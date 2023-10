Test de Super Mario Bros Wonder : Mario au top de sa forme dans un platformer 2D exceptionnel !

Naissance d'un nouveau classique !

Une annonce digne d'un E3 des grands jours

Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre sur Nintendo Switch ! 18/10/2023

Des personnages pour tous les joueurs

Vous avez vraiment dit Mario Elephant ?

Un monde ouvert, coloré et tellement original

Bowser : sa vie, son oeuvre

La carte des mondes

Avec les graines, Mario se reconvertit en jardinier !

Des badges, des pièces violettes et vous

La collectionnite aigue frappe encore

Le système de badges

On va tous tomber dans le panneau

Une approche bien particulière du jeu en ligne

Se connecter peut vous sauver

Les points coeur

Jouer avec ses amis

Un nouveau classique du jeu de plateforme est né !

Du pur jeu de plate-forme

Pas peur de sortir des sentiers battus

Des fleurs prodiges aux vertus psychédéliques

Super Mario Bros. Wonder - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 18/10/2023

Nous sommes le 21 juin 2023 : alors que la France s'apprête à célébrer l'arrivée de l'été avec la Fête de la musique, Nintendo nous propose un Nintendo Direct presque inattendu. Habituellement, cette période de l'année correspond à l'E3, un salon qui, cette année, n'a pu avoir lieu. Nintendo avait pourtant bien du lourd à nous proposer, et c'est donc une annonce de Super Mario Bros Wonder avec sa toute première bande-annonce que Big N nous propose, dans laquelle on découvre un gameplay pour le moins original, dans un jeu Mario.Plusieurs éléments marquent les esprits : d'une part, le personnage évolue dans un monde plutôt bavard, dans lequel les fleurs... parlent. Elles vous encouragent, crient surprises de vous voir atteindre une plateforme bien surélevée, vous félicitent d'avoir découvert un endroit secret. S'il est possible de les désactiver, on ne vous cache pas qu'on a pris plaisir à les écouter nous accompagner dans notre propre aventure, réagissant avec leurs petites phrases à l'environnement autour d'elles !D'autre part, l'aventure se déroule dans un nouveau pays : nous quittons ici le Royaume Champignon pour rejoindre le Royaume des Fleurs, voisin, du Prince Florian, une espèce de ver vert un peu bavard et aussi un peu froussard qui va rapidement ne pas avoir d'autre choix que d'accepter notre aide. Et pour cause : Bowser s'est emparé d'une Fleur Prodige dont le pouvoir lui a permis de fusionné avec le château du pauvre prince. Nous voici donc parti pour une grande aventure dans laquelle notre myriade de personnages vont pouvoir être utilisée.Nintendo a choisi 6 de ses personnages de l'univers Mario les plus emblématiques pour accompagner nos parties. Tous ont absolument les même caractéristiques, seule Peach semble pouvoir faire apparaître des blocs dans les niveaux, mais cela n'a guère d'intérêt et ne donne pas vraiment d'avantage en cours de jeu, si ce n'est de glaner quelques pièces. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Toadette ont donc tous les mêmes capacités.Deux autres personnages ont été ajoutés pour vous permettre de jouer avec quelqu'un de moins aguerri aux jeux vidéo, parce qu'il faut admettre que certains niveaux sont un peu corsés, d'ailleurs leur niveau de difficulté est signalé sur la pastille de présentation lorsque vous vous apprêtez à vous y confronter, du plus simple au plus difficile à 4 étoiles. C'est peut-être aussi votre cas après tout et vous n'avez pas envie de devoir éviter tous les ennemis qui s'opposent vous : pour mieux savourer l'aventure, vous choisissiez de jouer avec l'un d'eux, Yoshi et Carottin. Ils ne peuvent en effet pas subir de dommages, autant dire qu'ils sont volontairement cheatés pour vous permettre de progresser sereinement.Tous ces personnages sont magnifiquement réalisés, bon on est quand même sur du jeu en 2D : on voit clairement les expressions sur leurs visages. les sprites des années 1980 sont bien loin, et on n'en attendait pas moins dans un jeu de plateforme en 2D à scrolling horizontal ou vertical. La puissance de la console permet d'apporter un peu plus de vie aux traits de nos héros, dessinant