Test de Kickback Slug: Cosmic Courier : l’art de se propulser

Des colis perdus

Tirer pour avancer

Certains jeux de plateformes mettent en avant cette dynamique : le recul d’une arme peut vous permettre d’avancer dans la direction opposée. On l’a souvent vu, notamment pour faire avancer un radeau, se dégager de certains pièges, etc. Cependant, Kickback Slug pousse cette mécanique de jeu plutôt loin : elle est la seule qui vous permettra d’avancer. La seule et unique pour déplacer votre limace postière. Et pour la maîtriser, le doigté est un élément essentiel.Niveau scénario, disons qu’il s’agit plutôt d’un prétexte à l’aventure proposée. Slippy la limace est chauffeur-livreur dans une grande boite de commerce intergalactique et se fait un honneur et un devoir de livrer les marchandises à temps. Seulement voilà, quand leur navire s’écrase sur une planète inconnue et qu’il perd tous ses colis, commence une sorte de chasse aux trésors gigantesque.Kickback Slug est un jeu simple. Que ce soit dans son principe, dans son graphisme ou dans sa mécanique de jeu, les développeurs nous livrent un titre en apparence facile. Les environnements en 2D sont colorés, les personnages caricaturaux donnent bien le ton décalé du reste du jeu. Si le scénario est une excuse pour nous plonger dans cette chasse aux colis sur une étrange planète, le jeu se dote tout de même d’une série de dialogues, qui oscillent entre le tutoriel narratif pour nous aider à appréhender la mécanique du jeu et la mise en scène du scénario. Cependant, soyons honnête : outre pour les informations techniques, ces dialogues sont dispensables. Certes, ils donnent de la vie aux personnages, mais ils sont aussi un peu longs pour ce type de jeu.Malgré tout, Kickback Slug fait partie de ces titres avec une mécanique de jeu principale qui s’y tient. Ainsi, il faudra gérer l’inertie de votre personnage, sa propulsion parfois aléatoire et les contrôles qui vont avec. Certes, tirer derrière vous vous propulse en avant, mais avec la vitesse et l’inertie, parviendrez-vous à éviter les pièges mortels qui se trouvent sur votre route ? Les niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas : un petit sablier vous permet de tenter de speedruner les niveaux, et ce, même avant de les avoir fini une première fois. Tenterez-vous ce défi en parcourant le plus rapidement possible l’inconnu ?Kickback Slug est principalement basé sur votre vitesse d’exécution. Avec un dash qui vous propulse encore plus loin et la possibilité de tenter de changer de direction à l’aide de votre blaster (et de son recul), vous devez arriver au vortex de fin de niveau. Mais cela peut impliquer aussi bien d’aller tirer sur des interrupteurs pour les activer (et donc potentiellement de vous propulser dans un piège en le faisant) ou encore de récupérer les colis éparpillés, ce qui représente des collectibles annexes.