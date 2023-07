Test de Pikmin 4 : le tube de l’été débarque enfin sur Nintendo Switch !

Pikmin 4 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 19/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Un univers toujours aussi craquant

- Des graphismes aux petits oignons (!)

- Des nouveautés qui renforcent une formule éprouvée

- Un héros inédit : vous-même !

- Un amour de toutou

- Toute une famille de Pikmin

- Des expéditions de nuit pour frissonner !

- Le Dandori, la clé de tout !

- Du renfort sur le canapé !

- Un contenu conséquent… Et avec des surprises !

C’est la première chose qui séduit dans un jeu Pikmin : l’univers sorti de l’imagination fertile de Shigeru Miyamoto est tellement mignon, ces créatures sont si attachantes et l’ambiance globale du titre est si singulière qu’on ne peut que craquer ! Ce quatrième opus ne déroge pas à la règle et vient encore renforcer ce côté adorable avec des Pikmin qui sont plus kawaï que jamais mais surtout avec l’arrivée d’Otchin, votre super toutou auquel vous allez vous attacher très rapidement à travers une relation évolutive très bien menée par le jeu. Jouer à Pikmin 4 c’est avant tout aimer ses acolytes et s’inquiéter à chaque instant de leur bien être… et de leur survie ! Cet aspect, pas si fréquent dans les jeux vidéo, fait la force du titre et reçoit le renfort de musiques douces, d’environnements paisibles qu’on a hâte de découvrir plus en détails, mais également de personnages aussi atypiques que rafraîchissants.A lire aussi : tout sur le scénario des jeux Pikmin Pikmin reste donc un jeu plutôt apaisant dans l’ensemble, et surtout orienté vers l’entraide. Malgré tout, n’allez pas croire que tout est si rose : le titre reste un jeu de stratégie en temps réel avec tous les défis que cela suggère. En outre, les nuits sont bien moins douces et certains combats s’annoncent âpres, avec parfois de lourdes pertes (snif). Mais une fois ces orages passés, c’est toujours la plénitude qui ressurgit et c’est principalement ce sentiment qui prédomine.L’architecture du jeu est somme toute simple : votre camp de base sert de hub au jeu, et vous permet de choisir votre prochaine destination. Ici, pas de limite de temps, mais beaucoup de choses à faire : partir en exploration de jour, ou bien en expédition de nuit ? Apprendre de nouvelles choses à Otchin, tester les dernières inventions de notre savant fou local, ou encore découvrir les quêtes annexes des derniers naufragés secourus… Sans oublier des sessions d’entraînement au Dandori (on en parle plus bas) si l’envie vous en prend ! Initialement assez vide, ce hub va donc très rapidement se remplir. Et une fois vos préparatifs effectués, il n’y a plus qu’à partir à l’aventure !On note d’ailleurs que Nintendo a trouvé selon nous le juste équilibre entre accessibilité et challenge. Ici, pas de stress lié au nombre de jours restant comme dans le premier opus. On garde certes les yeux rivés sur l’horloge pour éviter que nos Pikmin soient éparpillés au coucher du soleil (ce qui causerait leur perte), mais on est moins frustrés de n’avoir pas assez progressé sur une journée. N’oublions pas non plus que les visites en souterrain ne suivent pas ces règles de temps et vous permettent donc une exploration libérée de toute contrainte temporelle. C’est d’autant plus appréciable que les grottes regorgent de trésors et que c’est bien là que vous allez pouvoir retrouver les naufragés venus se mettre à l’abri… mais aussi les pires ennemis à vaincre !Et puisqu’on parle de Boss, sachez que la difficulté croît de manière progressive et si certaines zones sont effectivement difficiles, le jeu n’est jamais punitif pour un sou puisqu’il nous permet de rembobiner le temps en cas de pertes trop importantes (pauvres Pikmin !). Ainsi, lorsqu’un combat se termine très mal, ce qui devrait vous arriver, ou lorsque vous n’avez pas vu l’heure tourner et que la nuit tombe trop vite pour que vous ayez le temps de rapatrier vos troupes, vous avez toujours ce choix de remonter le temps pour mieux vous y prendre sur un second essai.Nous l’avions déjà dit dans notre preview , et notre ressenti s’est encore renforcé au fil des heures de jeu : Pikmin 4 est un jeu visuellement très réussi qui devrait figurer parmi les plus beaux jeux parus sur cette génération de consoles Nintendo. C’est bien simple, il n’y a rien à redire : les modélisations sont de qualité, les éclairages apportent du relief et renforcent le réalisme, les personnages et diverses bestioles sont bien animés et vous feront sourire… ou frémir. Les décors et environnements sont variés, et l’introduction d’un cycle jour/nuit vient encore renforcer l’ambiance. Le jeu, développé sous Unreal