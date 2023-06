[ND] La saga Metal Gear Solid s'infiltre enfin chez Nintendo

Galerie images 21/06/2023









La saga Metal Gear et Nintendo, ça a toujours été un peu "je t'aime, moi non plus". Si Hideo Kojima a toujours renié sortir son jeu sur les plateformes de Big N, jusqu'à désavouer le remake GameCube du premier Metal Gear Solid qui porte quand même son nom, il s'est contenté du service minimum pour la promotion du soft de Silicon Knights. Konami, quant à lui, n'en est pas à son coup d'essai pour porter, avec plus ou moins de succès, la saga de façon sporadique sur les machines de la firme de Kyoto.Que ce soit sur NES avec des adaptations plus ou moins réussies des 2 premiers MGS de la MSX, que ce soit avec The Twin Snakes ou la très bonne adaptation de Metal Gear Solid 3: Snake Eater sur 3DS, les chances de pouvoir enfin jouer aux jeux canoniques de la saga dans de bonnes conditions sur une console Nintendo semblaient s'être envolées après le divorce entre le créateur de la saga, Hideo Kojima, et son ancien employeur Konami. D'autant plus que l'éditeur s'était peu à peu détaché de la sortie de jeux sur console.Heureusement, Konami en est revenu et s'est rendu compte de la richesse de son catalogue. Et c'est ainsi qu'en plus d'un remake du 3ème opus de MGS sur consoles de dernière génération, Konami a annoncé lors du dernier show PlayStation la sortie d'un volume 1 d'une collection des jeux Metal Gear originaux, regroupant les 3 premiers opus de la saga "Solid", à savoir Metal Gear Solid, sorti sur PlayStation en 1998, le grandiose Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, sorti sur PlayStation 2 en 2002 et le chef-d'œuvre Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sorti initialement sur PlayStation 2 en 2004.Dès le lendemain de cette annonce, Konami a annoncé que le volume 1 comprendrait également les deux opus originaux de la MSX, Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake. La page internet du jeu n'indiquant pas les consoles qui allaient accueillir le titre, on était en droit de rêver que ce serait également sur Nintendo Switch. Et vu que nous n'écririons pas cette news si ce n'était pas le cas, c'est avec un bonheur non dissimulé que le Nintendo Direct du jour a confirmé la sortie du soft sur l'hybride de Nintendo.Et en plus, nous avons eu le droit à des informations inédites, à savoir que le contenu de ce MGS Master Collection Vol. 1 continue à s'étoffer avec la confirmation de la présence des deux "petits frères" NES, toujours snobés par Kojima, des deux jeux originaux, à savoir Metal Gear et Snake's Revenge. Ce n'est pas tout, nous aurons les deux Digital Graphic Novels sortis sur PSP, mais également des archives des jeux, une bande-son... Bref, le bonheur sur une petite cartouche. Enfin, nous connaissons la date de sortie de ce premier opus : l'automne de l'annonce initiale laisse place au 24 octobre 2023 sur notre bonne vieille Switch.