Les sorties Nintendo Switch d’août 2023

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en août 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :Dead Cells : Return to Castlevania - 11 aoûtMoving out 2 - 15 aoûtDie After Sunset - 17 aoûtBlasphemous 2 - 24 aoûtSea of stars - 29 aoûtSamba de Amigo : Party Central - 29 aoûtDéjà disponible sur le Nintendo Eshop, le très apprécié Dead Cells : Return to Castlevania sera disponible au format physiqueDéveloppé par les français de Motion Twin, Dead Cells : Return to Castlevania vous plonge sur un château en constante évolution. Dans ce rogue lite, vous aurez pour mission de parcourir les différents environnements, défaire vos ennemis et surtout ... ne pas mourir. Cependant, à chacune de vos morts, vous obtiendrez de nouvelles armes ou ressources afin de retenter l'aventure. Avec l'aide de Richter ou d'Alucard, vous pourrez affronter le terrible Dracula et son armée.Si vous n'avez pas craqué sur cette pépite au 10 millions de ventes , 2 éditions physiques sont prévues pour ce mois-ci. L'édition standard regroupera le jeu, l'ensemble des DLC et une couverture réversible au look NES. Quant à elle, l'édition Signature disposera du contenu de l'édition standard, et ajoute une pochette exclusive, une boîte collector, un CD avec 28 musiques de Castlevania réimaginées dans le style de Dead Cells, un lot de 4 pin’s, un artbook, 5 photos souvenirs, une carte du château et 4 cartes postales avec signatures imprimées.Si ces éditions très spéciales de Dead Cells : Return to Castlevania vous intéresse, elles seront disponibles dès le 11 août. Dracula vous attend !Si vous cherchez un jeu multijoueur à la Overcooked, Moving Out 2 prépare ses cartons.Après la sortie du premier opus, Team17 dévoile son Moving Out 2 avec comme principale nouveauté : la fonctionnalité multijoueur en ligne. Que ce soit en solo ou avec vos amis, vous devrez enfiler votre uniforme afin de faciliter le déménagement des habitants de Packmore. A vous de faires les cartons, de déplacer les meubles ou de ranger les affaires pour un parfait déménagement.Vous pourrez également voyager au-delà de Packmore via des portails inter-dimensionnels pour découvrir de défis. Nouvelle aventure, nouveaux personnages, nouveaux défis, nouvelles fonctionnalités de personnalisation sont également au rendez-vous.Faites gonfler vos muscles et votre logique pour devenir le déménageur qui sommeille en vous ! Moving Out 2 débarquera le 15 août sur toutes les consoles, y compris la Nintendo Switch.Les équipes de PQube ont dévoilé leur futur titre, un TPS nommé Die After SunsetBienvenue en 2120. Une race extraterrestre connue sous le nom de Murkors a envahi tous les coins de la terre avec sa puissance inégalée. La résistance tient bon pour empêcher l'extinction de l'humanité, mais pas pour longtemps. C'est à vous, en tant que défenseur de la Terre, de monter de niveau et d'affronter les hordes de murkors… avant le coucher du soleil.Dans ce jeu de tir, vous devrez triompher de 5 niveaux à la suite afin de devenir plus puissant avant l'arrivée du boss. Chaque parcours est unique et plusieurs armes et bonus vous récompenseront au fil de vos parties. Les quêtes et les défis sont générés de façon procédurale à chaque niveau et ce sera à vous de définir votre stratégie pour venir à bout des extraterrestres.Serez vous à la hauteur de votre mission de défenseur de la Terre ? Die After Sunset envahira la Nintendo Switch et toutes les consoles dès le 17 août.4 ans après le premier épisode, le studio espagnol The Game Kitchen revient avec Blasphemous 2.Se réveillant dans une nouvelle contrée, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux. Des hordes d'ennemis tout comme des boss titanesques attendent d'en découdre avec le Pénitent.Dans ce monde riche, vous aurez à cœur de découvrir des paysages enchanteurs tout comme les pièges impitoyables. Dans Blasphemous 2, vos compétences de combats se doivent être plus brutales tout comme les enchainements contre les abominations. Libre à vous de personnaliser et d'améliorer les compétences du Pénitent, mais également de choisir vos armes de prédilection. Ce rogue lite vous promet une aventure palpitante et exigeante dans une ambiance gothique très soignée.Le voyage de la Pénitence commencera le 24 août sur l'ensemble des consoles actuelles, y compris la Switch. Annoncé pour l'hiver 2022 , Sea of Stars a décalé sa sortie pour peaufiner ses derniers détails.Dans Sea of Stars, vous suivrez les aventures des 2 enfants du Solstice. Avec le pouvoir du soleil et de la lune, les 2 protagonistes pourront utiliser la magie d'éclipse. Cette dernière est la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations de Fleshmancer, un alchimiste malfaisant.Sabotage Studio, le studio derrière The Messenger, vous promet une aventure palpitante aux allures rétro et aux combats au tour par tour. Entre attaques synchronisées, exploration libre et rebondissements, Sea of Stars se veut dense et captivant. Si l'aventure va trop vite, vous aurez l'occasion de voguer, cuisiner, pêcher ou encore jouer au célèbre jeu de société Wheels.L'aventure vous attend ! Sea of Stars dévoilera son univers à partir du 29 août sur Nintendo Switch et sur les autres plateformesIl était une grande surprise du dernier Nintendo Direct. Samba de Amigo revient sur Switch avec un nouveau opus : Samba de Amigo : Party Central. I want to party !Alors qu'aujourd'hui, Sega est associé uniquement à Sonic, le studio possède plusieurs mascottes dont un certains Amigo, un singe passionné de maracas. Dans ce jeu de rythme, vous devrez bouger votre anatomie (références à "I like to Move It" pour les connaisseurs) à l'aide des joy-con.Déchainez vos maracas sur 40 tubes pour aider Amigo à devenir célèbre. Des défis, des accessoires de personnalisation, des costumes ainsi que la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs en ligne seront de la partie. Si vous êtes le roi de la scène, mettez vos talents à l'épreuve pour atteindre la première place des classements.Laissez la samba du Brésil (oui, encore une référence musicale) s'emparer de vous avec Samba de Amigo : Party Central dès le 19 août sur Nintendo Switch et MetaQuest. Un DLC regroupant plusieurs musiques sera également disponible par la suite.