la joie ou la surprise au gré des situations.Certains éléments propres aux jeux Mario, comme le bloc ? avec des items à l'intérieur, sont toujours de la partie : mais de nouvelles transformations vont accompagner nos héros. Celles-ci ont été largement présentées, notamment dans nos colonnes , mais il convient toutefois de les rappeler ici :- Fruit Eléphant : permet de se transformer en éléphant et de disposer d'une force décuplée et de la possibilité de jeter de l'eau avec une trompe qui fait aussi office d'arme pour envoyer voler les ennemis- Bulle : permet de lancer des bulles qui capturent vos ennemis ou peuvent faire office de plateforme si vous rebondissez dessus- Vis : permet de vous transformer en foreuse pour éviter vos ennemis au sol comme au plafond et atteindre des endroits sinon inaccessibles.Mario éléphant est la grosse prise de risque de cette aventure : cela aurait très bien pu ne pas fonctionner avec le public, d'ailleurs Shigeru Miyamoto lui-même n'était pas convaincu de l'intérêt de cette transformation. Mais c'est pourtant une idée rafraichissante, et on ne vous cache pas que voir Peach transformée en éléphant est assez amusant ! On imagine les sourires des concepteurs quand les première ébauches de Peach Eléphant ont pris vie sur leurs ordinateurs !Outre les transformations, vos personnages peuvent réaliser les mouvements classiques des jeux Mario : sauter, courir, nager, faire une attaque rodéo... On reviendra un peu plus loin sur d'autres mouvements permis par une nouveauté de cet épisode : les badges. Les contrôles sont classiques, et il est possible de personnaliser ses commandes depuis le menu Options du jeu.En se transformant en château (on ne pensait pas écrire une telle phrase un jour), Bowser cause une situation chaotique dont il a le secret : les habitants du royaume des fleurs, les Poplins, en sont tout bouleversés. Mais ils sont aussi un soutien sans faille du prince Florian, à qui ils ne manqueront pas de remettre des graines prodige pour l'aider à atteindre un peu plus vite son objectif.Il existe différents types de villageois : certains vous donneront accès à une nouvelle partie de la carte moyennant quelques pièces violettes, d'autres vous accueilleront dans leur boutique où vous pourrez acheter des badges, des panneaux, des fleurs prodiges ou des vies supplémentaires, d'autres encore vous donneront des informations sur le contexte géopolitique du royaume des fleurs.Les bande-annonces de Nintendo nous ont déjà indiqué qu'il existait 6 mondes différents à explorer : c'est vrai, mais ce que la bande-annonce ne nous dit pas, c'est la variété des mondes dans lesquels on évolue, et la variété des gameplays dans chacun de ces niveaux. Il nous est arrivé à de nombreuses reprises d'être tout simplement émerveillé par ce que Nintendo a imaginé pour ce nouveau Mario... encore une fois ! Ce waouh effect qui nous surprend et nous donne envie de faire un petit niveau de plus, encore, s'est produit dans plusieurs niveaux de Mario Wonder et c'est ce qui rend le jeu si agréable à jouer.La progression de niveau en niveau se fait par le biais d'une carte du monde en cours que l'on peut globalement explorer librement, chaque monde étant lié à d'autres par une monde Hub appelé les Îles Florales. Certains chemins sont un parcours obligatoire, histoire de nous permettre de rejoindre une nouvelle partie de la carte, mais à part cela on est libre de faire les niveaux dans l'ordre que l'on veut, sauf quand les besoins de l'histoire nous prennent par la main pour avancer un peu.En appuyant sur L, on retourne à la carte générale des mondes, on peut dès lors zapper de monde en monde avec L et R pour aller dans un monde dont on veut explorer quelques niveaux. Cela se fait rapidement, les temps de chargement sont presque imperceptibles, avec des animations de notre personnage qui emprunte un courant d'air pour remonter vers les Îles florales, au coeur de la map du jeu, ou un chemin pour accéder à une nouvelle zone. C'est rapide et efficace pour retourner sur un niveau particulier ou reprendre sa progression dans un autre monde !Jusqu'ici, on connaissait les passages secrets dans les niveaux, on découvre ici les passages secrets dans la carte