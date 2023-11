Test de KarmaZoo : le plateformer multi-online

Tout commence avec un blob

Tous les animaux sont, à un moment ou à un autre, des âmes errantes dans le cosmos. Vous êtes l’une d’elle. Une petite flamme qui ne demande qu’à s’incarner. Et au début, vous allez vous incarner en blob. Un petit blob ovale et mignon qui peut déjà chanter et double sauter. Un court didacticiel vous présente les contrôles, mais ne vous inquiétez pas : vous ne serez plus jamais seul. Car dans KarmaZoo, vous allez jouer en multi (que ce soit en ligne ou en local) à la découverte des nombreux niveaux présents.Comme souvent dans les jeux en multi, vous disposez d’un HUB qui sert de zone rien qu’à vous. A l’intérieur, vous allez pouvoir prendre possession de différentes enveloppes : koala, chouette, éléphant, lanterne… Chaque apparence a ses particularités et ses missions. Mais pour les débloquer, vous devez récupérer des coeurs karma. Ils sont la monnaie du jeu, les points que vous allez pouvoir récupérer dans les différents niveaux. Bien entendu, vous vous en doutez, ce n’est pas tout. Au fur et à mesure de votre progression, KarmaZoo commence à révéler tout son potentiel et elles sont nombreuses.Le principe de KarmaZoo, c’est de vous faire aller dans le Loop ou dans le Totem. Ces deux modes de jeux sont presque identiques, à une spécificité : Loop vous entraîne dans une partie en ligne ; Totem dans une partie en local. Dans les deux cas, le principe est le même (la différence réside dans le nombre de joueurs max : 10 pour Loop, 8 pour Totem). Vous allez arpenter des niveaux avec votre petite troupe pour récupérer des fruits, des cœurs, et arriver au bout.KarmaZoo est donc un jeu de plateforme coop en multi online. Dans le Loop, vous pouvez être jusqu’à 10 dans une partie. Le jeu intègre d’ailleurs ce côté multijoueur. Votre flamme ne peut survivre seule. Autour de votre personnage se trouve une aura, un cercle jaune qui fusionne (façon bulle) à ceux des autres joueurs. Tant que vous êtes en contact avec un autre joueur, votre bulle ne faiblit pas. Si vous vous retrouvez seul, elle diminue, jusqu’à vaciller et disparaître, entraînant votre mort. Mais dans KarmaZoo, les décès ne sont jamais longs et ils seront même nécessaires. Vous allez donc réapparaître un peu plus loin et continuer votre route. Si vous mourrez sur un pic ou un obstacle, vous créez une tombe… qui pourra servir aux autres joueurs (et même à vous une fois revenu) de nouvelle plateforme.Dans KarmaZoo, tout est vraiment fait pour rendre le multi coop parfaitement accessible. Vous disposez d’un double saut et d’un chant. Celui-ci vous permet d’actionner différents types de mécaniques et il faudra maintenir les portes ouvertes pour vos camarades ou simplement déplacer une plateforme à la seule force de votre voix. Mais nous l’avons dit : vous avez la possibilité de posséder/débloquer des animaux, des nouvelles enveloppes pour votre personnage avec les pouvoirs qui vont avec.Le koala peut s'agripper au mur et continuer à chanter. La chouette peut planer. La lanterne lance un raie de lumière avec Y et le stick directionnel pour éclairer les chemins et révéler l’emplacement des clés et des fruits à récupérer. Tel autre pourra chanter dans toutes les directions en même temps (quand votre blob et les autres ne peuvent chanter que dans une direction donnée par le joystick). La taille du skin influence aussi la taille de votre pierre tombale et donc du bloc que vous allez créer pour les autres.Une fois dans une partie, et après un petit écran d’attente qui permet de récupérer vos premiers fruits, vous êtes envoyé dans différents niveaux. Leur nombre varie, ainsi que l’ordre dans lequel vous les parcourez, mais ce n’est pas le plus important. A deux, quatre ou dix, il faut avancer, récupérer des fruits, vous envoyez des coeurs et en récolter d’autres. Chaque action vous permet d’en gagner et vous pouvez envoyer des Coeur Karma sur d’autres joueurs pour les féliciter de leurs actions. Ces coeurs, vous en avez besoin pour débloquer des animaux et autres bonus effectifs dans vos parties.On en a parlé, mais chaque animal a ses propres missions. Avec le koala, il faudra actionner trois roues avec votre chant, permettre à vingt animaux de passer les portes que vous tenez ouverte et gagner l’arbre Karma. Ce dernier objectif est commun à tous les animaux et est plutôt simple : il faut terminer intégralement une partie. C'est-à-dire atteindre la fin des quatre niveaux que compte une run. Entre chaque niveau, vous allez pouvoir convertir les fruits que vous avez récolté en carte bonus. Vous en avez deux de base et ensuite trois à débloquer. Les bonus vont des sauts améliorés à la transformation des secondes restantes en cœurs karma à la fin d’un niveau.Mais alors, avec dix joueurs, un jeu de plateforme assez accessible et des bonus, impossible de perdre, non ? Et bien si. Chaque niveau est chronométré : 300 secondes pour en venir à bout. Et si certains niveaux sont assez faciles, d’autres le sont nettement moins, demandant un grand niveau de coopération entre les joueurs et la présence de certains skins très spécifiques (comme la souris pour actionner certains mécanismes). Si vous perdez, la run s’arrête, vous retournez dans votre HUB avec un certain nombre de cœurs karma lié à ce que vous venez d’accomplir.Ce n’est pas tout. KarmaZoo vous réserve de nombreuses surprises : des constellations d’animaux, des livres vous indiquant aussi bien les contrôles que des éléments du lore du jeu, des animaux cachés derrière un rideau “à venir bientôt”, mais aussi différents types de niveaux en fonction de si vous jouez en Totem ou en Loop… Que se passe-t-il quand vous parvenez à faire les trois missions d’un animal ? On vous laisse découvrir les subtilités de ce jeu qui réserve quelques surprises.