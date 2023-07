L'Histoire de Pikmin : que s'est-il passé avant Pikmin 4 ? Notre grand récapitulatif

Pikmin 1

Sorti en 2002 sur GameCube, Pikmin 1 était défini comme un jeu de "simulation de vie inventive". Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, se serait inspiré de son jardin pour les environnements du jeu.Dans cette aventure, vous incarnez le Capitaine Olimar. Alors qu'il prend des vacances en direction de sa planète natale (Hocotate), son vaisseau, le SS Dolphin, entre en collision avec une météorite. Le navire est contraint alors de s'écraser sur une planète voisine (plus tard désignée PNF-404).Après plusieurs minutes, Olimar se réveille mais le SS Dolphin est en ruine et la concentration en oxygène dans l'atmosphère lui est toxique. Il possède alors 30 jours pour reconstruire son vaisseau avant l'épuisement du système de survie de sa combinaison. Heureusement, le capitaine découvre des petites créatures qu'il nomme Pikmin (en référence au Pikpik Carrots de sa planète natale).Les Pikmin sont faciles à commander et possèdent des capacités qui vont pouvoir l'aider dans l'exploration de cette terre. Il en existe 3 sortes : Pikmin Rouge qui sont doués pour le combat et sont insensibles au feu, Pikmin Bleu qui peuvent respirer sous l'eau et Pikmin Jaune qui peuvent être lancés plus loin. De plus, jusqu'à 100 Pikmin peuvent accompagner le capitaine.En fonction de votre exploration, vous découvrirez 2 fins possibles :- Vous avez réussi à récupérer l'ensemble des pièces pour le vaisseau. Le Capitaine s'envole pour rentrez chez lui laissant les Pikmin sur PNF-404.- le temps est écoulé et vous n'avez récolté que peu de pièces du SS Dolphin. Olimar tentera le décollage du vaisseau mais celui-ci s'écrasera de nouveau, le blessant gravement. Le héros est alors emmené à l'Oignon où il sera transformé en graine.Le second opus Pikmin 2 , sorti en 2004 sur Gamecube, se veut être la suite directe de Pikmin 1. Bien plus qu'une simple suite, le jeu proposera de contrôler 2 équipes différentes ainsi qu'un mode 2 joueurs.Après avoir réussi sa mission, Olimar est en route pour sa planète natale mais fait un détour pour Hocotate Freight, son lieu de travail. Cependant, l'entreprise est mal en point. Une cargaison de carotte Golden Pikpik a été mangée par un "lapin de l'espace vorace", laissant l'entreprise avec une dette considérable.Pour éponger en partie la dette, le Président vend le SS Dolphin. Cependant, une capsule de soda trouvé sur PNF-404 attire la curiosité d'un autre navire, l'estimant à 100 Pokos. Impressionné par la valeur, le Président renvoie immédiatement Olimar et Louie, son assistant, sur PNF-404 pour collecter plus de trésors et rembourser la dette de 10 000 Pokos de l'entreprise.Le vaisseau s'écrase (encore) sur la planète et Louie est éjecté du cockpit. Les 2 héros commencent alors à accumuler les trésors séparément toujours avec l'aide des Pikmin. Ils découvrent également un réseau de grotte ainsi que 2 nouveaux Pikmin : Pikmin Violet (qui sont plus lourds) et Pikmin Blanc (qui empoissonnent l'ennemi et peuvent détecter les objets cachés sous terre).Avec suffisamment de trésors pour rembourser la dette, le Capitaine Olimar quitte la planète des Pikmin. Ce n'est qu'une fois le décollage lancé, qu'il se rend compte que Louie n'est pas à ses côtés dans le vaisseau.Après les crédits, Olimar retrouve le Président et la dette est remboursée. Cependant, ils décident tout les deux de repartir sur PNF-404 afin de récolter encore plus de trésors et de retrouver Louie. Ce dernier étant en train "de faire une sieste" dans une caverne sombre au dessus d'une créature. Une fois la créature vaincue, Olimar, le Président et Louie rentrent sur leurs planètes.Si vous aviez réussi le mode Challenge, vous appreniez que c'est Louie qui a mangé toutes les carottes Golden Pikpik.Nous sommes en 2013 sur Wii U et les équipes de Nintendo proposent Pikmin 3 . La série se dote pour la première fois d'un épisode en HD ainsi qu'un mode mission.En raison de la croissance démographique, des pénuries alimentaires et d'un "manque général de planification", la planète Koppai est au bord de l'extinction. Afin d'éviter l'inévitable apocalypse, les trois explorateurs Alph, Charlie et Brittany s'envolent vers une planète inhabitée pour y ramener des fruits.S'écrasant (encore) sur PNF-404, le trio se retrouvent séparés. Après plusieurs explorations, ils se retrouvent mais la "clé supraliminique" du vaisseau a disparu. En plus des Pikmin Rouge, Bleu, Jaune, Violet et Blanc, de nouvelles créatures font leurs premiers pas : les Pikmin Rose (qui peuvent voler) et les Pikmin Noir (qui peuvent casser des objets en verre).Tout au long de l'aventure, les explorateurs découvrent des fichiers laissés par le Capitaine Olimar. Celui-ci serait en possession de la clé. Ils rencontrent également Louie, l'ancien assistant d'Olimar, qui s'enfuit avec leurs réserves de fruits.Alph, Brittany et Charlie le rattrapent rapidement et, l'attachant à leur navire, Louie révèle qu'Olimar a été kidnappé par une créature dorée géante dans une zone non explorée. Après une grande bataille, le trio, avec l'aide des Pikmin, libère Olimar et le ramènent en toute sécurité sur Hocotate.Au passage : Louie et Olimar étaient présents sur PNF-404 afin de récolter des trésors pour racheter le SS-Dolphin.Disponible sur Switch depuis 2020, Pikmin 3 Deluxe est un remaster de l'épisode Wii U. Regroupant l'ensemble des DLC du 3éme opus, il est désormais possible de parcourir l'histoire à 2 joueurs.Bien que similaire, la version Deluxe ajoute cependant un épilogue.Après qu'Olimar a été renvoyé sur sa planète natale, le Président ne croit pas qu'Olimar laisserait un navire de la société sur PNF-404. Olimar et Louie sont donc renvoyés sur la planète des Pikmin afin de récupérer le vaisseau. 10 jours suffiront aux 2 héros pour récupérer les pièces et rentrer chez eux.Sorti en 2017 sur 3DS, Hey! Pikmin est différent des opus précédents et apporte peu à l'histoire de la série. En effet, le titre 2D propose des niveaux à défilement horizontal, tout en utilisant le tactile de la console.Concernant l'histoire : De retour d'une livraison, Olimar et le SS Dolphin se retrouvent dans une pluie de météorites, les obligeant à s'écraser (encore une fois) sur une planète voisine, la célèbre PNF-404.Avec l'aide des Pikmin, Olimar doit recharger son vaisseau avec 30 000 Sparklium (la source de carburant du vaisseau) afin de rentrer chez lui. Une fois le travail accompli, le capitaine finit par s'envoler vers Hocotate.