dans chacun des niveaux. Ainsi le joueur n'est jamais en mesure de voir en totalité la vie grouillante au sein des niveaux. Certains objets ne sont par exemple visibles qu'à l'intérieur ou qu'à l'extérieur d'une habitation. Les tas de sable, les coffres et autres contenants proposent presque tous d'être ouverts pour en inspecter l'intérieur et ainsi découvrir potentiellement l'objet tant recherché.Hidden Through Time 2 est plus qu'un simple jeu de puzzle car le titre embarque la possibilité de créer ses propres niveaux. Au sein d'une interface extrêmement complète, le mode Architecte de niveau permet au joueur d'imaginer sa propre carte, en utilisant pour cela un vaste catalogue de bâtiments, d'objets et de personnages. Plusieurs centaines d'items sont proposés, autant dire que les plus créatifs auront de quoi faire, d'autant plus que la personnalisation est même poussée au point de pouvoir modifier les équipements proposés. Les édifices peuvent ainsi être repeints selon notre bon vouloir, permettant ainsi de créer la carte de ses rêves. On retrouve logiquement toutes les fonctionnalités des niveaux classiques, avec également la variation météorologique pour passer par exemple d'une version diurne et nocturne ou bien ensoleillée et pluvieuse.Au sein de ces cartes personnalisées, les options de multicouches sont également possibles. Il est ainsi possible d'enfermer, à la manière de poupées russes, les objets les uns dans les autres pour toujours mieux cacher les objets à chercher. Comme dans le mode de jeu principal, ceux-ci peuvent être accompagnés d'une phrase indice permettant au joueur de mettre la main dessus. On peut ainsi très bien imaginer comment la créativité sans limite des joueurs leur permettra de concevoir des niveaux thématiques audacieux.Attention toutefois à la limite imposée par la console. L'interface est une fois encore bien plus pratique en mode portable et tactile, à défaut d'avoir une souris pour déplacer le curseur de sélection qui semble avoir été idéalement conçu pour une interface ordinateur. De même, avec l'immense quantité d'objets pouvant être disposés sur une carte (2 000), la console peine parfois à tenir la cadence et des ralentissements sont souvent à noter. Pire encore, il arrive aussi que l’éditeur de niveau rencontre un gros problème et refuse d’afficher les objets à disposer. On espère que tous ces bugs rencontrés pourront rapidement être corrigés pour permettre une expérience fluide.Toujours est-il que la proposition d'imaginer les cartes selon la thématique de son choix, sans aller toutefois jusqu'à la pure création d'objets ex nihilo, permet de d'apporter une durée de vie plus longue au titre sinon un peu court et de renouveler son intérêt. Le catalogue de cartes en ligne postées par les autres joueurs commence doucement s’étoffer et déjà plusieurs centaines de cartes attendent les plus curieux. Il est à noter toutefois que l’écrasante majorité des cartes créées comportent des indices en anglais, même si nous avons déniché quelques cartes en français. Heureusement nul besoin de lire les indices pour se mettre en quête des objets. Espérons que la communauté du jeu continue de s’étoffer pour découvrir des niveaux remplis de magie et d’imagination !