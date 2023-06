[ND] Pikmin 4 se dévoile un peu plus sur Switch avec des nouveautés réjouissantes

Pikmin 4 - Un nouveau monde à explorer (Nintendo Switch) 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 4 arrive sur Switch le 21 juillet 2023 ! Ce n'est pas l'information nouvelle de ce Nintendo Direct, mais une piqure de rappel à destination de ceux qui prétendraient oublier l'arrivée de ce jeu de stratégie en temps réel ultra-attendu, depuis plus de 10 ans d'ailleurs, sur Switch !Au tout début de la bande-annonce dévoilée lors du Nintendo Direct, on arrive sur une planète luxuriante qui ressemble étrangement à notre chère Terre. On se demande si ce n'est pas un clin d'œil de la part des développeurs, mais cela fait 4 jeux qu'on espère un jour voir les Pikmin débarquer sur Terre. Après tout, Shigeru Miyamoto nous a bien raconté qu'ils les avait imaginés en regardant la biodiversité de son jardin... Mais trêve de bavardages, car c'est là que l'aventure commence.On rejoint l'équipe de secours, et notre mission est claire : réparer notre vaisseau endommagé, retrouver et sauver les passagers égarés, et quitter cette planète mystérieuse. Mais attention, car on ne sera pas seul dans cette aventure.On retrouve nos Pikmin colorés, et un nouveau venu fait son apparition : Otchin, le chien sauveur ! Ce petit compagnon à quatre pattes va apporter un vent de fraîcheur au gameplay. Il peut aider les Pikmin à transporter des objets, détruire des obstacles, et même nager pour faire traverser les Pikmin à travers l'eau (pour rappel, seuls les Pikmin bleus savent nager, les autres risquent une noyade abominable).Et que serait un jeu Pikmin sans trésors à collectionner ? On en trouvera à foison, y compris une Game Boy Advance (nostalgie quand tu nous tiens). Mais ce n'est pas tout, car sous la surface de la planète, un tout autre univers nous attend, avec des créatures et des trésors cachés. L'exploration de niveaux souterrains apportera une variété bienvenue dans un jeu dont on arrive au 4e opus.La bande-annonce nous a révélé un nouveau personnage qui lui aussi va être l'occasion d'un peu de variété dans le gameplay. ce nouveau personnage, un gaillard feuillu, a kidnappé l'un de nos passagers. Et comme si cela ne suffisait pas, le temps est compté pour le Duel Tantori qu'on a aperçu dans la vidéo, auquel prendront part vos Pikmin et Otchin le chien.Sauver les passagers perdus ouvrira de nouvelles activités. On pourra même, et c'est nouveau, mener des expéditions nocturnes : la fin de la journée ne sera toutefois pas synonyme de repos car attention, la nuit, les créatures deviennent frénétiques et particulièrement cruelles envers nos Pikmin.Mais pour survivre à la nuit, un nouveau type de Pikmin a été révélé : le Pikmin luisant, qui fera son apparition dans ce Pikmin 4. Il sera possible de construire des sortes de termitières lumineuses qui attireront les ennemis et nous permettront de les attaquer par surprise, à revers.Histoire de découvrir le gameplay de Pikmin 4, une démo sera disponible dès le 29 juin 2023. De quoi se faire la main avant la sortie officielle. Et pour les fans de la série qui auraient envie de plonger dans les premiers jeux, Nintendo a annoncé le lancement de remasters HD de Pikmin et Pikmin 2 sur l'eShop dès aujourd'hui. De quoi raviver de bons souvenirs en attendant Pikmin 4. A la publication de cette news, les jeux ne sont pas encore dispo mais on surveille cela de très près !Il ne nous reste plus qu'à nous préparer à embarquer dans une aventure interstellaire avec Pikmin 4, où la nuit ne sera plus un frein, mais un terrain de jeu aussi palpitant que cruel avec des hordes de créatures à affronter pour sauver notre équipage et rentrer sur notre planète !