du monde, qui permet d'accéder à des zones secrètes ou à des raccourcis vers d'autres parties de la carte globale du monde. C'est hyper malin comme fonctionnalité, et même si nous avons suspendu notre partie le temps de rédiger ce test, nous savons grâce à la carte globale du monde que nous avons encore quelques niveaux à parcourir ici ou là dès que possible.On a évoqué plus haut la notion de graine prodige. Ces graines sont au coeur du gameplay car leur nombre va nous permettre de débloquer un accès à un niveau supérieur. Par exemple, le jeu indique qu'il faut 6 graines pour débloquer un niveau : on ne pourra pas le franchir sans avoir ces six graines. Petite subtilité : la couleur de graine change en fonction du monde dans lequel on se trouve. De fait, le compteur repart à zéro quand on arrive dans un nouveau monde, nous obligeant ainsi à récupérer le nombre de graines requis pour progresser dans ce nouveau monde au gré des paliers imaginés par les concepteurs.Outre les graines prodiges issues des fleurs prodiges, nous avons aussi les graines royales. Ces graines sont spéciales, car ce sont elles qui vont venir calmer les ardeurs de notre Bowser transformé en Château ! Le château est en effet entouré de plantes piranha géantes qui ne peuvent qu'être détruites par l'utilisation d'une de ces graines royales. Vous avez donc compris le rôle de ces graines :Du fait de l'orientation du jeu vers une thématique plus florale, on n'est pas surpris de la présence de fleurs qui parlent dans les niveaux et qui nous encouragent ! On n'est pas non plus surpris de devoir se jeter sur une fleur prodige dans chaque niveau, souvent un moment exceptionnel dans le jeu en termes de gameplay, d'action et de folie. En eftet, attraper une fleur prodige nous permet de nous projeter dans une sorte de monde parallèle qui est l'occasion pour les concepteurs de nous faire découvrir tout leur savoir-faire et toutes les idées qu'ils ont réussies à implémenter.Mais un jeu Mario ne serait pas un jeu Mario sans ses petits trucs à collectionner dans le jeu. Jusqu'ici, vous aviez l'habitude des étoiles ou des graines. On vient d'évoquer les graines prodige et les graines royales, mais ce n'est pas tout ce que vous avez à collectionner dans Super Mario Bros Wonder !En effet, chaque niveau va receler 3 grosses pièces violettes et un certain nombre de graines prodige, entre 1 et 3 selon les niveaux. Certains sont d'ailleurs courts, d'autres au contraire plutôt longs. Et difficiles, à la limite du "die and retry" ! Les pièces violettes ont pour fonction de nous permettre d'acheter des objets dans la boutique de Poplin.Parmi ces objets, on compte les badges : le système nous semblait assez complexe quand il nous a été présenté plus en détail, mais il est parfaitement bien intégré au jeu. Ainsi, au gré de votre progression, vous allez pouvoir acheter des badges dans les boutiques, ou les gagner en finissant un niveau spécial Badge dans le monde. Ce niveau est en fait un moyen de tester le badge pour en comprendre le fonctionnement et l'utilité. On a deux types de badges : les badges action et les badges bonus.Les badges action permettent à notre personnage de faire des actions supplémentaires, par exemple le parachapeau permet de flotter dans les airs et ainsi voler doucement vers le bas, le Coup du dauphin permet d'accélérer brièvement quand on est sous l'eau, le Grand saut accroupi permet de faire un saut plus haut en s'accroupissant quelques secondes au sol. Les badges bonus ont quant à eux plus de puissance, comme vous donner des pièces en plus, un champignon rouge, ou un rebond de plus. Dans certains niveaux, cela peut être hyper pratique en fonction de la difficulté à laquelle vous faites face.Autre élément à collectionner : les panneaux. Chaque personnage dispose de 12 panneaux (on a donc 144 panneaux au total à collectionner) qui le représentent dans une position différente : qui saute, qui nage, qui plane, etc. Ces panneaux n'ont pas beaucoup d'intérêt dans le mode Solo, mais se révèlent dans le monde en ligne par l'aide qu'ils peuvent vous apporter.Le moment est donc venu d'aborder la notion de jeu en ligne, en commençant par évoquer l'intérêt des panneaux dans ce mode. Lorsque vous vous