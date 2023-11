Nos premières impressions sur Super Mario RPG

Le retour du tout premier RPG Mario !

Esprit stratège et sens du timing pour reconstruire la route des étoiles

Un monde très coloré pour un jeu entièrement retravaillé

Super Mario RPG arrive sur Nintendo Switch ! 11/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 1996, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars sort au Japon. Premier jeu d’action-RPG développé par Square (qui a fusionné depuis pour devenir Square Enix), le jeu ne connaîtrait pas de sortie en Europe avant 2008 et la Console Virtuelle de la Wii où le jeu demeure en anglais. Il y a quelques mois, Nintendo surprend en annonçant un remake total du jeu sur Nintendo Switch dans une version localisée en français. L’occasion pour beaucoup de découvrir pour la première fois cette aventure atypique de Mario et de compagnons de route originaux pour la série Super Mario.Dans Super Mario RPG, Mario et ses amis doivent (encore !) sauver la Princesse Peach qui a, au départ, de nouveau été enlevée par Bowser mais… qui s’est fait éjecter de son château par une épée géante du nom d’Exor, arrivée du ciel en compagnie de la bande de Forgeroi, pas beaucoup plus commode.Tout le monde se retrouve donc dispersé aux quatre coins du monde alors que l’ennemi s’apprête à envahir le monde et perturber le quotidien de ses habitants. Charge à Mario de remettre la main sur la Princesse et faire dérailler le plan d’Exor.Si le sous-titre originel “La légende des septs étoiles” a disparu de ce remake, il est bien question de sept étoiles dans Super Mario RPG : ces étoiles permettent de reconstruire la route des étoiles, essentielle à la transformation des étoiles filantes en vœux.Pour mener à bien sa mission, Mario va pouvoir faire équipe avec deux autres compagnons. Le premier personnage à se joindre à vous est le mignon Mallow, un personnage en forme de nuage qui est convaincu d’être un têtard. Un peu plus tard, c’est le pantin animé Geno (librement inspiré de Pinocchio) qui vient renforcer vos effectifs pour former un trio d’enfer.A la manière des classiques RPG, chaque personnage dispose de ses propres caractéristiques et compétences vous permettant de venir à bout des ennemis se dressant sur votre chemin. A vous de faire preuve d’un esprit stratège pour attaquer les bons ennemis en priorité lors des combats au tour par tour où le sens du timing est essentiel.En appuyant sur le bouton au bon moment, vous serez en mesure de parer les attaques de vos adversaires ou bien de réaliser des attaques critiques, permettant aussi, dans le cas où votre timing est parfait, de toucher tous les ennemis sur le terrain. Une mécanique qui se retrouvera ensuite dans tous les autres jeux RPG Mario, que ce soit les Paper Mario ou les jeux Mario & Luigi.A chaque action coordonnée, une jauge se remplit. Une fois pleine, vous pouvez déclencher une attaque en trio. Une attaque surpuissante pour l’ennemi qui donne lieu à une superbe cinématique en 3D. Il s’agit de l’une des nouveautés de ce remake par rapport au jeu original.Les univers de Super Mario RPG sont, dans ces premières heures de jeu, déjà très riches et nous permettent de découvrir un tas de décors : une forêt dans laquelle il sera facile de se perdre, un lac où habite la famille de Mallow, ou encore une mine. Les décors renferment de nombreux secrets et à vous de trouver les différents bonus cachés qui vous permettront de renforcer votre équipe. A cela s’ajoutent quelques mini-jeux qui permettront de se changer les idées alors que la menace est grandissante !Ce qui saute aux yeux dans Super Mario RPG, ce sont évidemment la qualité visuelle du jeu, qui a été entièrement retravaillé pour l’occasion.Cela donne au départ un curieux mélange entre des mécaniques de RPG traditionnelles, un peu datées a priori, et un visuel très moderne dans la veine de beaucoup de jeux récents. Cela a un certain charme et ça nous plait ! Nous en redemandons !