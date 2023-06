[ND] Nintendo lève le voile sur la prochaine vague de circuit DLC Mario Kart et annonce 3 nouveaux personnages

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 5 arrive cet été ! (Nintendo Switch) 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous attendez impatiemment de découvrir la prochaine vague de circuits DLC de Mario Kart 8 Deluxe ? Nintendo nous donne rendez-vous cet été, sans plus de précision, pour la découvrir. En plus de nous en dire plus sur la période de sortie de cette vague, Nintendo a également annoncé l'arrivée d'un tout nouveau circuit et de 3 personnages avec cette nouvelle vague.Nommé très sobrement "Course à la propreté", ce nouveau circuit sera très axé sur votre salle de bain avec un tracé qui semble prendre place dans une baignoire géante où l’herbe traditionnelle des circuits est ici remplacée par du savon, tout simplement.Pour ce qui est des personnages, Nintendo a annoncé le retour de Flora Piranha, présente dans Mario Kart Double Dash, Wiggler, présent dans Mario Kart 7 et enfin Kamek depuis Mario Kart Tour.