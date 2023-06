Pikmin 4 : tout ce qu'on sait à un mois de sa sortie sur Nintendo Switch !

Un jeu évidemment en HD !

Les créatures de Nintendo sur une planète mystérieuse

Les principaux types de Pikmin

Deux nouveaux types dévoilés

Un gameplay renouvelé avec Otchin le chien

Et le vaisseau dans tout ça ?

Exploration d'une planète mystérieuse (vraiment ?)

Un jeu où la stratégie est reine !

La nuit et ses défis

Qu'est-ce que Pikmin 4 et quand est prévue sa sortie ?

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités par rapport aux opus précédents ?

Le temps sera-t-il encore notre ennemi ?

Sera-t-il jouable en ligne ou en multijoueur local ?

Pikmin 4 - Un nouveau monde à explorer (Nintendo Switch) 23/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Wa-ta wa-ta wa-ta* : c'est parti !Les joueurs navigueront sur unequi ressemble somme toute beaucoup à la Terreet relèveront des défis grâce à différentes stratégies de jeu qui nécessitera de jouer avec les compétences des uns et des autres. Nous incarnerons d'abord un sauveteur dépêché sur la planète où tous se sont écrasés. Son rôle sera de localiser les rescapés à sauver.Développé par Nintendo, sous le regard attendri mais certainement très attentif d'untoujours aussi alerte, cet ajout tant attendu à la franchise promet de nouvelles mécaniques de jeu et des défis à la hauteur de notre attente. Avec des graphismes en HD et des commandes actualisées pour profiter de la configuration Joy-con ou manette classique Pro, voilà encore un jeu qui devrait nous tenir en haleine pendant des heures.Sa disponibilité est prévue pour une sortie mondiale le 21 juillet 2023.Êtes-vous prêt à découvrir les adorables habitants du prochain jeu "Pikmin 4" ? Le jeu ramène les personnages bien-aimés de la célèbre franchise créée par Nintendo. Ces créatures sont appelées Pikmin. Elles possèdent des capacités et des caractéristiques uniques qui les rendent aptes à accomplir diverses tâches pour vous aider à progresser en douceur dans l'environnement du jeu.La série Pikmin nous propose de retrouver des créatures adorables et attachantes appelées "Pikmin". Il existe sept types de créatures, chacune ayant des capacités uniques à utiliser pour relever les défis du jeu. Les principaux types sont les Pikmin rouges, jaunes, bleus, roses, violets, blancs et noirs, chacun présentant ses propres spécialités.Les rouges, par exemple, sont immunisés contre le feu et forts au combat, tandis que les jaunes peuvent porter des bombes et être lancés plus haut. Les bleus, quant à eux, ont la capacité de nager et de récupérer des objets dans l'eau ; les roses peuvent voler et détecter des objets cachés. Les violets sont lourds et forts pour transporter des objets importants, tandis que les noirs résistent au poison.Le commandement de ces créatures permet d'accomplir des tâches et de résoudre des énigmes dans les différents niveaux du jeu. Enfin, les blancs se montrent rapides dans leurs déplacements.Nintendo a fait un énorme travail pour donner vie à ces créatures d'une manière à la fois attrayante et ludique, ce qui nous avait déjà beaucoup séduit lors de la découverte du jeu sur GameCube en... 2002. Avec les différents types de Pikmin à votre disposition, vous devez choisir stratégiquement lesquels utiliser pour résoudre les différents défis des niveaux du jeu.En plus de ces types traditionnels, il y aura de nouvelles créatures phosphorescentes, appelées, qui nous accompagneront tout au long de notre voyage à travers la planète ! Ces petites créatures vous fascineront grâce à leurs capacités uniques, telles que briller dans le noir et guider les autres vers leur emplacement, mais aussi attirer les ennemis à eux, comme un moustique est attiré par la chaleur d'une ampoule.Dans la vidéo annonçant la date de sortie de Pikmin 4, Nintendo avait déjà présenté une nouvelle espèce : le. Ce nouveau type a la possibilité de geler ses ennemis, mais aussi l'eau. Encore une idée maline pour varier le gameplay et proposer de nouvelles alternatives aux joueurs pour atteindre leur objectif !Préparez-vous donc à mettre vos talents de stratège à l'épreuve en utilisant tous les différents types de Pikmin, y compris nos nouveaux amis luisants ou de glace, pour résoudre des énigmes et progresser dans chaque niveau de ce qu'on espère deviendra un futur classique de Nintendo.Parce qu'on ne change pas une formule qui marche, nous voici encore dans une histoire de crash sur une planète hostile. Cette fois encore, on va devoir intervenir pour sauver ses congénères d'une mort cruelle, dans une nouvelle aventure sur une nouvelle planète qui ne demande qu'à être explorée de fond en comble ! Il y aura fort à faire puisque nous devrons notamment réparer réparer le radar du vaisseau en collectant des trésors à travers toute la planète.Nous incarnons au début du jeu un des membres de l'équipe de secours, nouvelle recrue dans cette équipe de sauveteurs. Il nous sera possible de lui donner une apparence plus conforme à nos envies au début du jeu. Et c'est alors que nous pourrons partir à la découverte de cette fameuse planète, pour y découvrir Otchin, un chien, et les Pikmin petits par la taille mais grands par le coeur qui peuplent cette planète.Nous pourrons en effet compter sur l'aide d'Otchin, le fidèle chien qui nous accompagnera dans l'exploration de la planète ! Ce compagnon à fourrure nous aidera à transporter des objets et des Pikmin sur des terrains dangereux, rendant notre voyage un peu plus facile. Il faudra donc garder l'œil ouvert pour trouver des Pikmin lumineux, des naufragés