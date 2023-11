Test de Le Grinch: Les aventures de Noël

Pour petits et grands

Max ? Mais qui est Max ?

Jeu de plateformes, Le Grinch nous emmène dans la petite maison du Grinch. Celui-ci est ronchon : Noël approche. Comme à son habitude, il décide donc de venir gâcher la fête en volant tous les cadeaux. C’est là que votre aventure commence : des cadeaux sont éparpillés un peu partout et c’est à vous de les récupérer, en avançant, sautant, esquivant les obstacles. Le Grinch est un jeu de plateforme en 2D horizontal avec quelques phases en 2,5D lorsque vous entrez dans des maisons ou que le jeu vous propose d’aller explorer le background.Trois mondes, six niveaux, et autant de possibilités. Telle est l’arborescence du titre. Mais ce n’est clairement pas le plus important. Ce que l’on constate de prime abord c’est la réalisation graphique. L’univers est coloré, le vert du Grinch fait échos aux différents environnements, tous très soignés. Malgré quelques soucis de clipping en mode portable, qui n’apparaissent que très rarement mais principalement pendant quelques secondes au sortir des cinématiques, le jeu jouit d’une DA qui se rapproche à la fois des illustrations de l’ouvrage jeunesse et du film. Les cadeaux disséminés un peu partout ajoutent des touches colorées, les pièces de puzzle et autres collectibles sont cachés un peu partout et ne demandent qu’à être découvert.Rien qu’avec les possibilités de récupération des pièces et autres objets, il y a de quoi faire et refaire les différents niveaux. Et derrière les capacités de base inhérente au jeu de plateforme, on trouve aussi quelques innovations plutôt intéressantes qui ajoutent une nouvelle dimension au titre.Max est un petit chien absolument adorable que vous allez pouvoir contrôler. Juste en appuyant sur la gâchette, vous passez du Grinch à Max. Le chien peut se faufiler dans des espaces plus étroits et récupérer objets et autres cadeaux que vous n’êtes pas en capacité de collecter. Mais ce n’est pas tout. Si de base, vous pouvez sauter et vous déplacer, votre progression vous permet rapidement d’obtenir de nouvelles capacités. Dans certaines maisons, vous devez vous cacher pour éviter le câlin d’un bonhomme en pain d’épices, ajoutant une dimension presque infiltration (ou fuite, si vous avez juste envie de vous enfuir).Mais ce n’est pas tout. Déguisement, jet pack, snowboard, lasso en sucre d’orge, mais pas que, le nombre de gadgets permet de réinventer le jeu presque à chaque niveau. Facile à prendre en main, orienté vers le jeune public mais n’oubliant pas les adultes, Le Grinch possède plusieurs niveaux de difficulté et surtout de tutoriels, ceux-ci étant facilement désactivables si vous le souhaitez. Certains éléments (et même certains bugs techniques) facilitent votre progression : outre quelques problèmes de collision qui vous permettent de continuer malgré la présence d’un obstacle, le jeu est globalement très simple. Mais c’est normal : bien que jouable par tous, il est vraiment orienté pour les plus jeunes, comme une aventure de Noël à faire seul ou en famille.