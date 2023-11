Test de Worldless : l’éternel affrontement

Petite lumière deviendra grande

Explorez, sautez, dashez et combattez

Une route semée d'embûches

Votre personnage possède un design particulièrement singulier et minimaliste : une boule blanche brillante pour la tête, une autre pour le ventre, d’autres encore pour les mains et les pieds. Parfois, lorsque vous vous battez, des lignes rejoignent les étoiles de cette constellation faite personnage. Mais pourquoi ? Comment ? Le jeu laisse énormément d’interprétation aux joueurs : affrontements épiques dans le fond entre deux personnages, un bleu et un rouge, des ennemis sous la forme de constructions géométriques organisées rouges… Mais très peu de texte, aucune explication, juste votre capacité à vous projeter et à imaginer. D’autres entités évoquent la futilité du monde et des combats, et vous continuerez à avancer, ne serait-ce que pour la curiosité que cet univers suscite.Worldless mélange les mécaniques pour vous amener dans différentes directions. Exploration avec des éléments de plateformer, des chemins à emprunter, des sauts à effectuer, des passerelles à activer. Mais aussi de combat avec une mécanique d’affrontement au tour par tour. Les possibilités sont multiples et pourtant elles forment un ensemble particulièrement cohérent qui nous embarque dans une aventure quasi mystique.Worldless jouit d’une direction artistique assez impressionnante. Avec beaucoup de minimaliste, que ce soit dans les personnages, simples enchaînements de points et de lignes, ou dans les environnements qui sont souvent caractérisés par leur gamme coloré, Worldless se dote aussi d’une bande son très “atmosphérique”. Le tout donne une exploration dans laquelle il faudra apprendre, petit à petit, comment vous en sortir.Les contrôles sont simples : saut avec B, dash avec R, chant avec Y. Cette simple note de musique que vous générez réagit avec votre environnement. Vous pouvez ainsi créer une plateforme, mais aussi actionner un mécanisme, récupérer un orbe vous permettant d’augmenter vos statistiques, actionner une porte pour passer d’un univers à un autre.Le jeu se base à la fois sur l’esthétique du combat cosmique et ancestral et sur l’image de l’arbre et des racines. La carte se déploie de part et d’autre d’une porte centrale qui sert de passage vers les différentes zones du jeu. Mais attention, toutes ne sont pas accessibles et les conditions de déblocage dépendent de votre exploration et des orbes colorés que vous allez récupérer. De la même façon, le menu d’upgrade se déploie comme prolongement de vos bras. Des éléments graphiques qui viennent intégrer le gameplay à votre personnage d’une façon esthétique et symbolique très efficace.Vous vous en doutez, il ne faudra pas qu’explorer dans Worldless. Outre le côté plateformer classique à base de dash, d’éléments de téléportation, de plateformes bancales, etc., le jeu possède aussi une dimension de combat d’apparence simple mais qui s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. L’avantage, cependant, c’est qu’il n’est pas punitif : perdez votre combat et vous reviendrez juste avant de l’avoir lancé, avec la possibilité (pour la plupart d’entre eux, mais pas tous) de les éviter.Chaque opposant dispose d’un petit temps pour attaquer. Avec B, vous attaquez au corps à corps, avec Y, vous faites une attaque magique. De la même façon, vous disposez de deux types de parade, la verticale et l’horizontale, en fonction de l’attaque de votre adversaire. Celle-ci est prévenue par un trait de lumière dans un sens ou dans l’autre pour vous aider à savoir quel type d’attaque va vous tomber dessus. Ensuite, c’est une question de timing et d’endurance. Frapper au maximum en fonction des forces et des faiblesses de votre adversaire, faites monter la jauge d’appropriation ou baisser celle de vie pour vaincre ou absorber votre adversaire. Dans le premier cas, l’affrontement s’arrête, dans le second, vous récupérez potentiellement une partie de ses pouvoirs (sous la forme de bonus). Dans les deux cas, vous pouvez recommencer chaque affrontement en chantant devant l’orbe qui symbolise votre combat.Le principe semble simple et pourtant, il dispose de quelques spécificités qui viennent augmenter la difficulté : votre bouclier n’est pas infini et finira par se briser, augmentant les dégâts reçus ; vos adversaires disposent de résistances diminuant votre attaque ; la jauge d’appropriation peut bénéficier de bonus pour monter plus vite mais également se vider à la moindre erreur. Tout est question d’équilibre. Un équilibre qu’on retrouve aussi bien dans le principe même du jeu que dans chaque élément de son gameplay. Le principe est poussé le plus loin possible pour offrir une expérience de jeu mêlant la beauté de l’environnement à la difficulté de la maîtrise de son gameplay.