et d'autres surprises tout au long du chemin !On ne sait pas trop à quel moment de l'histoire le vaisseau spatial d'Olimar, le S.S. Dolphin, reviendra. Le S.S. Dolphin est un vaisseau polyvalent qui peut être amélioré tout au long de votre aventure, vous emmenant vers de nouveaux sommets d'exploration, toujours plus loin, nous emmenant explorer de nouvelles régions. En parlant d'exploration, les joueurs apprécieront certainement de découvrir de nouveaux mécanismes de jeu liés à Olimar et à son équipement alors qu'ils s'aventureront sur des zones mystérieuses peuplées de créatures mignonnes et adorables !Pikmin 4 consiste à explorer une planète mystérieuse. Les Pikmin vivent dans un vaisseau appelé l'Oignon, qu'ils nourrissent avec les objets récoltés durant l'aventure. C'est un des principaux objectifs du jeu : collecter de nombreux trésors, comme une Game Boy Advance SP que l'on voit dans la dernière bande-annonce. De plus, les joueurs peuvent explorer des niveaux souterrains pour faire encore plus de découvertes. En effet, Nintendo a eu l'idée de varier les plaisirs en proposant des incursions ces nouvelles zones que seront ces grottes souterraines.Les instructions exactes pour jouer au jeu ne sont pas encore connues mais une démo sera disponible dès le 29 juin 2023. Cependant, comme dans les jeux précédents de la série, on peut s'attendre à utiliser les Pikmin pour explorer, combattre et résoudre des énigmes dans un monde fantastique. Les joueurs peuvent également anticiper de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu.Pikmin 4 offre un gameplay passionnant et engageant qui tourne autour de l'exploration, de la collecte de ressources et de la résolution d'énigmes. Pour jouer à ce jeu, vous devez utiliser vos talents de joueur et vos capacités stratégiques pour diriger votre équipe, dans le cadre de diverses missions à travers différents environnements. Même si certains éléments de Pikmin 4 n'ont pas encore été révélés, nous savons que les joueurs devront contrôler les mouvements de leur personnage principal, le sauveteur dépêché sur place pour sauver tout ce petit monde, mais aussi et surtout contrôle ses fidèles compagnons à l'aide des boutons de leur manette.Le gameplay consiste en différents défis tels que combattre des ennemis, surmonter des obstacles, voyager à travers des niveaux souterrains, collecter des trésors, et bien plus comme on devrait le découvrir bientôt !Une nouveauté dans cette série est leoù vous devrez récupérer davantage d'objets que votre adversaire dans le temps imparti. Ce sera la condition pour remporter la victoire et sauver l’un des naufragés.Imaginez-vous atterrir sur une planète inconnue avec votre équipage, mais cette fois-ci, c'est dans l'obscurité totale. Bienvenue dans les nouveaux défis nocturnes du jeu ! Imaginez des ennemis qui surgissent de nulle part et vous attaquent. Mais heureusement, vous pouvez compter sur vos fidèles créatures luisantes pour éclairer votre chemin, comme on l'a vu plus haut. Bref, lorsque tombera la nuit, les créatures entreront en frénésie mais vous pourrez compter sur les nouveaux Pikmin luisants pour vous aider à les repousser.Vous devrez être intelligent (eh oui !) et efficace (oh que oui !) dans votre aventure nocturne. Cela ajoute un nouveau défi au gameplay déjà passionnant de Pikmin 4 dans un environnement où les ennemis se révéleront encore plus coriaces qu'en plein jour. Il faudra donc faire preuve d'une grande habileté dans l'utilisation des commandes pour vaincre les ennemis sans tomber dans un piège mortel (choisissez la mort de vos Pikmin avec élégance !).Pikmin 4 est un jeu vidéo de stratégie en temps réel créé par Nintendo, confirmé en développement par Shigeru Miyamoto en personne depuis 2015 avec une date de sortie fixée au 21 juillet 2023. Le jeu sera uniquement disponible sur la console reine du moment, la Nintendo Switch. Avant sa sortie, il est possible de le précommander sur l'eShop depuis la fiche officielle du jeu sur nintendo.fr . Sur My Nintendo Store, les joueurs peuvent précommander le jeu avec un stand pour smartphone en bonus d'achat.Les fans attendent de Pikmin 4 des espèces inédites, comprenez par là de nouvelles couleurs, ainsi que des environnements plus étendus et interactifs. Le mode multijoueur pourrait être amélioré avec une coopération en ligne, mais cette information n'est pas confirmée. Les graphismes seront également améliorés par rapport aux précédents opus.Dans les précédents jeux, il était nécessaire de rentrer à la base, son vaisseau ou l'oignon des Pikmin, avant la tombée de la nuit. Avec Pikmin 4, l'aventure continue dans la nuit avec toutefois un petit twist : les ennemis deviendront particulièrement coriaces pendant la nuit. On pourra toutefois compter sur les Pikmin luisants pour détourner leur attention et ainsi continuer à vaquer à nos petites affaires.Il n'y a pas encore de confirmation si Pikmin 4 aura une fonctionnalité multijoueur, mais étant donné que les précédents jeux avaient cette fonctionnalité, il est possible que le prochain jeu en ait également une. Si c'est le cas, il pourrait être jouable en ligne ou en multijoueur local. Les détails seront probablement révélés au fur et à mesure que la date de sortie approche. Pour l'heure, cela semble exclu.Complétez votre connaissance de Pikmin 4 avec notre synthèse des infos du Nintendo Direct du 21 juin 2023 . La bande-annonce diffusée durant le ND est disponible ci-dessous et vous pouvez venir discuter avec la communauté PN sur Discord de votre passion jusqu'ici inavouée et inavouable pour les Pikmin !* Wa-ta wa-ta wa-ta : bruit que font les Pikmin quand vous les lancez (mais si !).