Test de Oxenfree II Lost Signal : la suite tant attendue !

L’île aux interférences

Allô ? Vous m’entendez ?

Pris au piège

Si la narration d’Oxenfree II est assez “lente”, ce n’est que pour mieux vous piéger. Les environnements proposent quelques phases d’énigmes qui vont se complexifier au fur et à mesure. Les déplacements se font souvent en même temps que des dialogues et des choix à faire pour répondre : ceux-ci se font avec Y, X et B pour choisir l’une des trois options au-dessus de votre personnage, mais si vous attendez trop longtemps, “ne rien dire” sera l’option choisie. Chaque interaction est source de lore, que ce soit pour faire des clins d'œil aux joueurs du premier jeu, pour distiller des détails, pour donner des informations sur les protagonistes.

Si vous n’avez aucun souvenir du premier jeu, ce n’est pas un problème. S’il existe une filiation au niveau des personnages, le jeu se veut complètement accessible aux nouveaux joueurs, et ça fonctionne parfaitement. Vous incarnez Riley, qui revient sur son île d’enfance pour étudier d’étranges interférences radiophoniques. Sur place, elle retrouve Jacob, un ami qu’elle avait perdu de vue en quittant l’île. Le problème ? Rien ne va sur l’île. Signaux étranges, silhouettes rouges fantomatiques, possessions étranges… Les phénomènes s’accumulent et Riley va tenter de tout démêler.Du premier jeu, on retrouve l’ambiance sombre, le graphisme, ainsi que les jeux sur la radio et le talkie walkie. Pour le reste, l’aventure est totalement différente. Profondément narrative, s’appuyant aussi sur votre sens de la répartie, Oxenfree II mise à la fois sur une écriture soignée et sur une ambiance aussi lourde que prenante.Puisqu’il y a des interférences sur l’île, une grande du gameplay va passer par deux outils que vous possédez et qui sont associés aux deux gâchettes : la radio et le talkie. La radio vous permet d’avoir des informations sur ce qu’il se passe sur l’île, d’avoir accès à des fréquences étranges qui vont… influencer votre environnement ? On en vous en dit pas plus, vous apprendrez à l’utiliser au fur et à mesure de l’intrigue, car il s’agit là d’éléments du scénario. Vous pouvez ouvrir la radio avec la gâchette et ensuite avec le joystick droit, en allant vers la droite ou la gauche, balayer les fréquences disponibles.Le talkie, quant à lui, possède huit canaux sur lesquels vous allez pouvoir parler à différents protagonistes. Evelyn, votre responsable de recherche, se trouve toujours sur le n°7, sorte de bouée de secours dans les situations catastrophiques. Mais parfois, vous entendrez d’autres messages… sur d’autres fréquences… qui vous appellent… Y répondrez-vous ?Oxenfree II est accessible à tous, même si vous n’avez pas joué au premier. Cependant, celles et ceux qui connaissent l’univers ne seront pas déçus : l’atmosphère est toujours aussi glauque et angoissante, vous ne saurez plus où ni quand vous vous situez… Le monde va basculer au fur et à mesure que vous progressez, vous interrogeant sur votre santé mentale.Puisque le jeu met en place une histoire sur les interférences, la musique est assez peu présente, et c’est tant mieux : car ce sont les silences qui sont les plus oppressants, ponctués d’un sound design efficace et de doublages en anglais. Petite précision : le jeu est intégralement traduit en français, cependant, si vous avez des problèmes au démarrage, il suffit d’aller dans les options pour actionner les sous-titres, ceux-ci n’étant pas nécessairement actifs.