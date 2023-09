Super Mario Bros Wonder se présente en 6 minutes au public japonais

Présentation JP de Super Mario Bros Wonder 22/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Japonais sont friands des vidéos d'introduction des jeux. A quelques semaines de la sortie de Super Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch, c'est donc une nouvelle vidéo spécialement conçue pour ravir le public japonais qui nous est proposé aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Nintendo Japon :Evidemment, une très grande majorité d'entre nous ne comprendra rien à ce qu'explique la voix off, mais de nombreuses séquences de cette vidéo sembleront familières puisqu'issues de l'aperçu exclusif du jeu lors d'un récent Super Mario Bros Wonder Direct Que vous soyez un vétéran de la série Mario ou que vous découvriez le plombier moustachu pour la première fois, Super Mario Bros Wonder promet d'offrir une expérience de jeu originale, riche en défis, en surprises et évidemment en aventures. Alors que la date de sortie approche à grands pas, cette vidéo est l'occasion idéale pour les fans de se préparer à l'une des plus grandes aventures de Mario à ce jour.N'hésitez pas à consulter notre grand dossier complet sur SMBW, on vous dit absolument tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle aventure du plombier moustachu sur Switch