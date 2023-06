Plongez dans l'univers de Pikmin 4 avec la nouvelle démo et gagnez des récompenses

La démo de Pikmin 4 sur l'eShop

Une récompense exclusive dans Pikmin Bloom

Des points My Nintendo en bonus aux Etats-Unis

Le jour tant attendu des fans de Pikmin est arrivé ! En effet, la démo de Pikmin 4 est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si vous êtes aussi impatients que nous de mettre la main sur ce jeu, cette démo est l'occasion parfaite de découvrir ce que Pikmin 4 a à offrir. Et si vous avez manqué notre propre preview de Pikmin 4 , vous pouvez bien sûr toujours la lire avec passion et entrain !Annoncée lors du Nintendo Direct du 21 juin, la démo de Pikmin 4 est maintenant disponible pour tous les joueurs sur l'eShop de la Nintendo Switch (un bouton vous permet de télécharger la démo depuis la page d'achat de la version complète).Cette démo vous permet de vous familiariser avec le gameplay unique de Pikmin et de découvrir certains des défis et des environnements que vous rencontrerez dans le jeu complet. Pour plus d'informations sur ce que Pikmin 4 a à offrir, consultez aussi notre dossier complet sur le jeu Mais ce n'est pas tout ! En jouant à la démo de Pikmin 4, vous pouvez également gagner une récompense numérique exclusive pour Pikmin Bloom. En terminant la démo, les joueurs recevront un costume spécial Pikmin 4 pour leur avatar Mii dans Pikmin Bloom. Il s'agit d'un costume "chevauchant Otchin" comme vous le montre le tweet ci-dessous.C'est une sympathique incitation pour ceux qui sont également utilisateurs de Pikmin Bloom sur smartphone.Les joueurs qui résident Outre-Atlantique qui auront la chance de jouer à la démo en magasin pourront gagner 200 points My Nintendo Platinum en la terminant, via le scan d'un QR Code affiché à la fin de la démo. Ces points peuvent être utilisés pour obtenir diverses récompenses et remises sur l'eShop. Cela ferait un long voyage pour 200 points, mais c'est toutefois une belle initiative pour mener les joueurs jusqu'à une boutique près de chez eux.Nous sommes impatients de retrouver les Pikmin dans Pikmin4, cette démo est l'occasion idéale de découvrir ce que le jeu a à offrir, trois semaines avant sa sortie.Sources : GoNintendo et là ), NintendoLife