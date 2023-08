Tous les détails du Super Mario Bros Wonder Direct

Here We Go !

Nouvelles Aventure, Nouveau Royaume

It's a me, Mario !

Ceux qui sont pour Bowser te saluent !

Un Power Up pour le moustachu !

Après les Prodiges de Zelda, les Prodiges de Mario !

Qui a mérité un petit badge ?

Et si vous passiez la manette ?

Super Mario Bros. Wonder Direct - 31/08/2023

Pour cette nouvelle aventure, Mario et ses amis ont été conviés dans le Royaume des Fleurs, dirigé par le Prince Florian.Cependant, Bowser en a décidé autrement et touche une Fleur Prodige. Cette dernière le fait fusionner avec le château du Prince. Avec sa nouvelle puissance, le roi des Koopas s'empare du royaume et en profite pour semer le chaos. Afin de sauver le royaume, Mario et ses amis partent à la poursuite de Bowser.On oublie le Royaume Champignon, Super Mario Bros Wonder vous permet de découvrir et d'explorer les 6 mondes du Royaumes des Fleurs. Vous commencerez par découvrir la Plaine des Tuyaux (on n'oublie pas les racines de Mario), et serez amenés à parcourir le Mont Nébuleux ou encore les Chutes Dorées.A l'instar des autres titres Maio Bros, ces différents mondes sont composés de plusieurs stages qui vous faudra parcourir. A plusieurs endroits, vous pourrez vous déplacer librement et sélectionner le niveau que vous souhaitez. Un menu sera également disponible afin de vous permettre de sélectionner un stage de manière plus rapide.Lors de votre aventure, vous trouverez des Fleurs Cancan. Ces mystérieuses pourront vous parler, donner des indices ou des pièces. Lors de la présentation sur Nintendo France, les fleurs Cancan s'expriment en français.Mario n'est pas le seul héros de cette aventure. Vous pourrez incarner 12 personnages parmi Mario, Luigi, Peach, Toad Jaune, Toad Bleu, Daisy, Toadette, Yoshi Bleu, Yoshi Rouge, Yoshi jaune, Yoshi Bleu et Carottin.Contrairement à Mario 3D World, les personnages n'ont pas de différence et se jouent tous de la même façon. Cependant, si vous désirez une aventure un peu plus détendue, les personnages de Yoshi et Carottin ne subissent pas de dégâts. A noter qu'ils perdront une vie s'ils tombent dans le vide.Bowser n'agit jamais seul ! Ainsi Mario et ses amis devront se mesurer à différents ennemis. En plus des Koppas, Goombas, Boos et Lakitus habituels, vous pourrez croiser la route de nouveaux ennemis comme les Bondiss, qui copient et sautent en même temps que vous, des Pikdors qui foncent tête baissée vers vous, des Momitos qui faudra dérouler ou encore des Salabrafes qui cherchent à vous engloutir. Bonne chance pour arriver jusqu'au drapeau !Lors du dernier Nintendo Direct, Mario était apparu sous une nouvelle forme : Celle d'un Eléphant. Avec sa trompe, Mario Eléphant peut ainsi attaquer, détruire des blocs plus facilement, renvoyer des projectiles ou encore recracher de l'eau.Cependant, il ne s'agit pas de la seule nouvelles transformations. Pour l'occasion Mario pourra adopter une transformation en Bulle ou en Foreuse. Le premier permettra d'envoyer des bulles sur les ennemis ou de les utiliser comme plateformes tandis que le second vous donnera l'occasion de creuser dans le sol ou de vous déplacer sous terre.Mario ne sera pas le seul à pouvoir se transformer pour l'occasion. L'ensemble de ses amis pourront ainsi adopter la transformation en Eléphant par exemple.Lors de votre aventure et de vos transformations, vous aurez le plaisir de trouver des Fleurs Prodiges. Ces fleurs ont un pouvoir spécial : Celui de l'inattendu.Lorsque vous entrez en contact avec un de ses fleurs, le monde s'en verra transformer. Ainsi vous pourrez voir les tuyaux s'animés, des ennemis débarqués en masse, le sol se pencher, vous essayer à la chute libre, vous débattre face à une masse de bulles, et bien autrement. C'est en touchant une autre Fleur Prodige que le stage reprendra sa forme classique.Au rayon des nouveautés, vous pourrez récupérer des badges au long de votre aventure. Ces derniers sont présents afin de vous faciliter (ou non) votre progression. Par exemple, le badge Parachute vous donnera la possibilité de planer dans les airs. Il en existe beaucoup et certains vous apporteront un défi supplémentaire.Petite condition, vous ne pourrez sélectionner qu'un seul badge avant de commencer le stage. Si vous cherchez un badge en particulier, rendez vous dans certain niveau ou au Bazar des Poplins.Super Mario Bros Wonder est un aventure pouvant être parcourir seul ou jusqu'à 4 joueurs sur la même Switch. Choisissez chacun un personnage, et à vous de parcourir le stage avec vos amis. Si un des héros est éliminé, il devient un fantôme durant quelques secondes. Ainsi, vous pourrez le réanimer et ne pas perdre de vie.Un mode en ligne est également disponible. En activant internet, vous verrez les autres joueurs présents dans le monde et dans le stage. Ces derniers sont des fantômes que vous pourrez saluer ou à qui donner des objets. Un système de panneau est disponible afin de prévenir certains joueurs d'un passage difficile. Il existe 144 panneaux à acheter au Bazar.Si vous désirez voir ou revoir la présentation, la voici :Alors convaincu ? Il ne s'agit là que d'une présentation et plein d'autres surprises sont également attendues dans Super Mario Bros Wonder, prévu en exclusivité sur Switch le 20 octobre 2023. Une Nintendo Switch Oled Edition Mario est également prévue pour le 6 octobre