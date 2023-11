Test de Les Schtroumpfs 2: Prisonniers de la pierre verte : Microids revient !

Le syndrôme de Tempête

Malgré une réalisation graphique élégante, lissée et fidèle aux films d’animation et dessin animé des Schtroumpfs, le jeu reste très pauvre : oui les environnements sont beaux, mais la progression devient rapidement redondante, le bestiaire est pauvre et les améliorations du SchtroumpfOMix sont limitées. Mais globalement le jeu est plaisant : avec ses 6/7h de jeux, le titre s’adapte aux plus jeunes en offrant des environnements très beaux et pleins de détails. Vous avez aussi la possibilité de refaire les niveaux afin d’atteindre les 100% de nettoyage, sachant que certains cristaux sont cachés dans le décor.

Le Schtroumpf Bricoleur a eu une super (non) idée : aller voler l’étrange pierre verte dans la maison de Gargamel pour améliorer son SchtroumpfOMix. Sauf que le Schtroumpf Bêta, le Schtroumpf à Lunettes et Tempête sont aussi de l’aventure. Tout tourne donc particulièrement mal quand la pierre se brise et libère une créature dangereuse. Gargamel n’est pas content mais il est obligé de le reconnaître : il ne peut pas suivre la créature dans le portail, trop étroit pour lui. Alors, les Schtroumpfs et lui sont obligés de s’allier. Et c’est Tempête qui va se coltiner l’aventure sur le terrain.Connaissez-vous le syndrôme de la Schtroumpfette ? Bon, ok. Ici, notre Schtroumpfette moderne s’appelle désormais Tempête et mène la danse et l’aventure. Mais sur le principe, ce syndrôme désigne la sur-représentation des personnages masculins dans une œuvre (que ce soit volontaire ou non). Mais c’est aussi le fait que chaque personnage masculin possède sa propre personnalité (Bricoleur, Bêta, etc.) quand la Schtroumpfette, elle, est juste catégoriser par son statut de femme. Et force est de constater que ce n’est pas en changeant le nom et en donnant des armes à notre Schtroumpfette que le jeu s’illustre dans la représentation de ses personnages.Alors oui, me direz-vous, ça reste un jeu pour les plus jeunes, et en plus, on joue un personnage féminin… Mais c’est justement la représentation et les problématiques soulevés qui sont intéressantes pour les plus jeunes, pour leur montrer que l’on peut être ce que l’on veut, jouer à ce que l’on veut, loin des classifications et des clichés de genre. Quand on y regarde de plus près, qui on envoie nettoyer le village pendant que ces messieurs tentent d’inventer une nouvelle machine bien au chaud ? Tempête. Qui leur donne des conseils et les aiguillent à distance alors qu’elle se bat contre d’étranges créatures ? Tempête. Heureusement qu’elle est là. D’autant que même s’il existe une diversité des profils des différents Schtroumpfs, la différence de gameplay ou autre entre eux est inexistante. Autant pour la diversité.Jeu d’aventure axé pour les plus jeunes, mais tout aussi accessible aux fans du genre, Les Schtroumpfs 2 se présente sous la forme d’une succession de niveaux à explorer et dans lesquels il faut éradiquer les cristaux verts qui contaminent le monde. Bien entendu, cela n’est pas de tout repos et les ennemis vous barrent la route à intervalle régulier. Pour en venir à bout, vous disposez du SchtroupfOMix, sorte de fusil hybride pouvant contenir plusieurs types de munitions, que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre aventure. Vous pouvez tirer avec ZR. A partir du moment où vous tirez, c’est avec le joystick droit, qui gère normalement la caméra, que vous visez. Cependant, le “mode visé” (même s’il ne s’agit pas vraiment d’un mode visé à proprement parler) ne vous empêche pas de vous déplacer, ce qui vous permet d’esquiver notamment les ennemis autour de vous.Vos cibles sont de deux types : les cristaux verts qui se trouvent un peu partout dans l’environnement et qui vous donnent des cristaux, la monnaie du jeu vous permettant d’upgrader vos capacités ; et les ennemis. Ceux-ci ne sont pas présents de base dans l’environnement, mais ils apparaissent au fur et à mesure de votre progression, souvent dans des zones qui se ferment le temps de l’affrontement. La fuite n’est donc pas une option. Le seul inconvénient, c’est la pauvreté du bestiaire, le jeu ne brillant vraiment pas par sa diversité.Le jeu étant adapté à un jeune public, vous trouverez beaucoup de fleurs coeur dans votre environnement, vous permettant de regagner de la vie d’une simple pression sur R. Quand vous appuyez dessus, votre SchtroumpfOMix aspire le cœur pour vous redonner de la vie. Mais ce n’est pas tout : vous pouvez aspirer du miel et faire des projectiles collants essentiels à la poursuite de votre exploration dans certains niveaux. Et d’autres projectiles qu’on vous laisse découvrir.