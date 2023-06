Pikmin 4 : coup de cœur en approche !

Pikmin 4 arrive le 21 juillet sur Nintendo Switch ! 29/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Votre mission ? Sauver l'équipe de sauvetage !

Un personnage à la carte

Votre mission, si vous l'acceptez...

Un ami pour la vie.

Et les Pikmin dans tout ça ?

Qu'il est beau mon Pikmin !

Un gameplay fluide... et un mode Coop !

Nous retrouvons dès l'introduction notre cher Olimar aux commandes de son vaisseau, le Dolphin. Malheureusement, ce dernier va connaître des avaries qui vont le mener au crash et laisser notre ami seul sur une planète inconnue, loin des siens et sans aucune possibilité de rentrer chez lui. A vrai dire, Olimar n'est pas tout à fait seul : il est accompagné d'un fidèle chien qui va l'aider dans sa quête pour récupérer les pièces de son vaisseau. Surtout, Olimar va faire la rencontre d'étranges créatures aussi mignonnes que serviables : les Pikmin !Mais en parallèle de leurs pérégrinations, notre explorateur compte surtout sur l'intervention d'une équipe de secours qu'il a pu prévenir via un signal de détresse. Malheureusement, c'est le drame : l'équipe de secours est elle aussi victime d'un crash pendant sa descente pour venir sauver Olimar !Voilà toute notre fine équipe coincée sur cette planète, et dispersée sur de larges zones. Il ne reste plus qu'un seul espoir pour venir secourir toute l'équipe : vous-même ! Vous êtes certes une jeune recrue inexpérimentée, initialement restée à la base pour vous former mais vous voilà dorénavant à la tête d'une mission d'importance capitale : sauver tout le monde ! Et c'est ainsi que vous allez... vous crasher sur cette planète hostile, seul mais plein de bonne volonté pour venir en aide à vos amis, sans oublier Olimar évidemment !Puisque vous êtes le héros de cette aventure, il convient de vous créer un personnage à la hauteur de la tâche ! Pour ce faire, le jeu vous propose une personnalisation assez poussée : vous pourrez choisir un nom, mais aussi définir votre apparence dans les moindres détails. C'est simple, assez rapide à faire mais très efficace et tellement mignon !Sauver le monde, c'est bien, mais pour ce faire, vous allez devoir :- secourir l'équipe de secours (!)- secourir Olimar.- récupérer des pièces du vaisseau et l'alimenter en énergie, afin de pouvoir repérer les membres naufragés et repartir de cette planète une fois tout ce beau monde récupéré.Concrètement, vous allez devoir récupérer chaque jour un maximum de matériaux, de Lumium et de trésors pour alimenter votre vaisseau et progresser sur le terrain, sans oublier de récupérer les naufragés présents sur votre zone d'exploration.Problème: les journées passent très vite, et les nuits sont trop dangereuses pour rester dans la nature. Il vous faut donc impérativement regagner votre base avant la tombée de la nuit, et récupérer tous vos Pikmin perdus dans la nature en temps et en heure, sans quoi ils ne survivront pas aux dangers nocturnes de cette planète.Il va donc vous falloir gérer votre temps avec minutie et faire preuve de Dandori. La maîtrise du Dandori consiste à gérer au mieux les tâches à accomplir selon le nombre et le type de Pikmin dont vous disposez pour mener à bien votre mission. C'est tout un Art !A chaque nouvelle journée qui commence, vous pouvez choisir de rester sur la même zone pour poursuivre votre exploration ou changer de zone si vous avez acquis suffisamment de Lumium pour élargir votre champ de recherche. Vous pourrez évidemment revenir sur des zones précédentes par la suite si vous changez d'avis.Le scientifique de l'équipe vous proposera également diverses inventions qui vont grandement vous aider dans votre exploration : vous pourrez les débloquer grâce aux ressources que vous aurez pu collecter précédemment. Le tout se contrôle via votre tablette, dont les menus sont simples et lisibles.Les trésors à découvrir et collecter sont quant à eux aussi incongrus que délicieux. Outre des objets du quotidien assez improbables, vous serez sans doute conquis à la découverte d'objets typiquement Nintendo qui feront fatalement briller les yeux des fans.L'une des grandes nouveautés de ce Pikmin 4 est l'arrivée d'Otchin, un chien sauveteur que vous allez trouver assez rapidement après votre atterrissage. Habituellement dévoué à la Capitaine de l'équipe de secours, Otchin se montre reconnaissant et va rapidement s'attacher à vous, de quoi former une belle équipe sur le terrain !D'ailleurs, en plus d'être adorable, Otchin est un allié de choix : il peut creuser le sol, briser des obstacles, porter des charges, attaquer des ennemis... Et ce n'est pas tout : comme tout bon toutou qui se respecte, Otchin bénéficie d'un flair sans pareil ! Vous pourrez donc lui demander de flairer la piste de trésors, ou de membres d'équipage disparus par exemple.Il est également possible de chevaucher