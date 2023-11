Test de Rogue Glitch Ultra : petit rogue-like deviendra glitch

Minimaliste mais pas tant

Glitchez maintenant !

Tout seul contre le monde ?

Ne nous embrassons pas d’une histoire. Rogue Glitch Ultra est un rogue-like nerveux et plein de couleurs dans lequel vous allez d’une salle à une autre, pour parvenir au boss de l’étage. Le défi s’avère plus ardu que prévu au fur et à mesure que vous avancez dans les différentes pièces. Certaines vous réservent des surprises, des défis ou des boutiques, tandis que dans d’autres vous n’aurez qu’à détruire tous les ennemis. Tous les trois étages, il se produit quelque chose… mais encore faut-il parvenir à dépasser l’étage un sans mourir.Rogue like relativement classique, Rogue Glitch Ultra se démarque par son univers graphique très colorés et son côté “glitch” qui va de son style à votre gameplay. Vous l’aurez compris, le principe est avant tout de terminer les étages les uns après les autres et de détruire les boss qui s’y trouvent. Mais pour parvenir à cela, vous aurez besoin de dextérité autant que d’upgrade. Car si le gameplay est relativement minimaliste, le jeu se dote de plus de 150 bonus et upgrades pour que chaque run soit différente et pour vous pousser à toujours plus d’adaptation.Votre personnage est un pixel mou avec des pattes. C’est un peu de cette façon que l’on pourrait décrire ce A majuscule qui se balade dans les environnements du jeu. Mais pas de panique : quelques éléments de personnalisation sont disponibles pendant votre run, un cœur de votre vie pour l’acheter, ce n’est pas cher payé, si ? Disons que c’est un pari risqué : vous ne disposez que d’un nombre fini de cœurs lors de votre partie et ils ne feront que diminuer à chaque fois qu’un ennemi vous touche.Les environnements de Rogue Glitch Ultra privilégient le côté plateformer. Vous tirez automatiquement, ce qui vous permet de vous concentrer sur la partie saut et dextérité de votre avancée. Et il va vous en falloir. Entre la lave radioactive qui se trouve en bas des salles, les ennemis qui vous foncent ou tirent dessus, les moments d’escalade ou d’esquive, il va falloir doser vos sauts et double-sauts, les rebonds contre les murs (qui réinitialisent les double-sauts) et les esquives. Baisser le joystick vers le bas vous fait foncer vers le sol. A pour sauter, deux fois pour double-sauter. Y et X sont attribués aux bombes et à d’autres objets offensifs que vous allez pouvoir obtenir pendant votre partie.Le principe de progression est simple : une faille façon glitch s’ouvre, vous traversez. Vous finissez la zone en fonction de ce qu’elle propose (bonus, nettoyez la zone, défi, etc.) et une fois fait, vous pouvez traverser à nouveau la faille pour explorer les salles suivantes. Aller dans une pièce vous permet d’avoir un aperçu des salles adjacentes ou du moins des icônes spéciales annonçant un lieu spécifique. Ainsi, vous pouvez tourner autour de la salle du boss et n’y entrer que lorsque vous avez suffisamment de stuff pour le vaincre.Seulement voilà : jouer seul à Rogue Glitch Ultra est particulièrement addictif, jouant sur la difficulté et des morts relativement rapides pour vous pousser à relancer une partie. Mais le jeu est aussi dispo en multi local ! De quoi augmenter le fun et l’expérience aussi drôle que colorée.Vous vous en doutez, les références au jeu vidéo sont nombreuses. Le principe de glitch l’évoque déjà, mais ce n’est pas tout. Le premier boss auquel vous serez confronté est une plante Piranha glitchée par exemple. Et Rogue Glitch Ultra joue la partition avec brio : upgrade, déblocage de nouveaux upgrades jouant sur l’aspect glitch et rogue like, éléments de personnalisation, multi… Il y en a pour tous les goûts et tous les types de gameplay. Car votre meilleure stratégie, c’est encore de trouver comment tuer à distance vos ennemis tout en les fuyant au mieux… !