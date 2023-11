Test d’Astral Ascent, le rogue like de l’année !

Une histoire de maître de la galaxie

Quatre pour un ou pour deux

Un pouvoir infini !

On ouvre les hostilités avec l’histoire d’Astral Ascent qui propose une narration très riche. Ce qui est plutôt rare dans le genre des rogue like. L’action se déroule dans un univers où un être se faisant appelé le Maître règne sans partage sur la galaxie. Histoire de nous en mettre plein la vue, le récit est mis en scène à travers des cinématiques illustrées à la pixel. Le résultat est juste magnifique et n’a absolument rien à envier à ceux réalisées avec des images de synthèse et autre motion capture.L’ambiance trouve son inspiration dans l’astrologie parce que le Maître dispose de douze gardiens en référence aux signes du zodiaque. Ces derniers sont d’ailleurs tout simplement appelés : les Zodiaques. Il faudra bien sûr croiser le fer avec eux pour accomplir votre mission. Elle est très simple : assassiner le Maître, oui rien que ça. Mais avant de réussir, il faut vous frayer un chemin à travers son royaume galactique à coup de génération de salles aléatoires et surtout de combat épique. Les affrontements contre les Zodiaques sont déjà légendaires. Une belle et joyeuse aventure pleine de castagne s’offre à vous, mais pas uniquement. De nombreux PNJ vous accompagnent, comme dans Hades, à chaque retour au Jardin, qui tient le rôle de hub ici.Ils ont toujours des choses pour vous : raconter leur vécu ou de simples banalités, donner des explications sur le gameplay. Surtout, chacun d’eux propose des services moyennant les cristaux durement gagnés durant votre run. Ces derniers sont obtenus en abattant des ennemis et les boss. Plus vous en faites, plus vous en gagnez. Ils sont la monnaie en dehors du run et permettent d’acquérir toutes sortes d'améliorations définitives, du genre : débloquer des nouveaux sortilèges. On ne va pas les lister car il y en a vraiment beaucoup. Le jeu n’est pas avare en contenu, loin de là. Tout est pensé pour donner encore plus de choix et de puissance à vos personnages au fil de votre progression.Une progression qui se rythme au gré de l’animation en pixel, colorée et fluide avec des temps de chargement quasi inexistants. Le tout, superposé devant des décors vivants, dynamiques et variés. Le studio français a vraiment fait de l’art. On n’oublie pas la bande son à l’ambiance très cosmique qui devient oppressante lors des grands affrontements. Elle est parfaitement maîtrisée pour une immersion totale.Le titre nous propose d’incarner quatre personnages. Ils ont chacun leur propre style de jeu. On ne liste pas les spécialités de chacun. Ils sont assez asymétriques pour varier le plaisir à chaque fois. On vous laisse les découvrir. Petite cerise sur le gâteau, il y a un mode co-op local à deux. Alors que quatre personnages sont disponibles, dommage qu’on ne puisse jouer qu’à deux. C’est peut-être le seul défaut du jeu, car la gestion de la caméra est impeccable en mode co-op. On pardonne l’absence de mode en ligne, après tout c’est un studio indépendant qui n’a pas forcément les moyens d'investir dans des serveurs. Quel que soit le choix du personnage, ils partagent tout de même certains aspects. Les commandes à la manettes sont les mêmes pour tous : Y pour attaquer, A pour le dash qui sert aussi d’esquive, B pour sauter et double sauter, ZL pour le sort signature, enfin X pour utiliser les quatre sorts que vous pouvez équiper.Nous reviendrons plus en détails sur les sorts et autres habiletés mais pour l’heure, parlons du déroulement d’une run. Comme tout rogue like qui se respecte, la progression est procédurale. Au commencement, la première pièce nous propose un premier sortilège parmi plusieurs pour remplacer un des quatre de base ainsi qu’une capacité passive améliorant notre sort signature. Ensuite on choisit le type de salle dans laquelle on sera téléporté. Comme dans Hades, il y en a plusieurs sortes. Elles ont toutes un niveau de difficulté exprimé en nombre d'étoiles. Plus il y en a, plus la salle est dure. Sachant que la difficulté est une monnaie donnant la possibilité d’acquérir des améliorations en tout genre chez le marchand avant d’affronter le boss. Oui car il y a un nombre de salles prédéfini avant d’affronter un Zodiaque mais c’est à vous de choisir comment y arriver.Vous pouvez très bien faire uniquement des salles de combats. Très basiques, il faut tuer tout le monde. Il y a aussi les salles d’exploration avec une récompense à la clé où il est facultatif de tuer les ennemis. Cependant, ils dropent des quartz : la monnaie locale dans les runs. Elle permet aussi d’acheter des choses chez le marchand donc il vaut mieux faire le ménage, surtout que le nombre d’ennemis abattus influe sur l’attribution de cristaux en fin de run. Vous avez aussi quelques salles rares. Il y a une chambre de repos, une autre avec une créature qui vous donne des pouvoirs et même une avec un demi-boss qui au passage est beaucoup plus coriace qu'un Zodiaque mais la récompense à la clé vaut le coup. Rien n’est obligatoire, mais entre puissants sortilèges et autres capacités passives légendaires, il faudra faire un choix.Tant de sortilèges et si peu de place ! Tel est le dilemme d’un bon rogue like qui donne l’intérêt de runner en continu. Astral Ascent le fait vraiment à la perfection. On exagère à peine tant chaque run donne la possibilité d’obtenir des capacités façonnables quasiment à l’infini. Mais comment est-ce possible ? A la manière de Dead Cells, chaque sort que vous équipez doit être considéré comme une arme à part entière. Ils disposent d’un nombre allant de un à quatre d’emplacement libre sur lesquels vous pouvez équiper ce que le jeu appelle un gambit. Concrètement, c’est un bonus passif. Le système est très simple et vous permet d’avoir à chaque fois des capacités légèrement ou complètement différentes même si le sort de base est le même.Par exemple, vous pouvez obtenir un sort de base qui tire une boule d’énergie qui se disperse en plusieurs rayons laser après avoir touché un ennemi. Vous pouvez lui équiper un gambit qui fait apparaître des pics glacés à chaque fois qu’un rayon touche un autre ennemi. Créant ainsi une espèce de bombe qui éclate sur tout le monde avec des effets de ricochet pendant que vous tapez les survivants avec arme de base. Tout cela est bien sûr aléatoire car la condition sine qua non est de trouver le sort et le gambit qui vont bien. C’est à chaque fois jouissif en plus d’être impressionnant. Ce n’est pas tout, il n’y a pas que sur les sorts qu’on peut équiper des choses.Vous vous rappelez en début de run, on nous offre une amélioration pour le sort signature, cela s’appelle une prouesse et vous en obtenez une à chaque fois que vous battez un Zodiaque. Vous pouvez en avoir plusieurs à la fois et leurs bonus se cumulent. Il est possible également de trouver en cours de route des auras. Là aussi c’est un pouvoir passif que votre personnage équipe. Cela peut donner la possibilité de tirer des éclairs à chaque fois que vous cognez un ennemi avec vos attaques de bases. On peut également en équiper plusieurs et leurs effets se cumulent aussi. Comme si cela ne suffisait pas, sortilège, gambit et aura sont améliorables. Plus encore, le marchand propose des bonus pour le run. On peut lui acheter plus de points de vie, améliorer la défense ou encore le taux de coup critique et d’autres choses. Tout est pensé pour vous donner une sensation de puissance progressive mais le titre n’en demeure pas moins difficile. C’est un véritable défi même en ayant toutes les armes à fond. Encore, on ne vous dit pas tout.