votre boule de poils (oui, c'est un GRAND toutou) ou de lui demander de porter vos Pikmin sur son dos. Enfin, Otchin pourra parfois accéder à des endroits qui vous sont inaccessibles, par exemple grâce à sa capacité de saut, ou de nage. Dès lors, vous pourrez contrôler en alternance votre personnage et Otchin pour collaborer et résoudre certains énigmes. Voilà de quoi convaincre les derniers sceptiques qu'un chien, c'est vraiment un ami pour la vie !D'ailleurs, comme dans la vraie vie, vous allez pouvoir éduquer Otchin pour lui apprendre de nouvelles compétences ou développer celles qu'il possède déjà. De quoi rendre votre toutou absolument redoutable !Durant cette prise en main, nous avons pu explorer deux zones : la Terrasse Ensoleillée et le Paradis des Pétales. Ces deux zones nous ont permis de faire la rencontre de quatre types de Pikmin : les rouges (qui résistent au feu), les jaunes (qui ne craignent pas l'électricité et se jettent plus haut), les bleus qui peuvent nager et les Pikmin de glace qui peuvent congeler les ennemis par exemple. Ils sont tous évidemment complémentaires, mais attention : vous ne pouvez emporter avec vous que trois types de Pikmin au maximum. il va falloir choisir !Si la gestion des Pikmin est tout d'abord très simple, les choses se complexifient graduellement et nous avons d'ores et déjà eu à gérer de grands effectifs dévoués, efficaces... Mais rapidement éparpillés si on n'y prend pas garde. Nous avons hâte de voir ce que la suite nous réserve puisque nous n'en sommes qu'au tout début...C'est LA bonne surprise dès le lancement du jeu: celui-ci bénéficie de graphismes magnifiques. Notre douce Switch se montre ici à son avantage avec une résolution élevée, des textures HD, une fluidité exemplaire et un rendu global vraiment qualitatif, coloré et avec un soin apporté aux détails. Pikmin 4 s'annonce d'emblée comme l'un des jeux les plus réussis graphiquement sur Switch, pour notre plus grand plaisir ! En outre, les temps de chargement sont bien présents mais restent raisonnables.Nous avons vraiment apprécié la prise en main du jeu, avec une jouabilité fluide et très efficace. Les plus aguerris pourront pester sur le tutoriel un peu frustrant au début du jeu (beaucoup d'interruptions de jeu pour nous fournir des explications) mais les novices auront le mérite d'être guidés comme il se doit.Passée cette phase, les missions deviennent vite exaltantes et le challenge, s'il reste raisonnable sur ces premières zones, s'annonce d'ores et déjà corsé pour la suite. Nous avons par exemple exploré des cavernes assez complexes (dans lesquelles le temps passe beaucoup plus lentement qu'en surface) avec des ennemis plus compliqués à vaincre, et surtout gardées par des Boss !Si ceux-ci ne nous ont pas posé de gros problème, on sent bien que les choses pourraient se compliquer rapidement : aussi mignon soit-il, Pikmin 4 reste avant tout un jeu de stratégie en temps réel assez exigeant. Vous voilà prévenus ! Toutefois, gardons en tête que le jeu n'est jamais punitif. Par exemple, si vos Pikmin se font décimer par un ennemi, le jeu vous proposera gentiment de remonter le temps de quelques minutes pour revoir votre stratégie : Ouf !Nous avons également pu rencontrer un mystérieux personnage dont nous éviterons de trop parler ici mais qui nous a proposé un défi de Dandori : il s'agit d'un match au cours duquel vous allez devoir réussir à collecter plus de ressources que votre adversaire sur une même zone et dans un temps imparti. En somme, il s'agit d'un mode bataille très intéressant, très stratégique aussi, et on a hâte de creuser ce concept !Enfin, chaque personnage secouru va vous proposer des missions secondaires et autres défis pour vous donner encore plus de missions à accomplir. Le contenu du jeu s'annonce donc conséquent, à confirmer !Pour terminer, sachez qu'un mode coopération en local est disponible et activable à tout moment de votre partie. Il suffit au deuxième joueur de disposer d'un Joy-Con qu'il va pouvoir utiliser pour vous aider dans votre progression : jeter des cailloux sur les ennemis, donner un os à Otchin, récupérer des objets... Le tout en visant directement l'écran en mode Motion Gaming.A lire aussi : notre dossier " Tout sur Pikmin 4 L'option est très sympathique pour permettre à la personne qui vous regarde jouer de participer. Toutefois, n'en attendez pas trop non plus : il s'agit d'un soutien (parfois très utile), mais pas d'une véritable coopération avec un personnage à part entière.Ces premières impressions vous ont donné l'eau à la bouche ? Ou peut-être que vous n'avez strictement rien compris à nos explications ? Dans tous les cas, Nintendo a pensé à vous : dès ce jeudi 29 juin, une démo de Pikmin 4 sera disponible gratuitement sur l'eShop pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, ou vous aider à patienter en attendant la sortie du jeu le 21 juillet prochain. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !