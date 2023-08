Retour sur les superbes résultats trimestriels de Nintendo (1e trimestre fiscal 23-24)

On se doutait que le trimestre serait plutôt bon, et pour cause : d'une part, le trimestre a commencé en beauté avec la sortie du grand succès Super Mario Bros Le Film des studios Illumination, et le trimestre s'est poursuivi avec la sortie le 12 mai 23 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Deux énormes succès qui ont porté les résultats de la firme ce trimestre.Ainsi, Nintendo enregistre un chiffre d'affaires de 461,34 milliards de yens, soit 2.9 milliards d'euros, qui se traduisent ensuite par un Excédent brut d'exploitation de 253,77 milliards de yens (1,61 milliards d'euros), un EDIT de 185,44 milliards de yens (1,18 milliards d'euros) et au final un bénéfice impressionnant de 181 milliards de yens soit 1,15 milliards d'euros.Autant dire que l'année commence bien pour Nintendo, qui profite à plein du succès de Zelda et du film Mario : TOTK s'est en effet vendu à 18,51 millions d'exemplaires depuis son lancement, et la sortie du film Mario a donné un beau coup de fouet aux ventes de jeux Mario comme Mario Kart 8 Deluxe avec 1,67 millions d'exemplaires vendus en plus. La sortie du jeu a permis à Nintendo de battre un record, celui de la vente de jeux première partie, score porté pour moitié par TOTK à lui seul.Et non content de vendre des jeux, le film Mario a aussi permis de vendre des Switch : les ventes de consoles ont augmenté de 13.9% par rapport au même trimestre 2022, à 3,91 millions de machines vendues, portant le total de Switch vendues depuis son lancement le 3 mars 2017 à 129,53 millions de consoles ! Ajoutons à cela qu'une part croissante de joueurs a opté pour la Switch Modèle OLED, vendue plus chère que la Switch Classique : cette version a vu ses ventes augmenter de 86,3% à 2.83 millions d'exemplaires (quand les ventes de Switch ont été divisées par deux à 640 000 exemplaires sur le trimestre). La Switch Lite a aussi vu ses ventes reculer de 36,7% à 430 000 unités vendues.Le film Super Mario Bros a permis à Nintendo de nettement augmenté le revenu généré par le segment Mobile et produits dérivés : 190,1% de hausses à 31,8 milliards de yens, soit 202 millions d'euros.Nintendo a indiqué que 116 millions de joueurs étaient actifs sur sa console, un autre record pour la firme qui a ainsi vu le nombre de joueurs augmenter nettement chaque année au cours du cycle de vie de la Nintendo Switch. (+9 millions de joueurs depuis juillet 2022).Dans ses résultats, Nintendo indique que la part des ventes de jeux en téléchargement a augmenté de 35,9% à 119,6 milliards de yens. Cela représente presque la moitié des ventes de jeux (47,3% pour être précis). Certes, le revenu est boosté par le taux de change avantageux actuel du Yen vs les autres monnaies du monde, mais aussi par la popularité de Nintendo Switch Online. Par contre, le fait que Zelda ait été plutôt acheté en édition physique a joué contre la performance du secteur Téléchargement.On notera aussi la nette hausse du budget Recherche et Développement à 29,385 millions de yens, pour un budget annuel prévu de 120 000 000 000 de yens.Fort de ce superbe trimestre, les objectifs annuels de la firme sont inchangés — ce qui peut tendre à laisser penser que la suite de l'année ne sera peut-être pas aussi simple : Nintendo doit écouler 15 millions de Switch au total sur l'exercice 23-24, et vendre rien moins que 18 millions de jeux !Ce que l'on retiendra, c'est donc un très bon bilan trimestriel que Nintendo a communiqué aujourd'hui : la route est encore longue pour terminer l'année mais fort des sorties prévues déjà annoncées telles que Super Mario Wonder ou Super Mario RPG, les DLC de Pokémon Ecarlate & Violet, WarioWare: Move It! Ou encore Détective Pikachu Returns, nul doute que Nintendo a de quoi motiver les consommateurs à maintenir leur intérêt pour la Switch. L'objectif de Big N est de mettre une console dans les mains de chaque personne du foyer.Source : Nintendo (anglais)