Test de Nova Lands : gérez votre îlot et explorez le monde !

S’organiser et se développer

Addictif et riche

Nova Lands est un jeu de gestion cosy et coloré. Le pitch est simple : vous vous échouez sur cette planète vierge et c’est à vous de la coloniser. Vous allez croiser certains personnages qui vont vous aider à vous développer et d’autres mystères seront à résoudre. Votre première zone est un hexagone jaune sur lequel vous allez trouver vos premières ressources. Vous apprenez par exemple qu’il faut utiliser les gâchettes pour extraire de la pierre ou briser des arbustes et récupérer du bois. Les ressources se rangent ensuite automatiquement dans vos poches lorsque vous passez dessus.Rapidement, le jeu vous demande de construire vos premières machines. Un oxigénateur pour conserver de quoi respirer en toutes circonstances (nous ne sommes pas sur Terre), un four pour y transformer vos premières ressources (trois branches pour un charbon, un charbon et un morceau de fer pour un lingot, etc.).Vous découvrez alors que les bâtiments possèdent leurs propres recettes : le four vous permet d’en sélectionner au moins trois parmi toutes celles du jeu. Laboratoire de recherche, zone de stockage pour éviter que vos poches ne soient trop pleines, centre d’exploration pour débloquer d’autres îles, et ainsi de suite : les bâtiments sont nombreux et nécessitent des ressources que vous allez collecter au fur et à mesure.Rapidement, vous débloquez une autre île, puis une troisième. Votre jetpack vous permet de sauter sur ces nouvelles zones et d’en découvrir les ressources. Parfois, vous y croiserez ou sauverez quelqu’un que vous retrouverez plus tard, sur l’île qui sert de village.Là-bas, d’autres possibilités : celle d’exposer dans une sorte de musée des échantillons de vos découvertes, d’upgrader vos outils, de débloquer de nouvelles armes. Ou même faire du commerce, car oui, il est aussi possible de vendre une partie de votre production pour acheter d’autres types d’upgrades.Nova Lands est un titre très dense, qui propose plusieurs types d'aventures. Bien sûr, vous pouvez optimiser à outrance, faire des chaînes efficaces de fours, de fours avancés, de zones de stockage, le tout piloté par les petits robots que vous débloquez et qui automatisent une partie de votre production. Vous pouvez aussi y aller plus doucement, continuer de récolter vous-mêmes vos ressources, allez les chercher sur les différentes îles, rangez vos zones de stockage, toujours plus nombreuses.La progression est fluide, d’autant qu’elle réserve quelques surprises. Car si vous pensiez avoir tout compris dans le déblocage des zones, ce n’est pas le cas. Plusieurs îles viennent rompre l’apparente monotonie qui peut s’installer : non, il ne s’agira pas uniquement de farmer, débloquer, trouver des nouvelles ressources, les farmer et se développer. Le jeu réserve quelques surprises qui relancent le gameplay, donnent une nouvelle vision des choses et vous pousse à tenter d’en découvrir encore.D’un point de vue du gameplay, s’il est souvent difficile de bien gérer les titres de gestion sur la Switch du fait du nombre de boutons et de ressources que cela demande, Nova Lands s’en sort honorablement. On se déplace avec le joystick, les gâchettes servent à détruire et extraire des ressources tandis qu’avec ZR vous pouvez switcher entre cet outil et une arme pour abattre les quelques créatures qui vous barrent la route. Avec X et Y, vous pouvez utiliser les différents bâtiments, vider d’un coup votre inventaire ou mettre l’intégralité d’un pack d’objets dans votre poche.Nova Lands est très simple à prendre en main parce qu’il permet de faire beaucoup de choses et répond à pas mal de besoins avant même qu’ils ne deviennent un problème. Vous aviez envie de stocker votre charbon sans qu’il tombe au sol une fois crafté ? Le four amélioré possède un espace de stockage bien à lui. Vous avez envie que vos petits robots puissent se concentrer sur telle ou telle action ? Totalement possible dans l’écran de gestion de vos nouveaux copains.