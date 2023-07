Test de Liva’s Story, DLC de Gerda: A flame in Winter

Une flamme au milieu de l’hiver

Une suite indépendante

Car Liva, comme Gerda avant elle, possède une patte graphique particulièrement travaillée. Que ce soit grâce au journal qui vous apporte différentes informations, images, dessins, illustrations ; à l’univers graphique des phases d’explorations en vue en plongée qui joue sur les contrastes et les nuances de couleurs. Les choix de dialogues sont exposés clairement, de même que certaines de leurs implications (d’autres sont plus cachées et vous en découvrirez les impacts que plus tard).

Septembre 2022, nous avions la chance de découvrir Gerda: A flame in winter (notre test juste ici) , jeu narratif et immersif sur la Seconde Guerre mondiale extrêmement bien documenté. Une aventure qui nous avait fait réagir par la portée historique, la qualité des recherches et de l’immersion.Un peu moins d’un an après, les studios Don’t Nod nous enchantent avec Liva’s Story, DLC prenant place dans la même temporalité. Rassurez-vous cependant : nul besoin d’avoir terminé l’histoire de Gerda pour découvrir celle de Liva. Le choix des histoires se fait dans le menu d’accueil, vous permettant de débuter votre aventure quand vous le souhaitez.Nous sommes fin 1944 (un peu avant le début de l’histoire de Gerda). Liva est la cheffe d’une petite troupe de résistants qui va lutter pour sa survie, mais aussi pour sa patrie. Après avoir subi une grosse déconvenue, Liva se met en devoir de reconstituer ses troupes et de mener à bien sa mission. Quitte à devoir espionner, saboter ou pire encore.Malgré le côté indépendant de l’intrigue, le gameplay reste le même. Nous l’avions détaillé dans notre test de Gerda, mais nous allons tout de même y revenir. Le principe est simple : il s’agit d’un jeu narratif où vos choix ont une incidence sur la confiance que vous accorde vos interlocuteurs. De cette confiance vont découler des choix, des possibilités de dialogues ou autres. Parfois, cela aura aussi un effet sur votre “alignement” avec des factions (résistants, militaires) ou avec des pays.Mais vous vous en doutez, tout choix possède un revers : accepter la proposition d’un de vos compagnons vous accordera des points de confiance mais en retirera à un autre qui avait une autre idée, par exemple. Le jeu demande donc de l’équilibre dans vos relations, dans vos choix, malgré un scénario qui tend à vous pousser à différentes extrémités.L’arc narratif de Liva est très différent de celui de Gerda dans son rapport au monde et à l’autre. Elle est dans la Résistance, elle veut se battre, elle est prête à tout même à tuer si cela s’avère nécessaire. Elle est le grain de sable qui va enrayer la grande machine de la guerre.Voyage narratif, Liva’s Story possède plusieurs fins, au gré des choix que vous aurez à faire. Un intérêt supplémentaire, notamment pour sa rejouabilité, d’autant que le DLC est relativement court. Il faudra compter entre deux et trois heures pour terminer l’histoire de Liva. C’est à la fois bien et dommage, car les possibilités d’histoires sont infinies. Mais c’est plaisant de retrouver cet univers à la direction artistique particulièrement soignée.