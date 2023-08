Test de Manic Mechanics : bricolons entre amis !

Manic Mechanics - Launch Trailer - Nintendo Switch 08/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On retrouve très vite ses marques !

Et le gameplay dans tout ça ?

Euh… C’est déjà fini ?

Inutile de le nier : Manic Mechanics puise très largement son concept du côté de chez Overcooked, le fameux party game de cuisine coopératif adulé par les adeptes des jeux entre amis. La référence est donc plutôt flatteuse et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons un nouveau challenger qu’on espère capable de renouveler le genre, ou du moins d’apporter la même dose de fun dans un univers différent.De ce point de vue, Manic Mechanics réussit plutôt bien son entrée avec un univers sympathique et coloré, évidemment ici centré sur le monde des ateliers de mécanique auto, ce qui change forcément pas mal de choses puisque vous incarnez à présent une équipe de mécanos d’élite qui souhaitent se mesurer à la crème de la crème… du cambouis.Malgré tout, on retrouve très vite ses repères : la structure du jeu est exactement la même que pour son modèle, avec un plateau de jeu nommé île d’Octane dans lequel on roule joyeusement d’un niveau à l’autre, sachant qu’il faudra avoir obtenu suffisamment d’étoiles (pardon, de roues dentées ici) pour espérer déverrouiller les niveaux suivants. A chaque étape, vos performances vous permettent d’obtenir une, deux ou trois roues dentées.Vous pourrez également en récupérer quelques-unes en vous promenant sur l’île d’Octane entre deux épreuves. Le jeu est clairement pensé pour être joué à plusieurs : il vous permet de vous retrouver jusqu’à quatre sur le même écran, en local. Le bonheur ! Et si vos amis sont trop éloignés, un mode en ligne est également proposé.C’est l’une des composantes les plus déterminantes pour un party game : le gameplay se doit d’être simple et accessible pour des joueurs de tous niveaux, afin qu’on ne passe pas une éternité simplement à tenter d’expliquer à chacun comment on joue. Malgré tout, il faut que le jeu offre du challenge pour tous et qu’il reste divertissant à la longue pour que chacun y trouve son compte et que les parties soient animées. Pas évident !Rassurez-vous tout de suite, Manic Mechanics offre une prise en main enfantine et malgré tout assez précise. les contrôles sont simples, la lisibilité à l’écran parfaite et si chaque poste de travail nécessite une action particulière, toutes sont faciles à comprendre et rapidement assimilées. Car oui, vous allez devoir bosser dur !Il faut croire que sur l’île d’Octane, les véhicules sont fortement sollicités car ils vont arriver à un rythme d’enfer et vous devrez les réparer au plus vite pour accumuler un maximum de points dans le temps imparti. Un certain palier de points vous permet de déverrouiller une, deux puis trois roues dentées, fameux sésames pour déverrouiller les niveaux suivants.Pour réparer un véhicule, vous devez d’abord observer l’ordre de réparation affiché très clairement juste à côté de ce dernier. Les opérations à mener sont d’abord très simples mais se complexifient au fil des niveaux : changer les roues, des panneaux de carrosserie, passer des pièces en peinture, réparer le moteur, l’échappement voire même upgrader le véhicule pour le faire évoluer de thermique à électrique…Les tâches sont variées et vous ne vous ennuierez jamais ! Le schéma est souvent le même : aller chercher la bonne pièce sur un convoyeur de pièces déroulant, l’apporter au bon poste de travail, la préparer puis l’apporter directement au véhicule pour l’installer. Parfois, des pièces “haut de gamme” prêtes à l’emploi surgissent sur le tapis roulant : si vous arrivez à les attraper à temps, vous pourrez les installer directement sans même avoir à les préparer.Le challenge principal réside évidemment dans la manière dont vous et vos amis allez réussir à vous organiser pour que chacun soit efficace malgré l’anarchie qui règne dans l’atelier. Le titre est d’ailleurs une belle surprise sur ce point : les parties sont dynamiques, tout le monde se parle, hurle même parfois, et l’ambiance monte rapidement ! Si tout se passe bien (et si vous avez bien choisi vos amis…), chacun finit par trouver son rythme et l’atelier se met à tourner efficacement. Du moins jusqu’aux prochaines embûches !Les niveaux apportent à chaque fois une petite touche de nouveauté qui évite de tourner en rond à toujours faire la même chose. En outre, les décors sont variés, les véhicules sont divers et parfois même loufoques, et le level design réserve quelques bonnes idées, sans même parler des événements inattendus qui surgissent parfois en plein milieu de l’atelier. Très clairement, Manic Mechanics offre un gameplay qui nous a beaucoup amusés et qui devrait plaire aux amateurs du genre, même s’il lui manque à nos yeux un petit quelque chose pour venir réellement concurrencer Overcooked.En effet, là où le jeu de cuisine oblige les joueurs à interagir entre eux en permanence (se passer les ingrédients, faire la vaisselle et se passer les assiettes etc.), cet aspect est moins marqué ici : il s’agit certes d’être efficace en équipe, mais vous interagissez finalement peu les uns avec les autres à l’écran. Il faut avant tout que chacun soit efficace à son poste. Rien de rédhibitoire toutefois puisqu’on l’a dit, le jeu nous a bien fait rire !Côté challenge, le système des roues dentées remplit parfaitement son office : les joueurs débutants se contenteront de valider les niveaux tandis que les plus aguerris chercheront à obtenir les trois roues dentées sur chaque niveau, ce qui n’est pas forcément évident ! Notez également que vous devrez pour chaque zone du jeu affronter son boss avant d’espérer passer à la suivante. Classique mais toujours efficace, surtout qu’à chaque zone correspond un univers différent qui vient également apporter de la nouveauté.Jusqu’ici vous l’aurez compris, Manic Mechanics a su obtenir nos faveurs. Malheureusement, le soufflé est retombé assez vite quand la fin du jeu est arrivée… Après seulement une poignée d’heures de jeu. Évidemment, la durée de vie va dépendre de votre envie (ou non) de récupérer les trois roues dentées dans chaque niveau. Vous pourrez également collectionner des succès plus ou moins pertinents…Mais peu importe votre motivation, dépasser les cinq à six heures de jeu paraît compliqué. Alors certes, la rejouabilité est évidente (il vous suffit d’inviter d’autres amis), mais il manque franchement du contenu pour prolonger le plaisir. Et quitte à s’inspirer très largement d’Overcooked, pourquoi ne pas avoir reconduit le challenge bonus des quatre roues dentées ?C’est franchement très simple à implémenter, et cela aurait au moins ajouté quelques heures de jeu supplémentaires pour les plus motivés. En l’état, une fois le plateau terminé, vous n’aurez qu’une seule réelle chose à faire : fermer le jeu et probablement ne plus jamais y rejouer, du moins avec les mêmes personnes.Terminons quand même sur quelques notes positives. Pour commencer, les musiques sont à saluer car plutôt réussies et entraînantes. Notons également des graphismes agréables, des textes en français et une partie technique globalement maîtrisée, si ce n’est des temps de chargement un poil longuets. En outre, l’ambiance générale du titre, les différents mondes ainsi que les personnages rencontrés sont sympathiques et auraient donc mérité qu’on leur offre une bonne rallonge de contenu !