Engine, semble directement en bénéficier. Ces qualités s’apprécient d’autant plus que la fluidité du jeu est sans faille, y compris lorsque toute votre armée de Pikmin sillonne le niveau et qu’il y a énormément de monde à l’écran. Les temps de chargement sont quant à eux très raisonnables, et viennent parfaire un bilan technique flatteur.Soyons clairs, Pikmin 4 ne révolutionne pas la série. En revanche, beaucoup d’apports ont été faits pour rendre le jeu plus complet et consistant que jamais. Comme dans les premiers opus (nous vous invitons d’ailleurs à découvrir le superbe test de Pikmin 1+2 par notre vénéré Xavier ici ), on retrouve évidemment notre cher Olimar qui s’est une fois de plus écrasé sur une planète inconnue. Toutefois, ce n’est pas lui qui mène l’histoire ici : c’est vous-même qui serez le héros de cette aventure, et qui allez devoir venir en aide en premier lieu à vos équipiers, puis à ce cher Olimar pour enfin espérer ramener tout le monde au bercail une fois votre vaisseau réparé.Un créateur de personnage est d’ailleurs à votre disposition : si les choix possibles restent limités, il y a quand même se quoi se concocter un personnage sur-mesure. Cela fait, vous pouvez vous lancer dans l’aventure : l’exploration est reine dans Pikmin 4, avec beaucoup de trésors à trouver, des matériaux à collecter, des Pikmin à rencontrer et bien manager, et surtout beaucoup de gens à sauver !Notre coup de cœur sur ce Pikmin 4, c’est évidemment l’arrivée d’Otchin dans vos rangs qui assure une belle évolution au gameplay. Ce toutou n’est pas seulement adorable, il est aussi très efficace. Pensez donc : Otchin peut flairer des pistes (trésors, membres d’équipage échoués, Pikmin d’un type particulier, etc.), défoncer des obstacles, creuser des trous, atteindre des zones autrement inaccessibles, attaquer les ennemis, rapatrier vos Pikmin dispersés ou leur venir en aide pour porter des charges lourdes. En parlant de charges lourdes, vous pourrez vous-même monter sur son dos accompagné de tous vos Pikmin pour sauter par-dessus de petits obstacles ou traverser des zones inondées, puisque ce cher canidé sait également nager.Mais l’arrivée d’Otchin implique aussi l’arrivée de phases de gameplay nouvelles dans lesquelles vous allez pouvoir contrôler successivement votre personnage ou votre toutou adoré pour résoudre des problèmes ou débloquer des situations complexes. Les deux acolytes peuvent ainsi s’entraider, par exemple en faisant passer Otchin dans un petit tunnel où lui seul peut passer pour aller appuyer sur un interrupteur qui libèrera le passage au reste de la troupe.Enfin, n’oublions pas que ce chien sauveteur est très intelligent et peut donc évoluer à votre contact et apprendre de nouvelles choses : dresser Otchin va lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences qui vous seront extrêmement utiles dans votre aventure, ou d’améliorer ses acquis. Dès lors, votre chien sauveteur saura se montrer indispensable : d’un coup de sifflet, vous pourrez tout lui demander afin de travailler en équipe à la fois avec lui et vos Pikmin. Et puisqu’il est souvent au front avec vous, vous devrez évidemment en prendre grand soin sous peine de le voir se faire blesser. Rien de tel pour vous attacher à cette boule de poils en un claquement de doigts !Les habitués le savent, les Pikmin sont de petites créatures végétales adorables qui vont se mettre à votre service pour vous aider à progresser dans l’aventure. Ils ont chacun leurs spécificités et vous devrez les utiliser au mieux pour parvenir à résoudre les différents obstacles et problèmes rencontrés.En termes de variétés de Pikmin, vous aurez ici l’embarras du choix avec beaucoup de Pikmin déjà connus, mais aussi de nouveaux venus. Les Pikmin rouges, valeureux combattants insensibles au feu, ne savent pas nager pour autant : les bleus excellent dans ce domaine. Les Pikmin jaunes peuvent se lancer plus haut et résistent à l’électricité, tandis que les noirs brisent les objets plus facilement. Nous avons aussi les roses qui peuvent voler, les blancs qui résistent au poison, les violets à la force décuplée… Toute une colonie de Pikmin ! Mais attention, vous devrez faire des choix et ne pourrez pas tous les utiliser en même temps.Attardons nous un instant sur deux petits nouveaux : les Pikmin luisants, que vous rencontrerez la nuit, éclairent les alentours et projettent un flash de lumière capable d’immobiliser les ennemis. Les Pikmin de glace sont quant à eux notre coup de cœur : ils peuvent geler les ennemis, mais aussi les étendues d’eau ou divers objets ! Terriblement efficaces pour explorer les zones immergées et pour venir à bout des ennemis les plus robustes.C’est une des grandes nouveautés de ce Pikmin 4 : les expéditions de nuit ! Car si en