connectez à Internet dans le jeu, vous allez découvrir plein de joueurs qui ont joué dans le même niveau que vous.En plaçant un panneau dans un niveau (appuyez sur X en étant accroupi), vous allez potentiellement pouvoir aider les autres joueurs, car les panneaux remplissent plusieurs fonctions, notamment celle de vous permettre de revenir à la vie lorsque vous êtes mort. Et cela s'est révélé utile à plus d'une reprise lors de notre expérience du jeu ! Vous pouvez aussi laisser un item à un autre joueur, en appuyant sur A pour gonfler votre item en stock et le laissant sur place.Si vous ne pouvez pas toucher les autres joueurs que vous croisez en ligne, vous pouvez quand même jouer avec eux : un système de points vient récompenser vos bonnes actions. Les autres joueurs sauront que vous avez aidé beaucoup de joueurs si vous avez un score élevé. Une sorte de score social qu'on est content d'avoir, en somme !Connecté, les niveaux prennent un peu vie avec les ombres des personnages d'autres joueurs qui ont joué au jeu avant vous. Si vous mourez, vous pouvez retrouver votre personnage en touchant l'une de ces ombres, ou un des panneaux que les joueurs auront laissés. C'est un peu de la triche, mais cela évite de mourir dans un jeu plutôt permissif.C'est peut-être ici qu'on va indiquer qu'à part ces points coeur, il n'y a ni score ni temps dans Mario Wonder, à part avec certaines Fleurs prodige ou certaines contraintes provisoires au gré des niveaux. Cette remise en question de ce qui semblait un acquis de la Bible Mario perdure encore car on a déjà eu ce débat dans de précédents opus de jeux Mario, mais cela n'entache en rien une aventure qui mérite d'être découverte tranquillement, sans l'obsession du chronomètre, prenant le temps de discuter avec des fleurs ou d'explorer une zone qui semble recéler un passage secret !Super Mario Bros Wonder permet aussi de jouer avec ses amis, de manière plus classique jusqu'à 4 personnes. Nous n'avons pas pu essayer ce mode dans le cadre de ce test, mais nul doute que parmi nos lecteurs, beaucoup joueront à plusieurs pour profiter en famille ou entre amis de ce jeu à l'ambiance très familiale.Super Mario bros Wonder nous surprend par sa capacité à nous surprendre de niveau en niveau ! En effet, aucun niveau ne ressemble à un autre, et pourtant cela aurait été facile de profiter des fleurs prodiges pour utiliser une mécanique de gameplay de manière assez systématique, une fois la gimmick qui va bien trouvée.Ce n'est pas du tout le cas ici, et on voit que les concepteurs ont pu essayer des choses, et surtout les conserver une fois passées sous le regard critique du papa de Mario toujours dans les parages, dans ce que l'on considérera comme une renaissance, une réinvention, des jeux Mario 2D.Nintendo nous prouve ici qu'il était encore possible de réinventer les jeux de plateforme Mario, ce qui nous semblait impossible une fois les Super Mario Maker proposés, avec la créativité dingue déployée par les joueurs pour concevoir des niveaux de folie.Les créateurs n'ont pas eu peur de prendre des risques avec ce nouvel épisode, en sortant des sentiers battus. Sortir du royaume champignon, déjà, c'est quand même quelque chose. Voir Bowser se transformer en château volant, et Mario en éléphant, il fallait oser.Alterner des niveaux denses et fouillés et des expériences plus ludiques et plus courtes donnent un rythme très agréable au jeu, qui se parcourt avec grand plaisir. Et facilité aussi, car on ne peut pas dire que Mario Wonder soit un jeu compliqué : des vies à foison, des items souvent bien placés pour nous permettre de ne pas trop s'exposer "petit", et des drapeaux de mi-niveau un peu partout. Difficile de se frustrer dans un niveau, même si certains demanderont un peu plus d'endurance et de timing pour passer.La folie des concepteurs se retrouve dans le concept même des Fleurs Prodiges, puisque par définition, quelque chose de fou va se produire dès que notre personnage aura attrapé la fleur en question ! Les développeurs ont choisi des couleurs qui fonctionnement admirablement sur la Switch : les couleurs pastel des niveaux conviennent parfaitement.Ce test a été réalisé grâce à un code transmis par l'éditeur que nous remercions.