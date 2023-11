Test de Super Mario RPG : des étoiles dans les yeux !

Le retour du roi (des RPG Mario)

Précédemment dans Super Mario RPG…

Mario, Bowser et Peach, unis contre les forces du mal !

Un remake plein de nouveautés malgré tout !

15/11/2023

Super Mario a une fin d’année 2023 chargée sur Nintendo Switch : après Super Mario Bros. Wonder , le voici qui reprend du service avec cette fois-ci Super Mario RPG. Après la plate-forme, voici notre plombier favori qui se lance dans le jeu de rôle, ou plutôt qui se relance dans le jeu de rôle !L’histoire de Mario avec les jeux de rôles s’étend sur plusieurs décennies et a pris plusieurs formes au fil des années : Paper Mario mais aussi les aventures de Mario & Luigi sur Game Boy Advance, Nintendo DS et 3DS. Aujourd’hui c’est un retour aux sources avec Super Mario RPG, le tout premier jeu de rôle Mario !Il y a quelques semaines nous vous présentions en détails les premières heures de Super Mario RPG . Si ces premières heures de jeu laissaient présager un très bon jeu, comme ce fut le cas pour le jeu original en 1996, la suite des aventures confirment nos premières impressions !Pour tous ceux qui ont raté la preview, voici un rappel des faits concernant l’histoire au coeur de Super Mario RPG : après avoir, une nouvelle fois, kidnappé la Princesse Peach, le terrible Bowser se retrouve viré de son propre château par la bande de Forgeroi, débarquant directement du ciel, brisant la route des étoiles et éparpillant 7 étoiles dans le monde de Mario.Mario part donc à l’aventure pour comprendre les intentions de Forgeroi et ses acolytes mais surtout remettre la main sur ces 7 étoiles, d’où le sous-titre du jeu original : “Super Mario RPG : la légende des sept étoiles” !Pour cela, Mario rencontre rapidement le personnage en forme de nuage Mallow. Le duo est rejoint par l’étrange pantin Geno permettant au trio de prendre forme pour venir à bout des ennemis qui se dressent sur votre chemin.Dans la suite du jeu, Bowser et la Princesse Peach viennent compléter votre équipe pour vous offrir une plus grande variété dans les compositions d’équipe possibles. Comme dans tout bon RPG, à vous de gérer votre effectif et vous adapter aux situations et notamment aux faiblesses de vos adversaires et à la meilleure attaque en trio possible.Ces adversaires prennent toutes les formes possibles : les personnages emblématiques de l’univers de Super Mario sont évidemment présents comme les Goombas mais d’autres ennemis plus atypiques occupent une place importante dans l’histoire de Super Mario RPG. C’est notamment le cas du personnage de Booster, un personnage excentrique et haut en couleurs, qui, malgré sa grande ressemblance avec le personnage de Wario, n’a aucun lien de parenté officiel.L’univers de Super Mario RPG contient tout un tas de nouveaux personnages qui viennent ponctuer votre aventure de références, culturelles, vidéoludiques ou non. Une boîte de chocolat dans laquelle on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Nous pouvons féliciter pour cela le travail original de Square-Enix qui a su s’affranchir des poncifs de l’univers du plombier pour proposer un jeu Mario qui ne ressemble à aucun autre, comme a pu le faire récemment Ubisoft avec Mario + Les Lapins Crétins.Si la production de remakes ne faiblit pas, pas facile de toujours s’y retrouver entre les adaptations HD, les reboots et les jeux revus de fond en comble. Heureusement, Super Mario RPG fait plutôt partie de cette 3e catégorie.Pour son arrivée sur Nintendo Switch, Super Mario RPG a eu le droit à des graphiques complètement revus : les univers sont colorés, variés, et détaillés comme on pourrait s’y attendre d’un RPG en 2023, tout en conservant l’aspect “modeste” des jeux SNES de l’époque en terme d'animations : Mario est ici un petit personnage, un peu rondouillard, moins grand et coloré que son modèle dans Super Mario Bros. Wonder mais tout aussi charmant !A cela s’ajoute tout un tas d’améliorations rendant plus agréable l’expérience du jeu presque trentenaire : la sauvegarde automatique, un nouveau menu de gestion des objets, un mode de jeu facile, modifiable à tout moment dans les réglages et plus globalement des transitions plus rapides avec notamment la possibilité de voyager directement depuis la carte du jeu.Le jeu a aussi le droit à une nouvelle bande originale, totalement réorchestrée par Yoko Shimomura, la compositrice du jeu SNES qui a depuis travaillé sur Kingdom Hearts et beaucoup d’autres RPG. Nouveauté de taille : un réglage permet de modifier la musique du jeu pour écouter plutôt la bande-son originale du jeu Super Nintendo ! Un beau cadeau pour les joueurs les plus nostalgiques !Concernant les nouveautés au sein du jeu, outre les attaques en trio dont nous avons parlées précédemment et le système de quick time event au moment des combats, le jeu réserve quelques surprises supplémentaires aux joueurs, que vous ayez déjà joué au jeu original ou non !