journée, les dangers sont déjà nombreux, la nuit c’est encore autre chose. On savait déjà que laisser des Pikmin livrés à eux-mêmes à la tombée de la nuit était une très mauvaise idée, on comprend maintenant mieux pourquoi : la nuit, les monstres sont pris d’une furie furieuse et deviennent encore beaucoup plus nombreux et dangereux ! Malheureusement, vous avez absolument besoin de récupérer un nectar luisant indispensable pour soigner les rescapés que vous avez récupérés. Et celui-ci ne peut être collecté qu’au petit matin, si les créatures ne l’ont pas déjà dévoré avant. Dès lors, vous devrez partir en expédition de nuit avec Otchin pour tenter de protéger les lumilières qui renferment ce fameux nectar jusqu’au lever du soleil en résistant aux attaques ennemies. Si vous arrivez à survivre aux vagues de monstres jusqu’au matin, le nectar est à vous !Cette nouvelle composante du jeu vient astucieusement renouveler le gameplay : ici, pas d’exploration ou de chasse aux trésors : vous devez vous concentrer sur la défense de votre bien le plus précieux et organiser vos défenses pour faire face ! Pour ce faire, il faut d’abord donner une stratégie à Otchin qui va bien vous épauler dans votre tâche. Ensuite, l’idée est de récupérer autant de Pikmin luisants que possible avant que les premiers assauts de monstres ne soient lancés…Vous pouvez également vous aider avec des bombes de proximité par exemple, qui pourraient bien vous sauver la mise quand vous quittez la lumilière des yeux pour aller renforcer vos effectifs. Il existe également des « lumileurres » qui vont vous aider à détourner l’attention des monstres. Mais à la fin, c’est bel et bien un combat acharné qui vous permettra de tenir jusqu’au matin. Cette manière de jouer est très différente des explorations de jour et apporte un vrai plus en termes de variété de gameplay, le tout en restant très stratégique.Le Dandori est un terme japonais qui désigne l’art de gérer ses tâches et de s’organiser pour les accomplir le plus efficacement possible. Autant vous le dire tout de suite, vous allez entendre parler de Dandori très fréquemment en jouant à Pikmin 4 ! A tel point que certains personnages vont vous défier dans des épreuves de Dandori au cours desquelles vous devez rapporter à votre base le plus de trésors possibles dans un temps imparti afin d’obtenir un meilleur score que votre adversaire.Ce mode de jeu est à la fois frénétique et très stratégique, d’autant que des objets bonus et autres évènements particuliers viennent pimenter les parties. Ces épreuves de Dandori sont donc un jeu dans le jeu, et sont tellement intéressantes qu’elles peuvent même se jouer à deux dans un mode dédié « Combat de Dandori » qui pourrait bien vous amuser tout autant que le mode histoire !Calmez vos ardeurs : il n’existe pas de réel mode coop sur Pikmin 4. Toutefois, vous pouvez quand même bénéficier de l’aide d’un second joueur. Il lui suffit de se munir d’un Joy-Con et il pourra vous aider en faisant des tirs de renfort contre vos ennemis ! Et l’aide est effectivement efficace, ces petits cailloux devraient vous aider à venir à bout de beaucoup d’ennemis bien plus facilement. En revanche, cette aide restera sans doute ponctuelle : très répétitif pour le deuxième joueur, ce mode est certes sympathique mais reste trop léger pour être réellement qualifié de coopératif. Définitivement, le mode « Combat de Dandori » devrait s’avérer beaucoup plus divertissant à deux !Le mode histoire de Pikmin 4 est déjà conséquent avec une durée qui variera entre vingt et vingt-cinq heures de jeu pour arriver à sa conclusion. Seulement voilà, à ce stade vous n’aurez absolument pas terminé d’explorer les différents mondes, et encore moins récupéré tous les trésors qui s’y cachent. Les multiples quêtes secondaires viennent encore augmenter la quantité de choses à faire. Surtout, la fin de ce mode constitue également le début d’un tout nouveau contenu… Dont Nintendo souhaite que nos gardions le secret pour le moment.A lire aussi : notre dossier complet sur Pikmin 4 Sans en dévoiler davantage, nous pouvons donc simplement vous dire que oui, Pikmin 4 va vous garder scotché à votre Switch pendant plusieurs dizaines d’heures, et avec des choses palpitantes à faire ! Insistons également sur les multiples trésors de toutes sortes à collecter qui devraient sans aucun doute venir piquer votre âme de collectionneur, d’autant plus que des objets délicieusement estampillés Nintendo figurent au programme. Définitivement craquant, on vous dit !Pour terminer, nous vous rappelons que le meilleur moyen de savoir si Pikmin 4 peut vous séduire est encore de vous y essayer. Cela tombe bien, une généreuse démo du jeu est disponible dès à présent sur l’eShop de votre Switch. Ce serait donc bête de s’en priver !