Pikmin 1+2 sur Nintendo Switch : 2 grands classiques s'offrent la HD pour l'été

L'histoire des jeux

Qui sont les Pikmin ?

Un gameplay unique pour une expérience inédite

Le bestiaire du jeu

Points forts et points faibles du portage HD sur Switch

Préparez-vous à redécouvrir une aventure pas comme les autres avec Pikmin 1+2, une compilation qui rassemble les deux premiers opus de la série culte sur Nintendo Switch. Cette édition offre aux fans et aux nouveaux venus l'occasion de se plonger dans un univers original où stratégie, exploration et action sont au cœur du gameplay.Pour faire patienter les fans jusqu'à la sortie de Pikmin 4, Nintendo a en effet sorti des versions HD, remasters de Pikmin 1 et Pikmin 2, sur Nintendo Switch. Ces deux jeux sont des classiques à part entière et constituent une excellente occasion de revisiter les racines du jeu de l'été sur la console phare de Nintendo.L'occasion était donc trop belle et on ne pouvait que replonger avec délice et passion dans ces deux jeux, en explorant leur gameplay, leur bestiaire, sans omettre d'aborder les forces et faiblesses de chacun en tant que portages HD. Car les jeux sont comme nous, ils vieillissent !A lire aussi : tout ce qu'il faut savoir sur Pikmin 4 Pikmin est donc le tout premier jeu de la franchise, sorti sur Nintendo GameCube en 2001. Il présentait aux joueurs le capitaine Olimar, un petit astronaute employé de la société Hocotate Transport qui s'est écrasé sur une étrange planète et a découvert une race de créatures végétales appelées Pikmin.Ces Pikmin peuvent être commandés par Olimar pour effectuer diverses tâches, comme attaquer des ennemis, transporter des objets et construire des ponts. Le jeu a été une belle surprise aussi bien pour les critiques qu'en termes de chiffres de vente, les joueurs saluant son gameplay innovant et son esthétique charmante.Dès la console allumée, le seul objectif des joueurs est alors de permettre à Olimar de rentrer retrouver les siens en lui permettant de retrouver suffisamment de pièces de son vaisseau. Ce premier épisode propose un gameplay unique mêlant exploration, gestion des ressources et planification stratégique. Oui oui, tout cela dans un seul jeu !Pikmin 2 est sorti sur Nintendo GameCube en 2004, développant les mécaniques de jeu du premier opus en ajoutant de nouveaux types de Pikmin, des grottes souterraines à explorer et un principe de chasse au trésor. Le jeu a également été bien accueilli, les critiques saluant les améliorations apportées à la formule du premier jeu que d'aucuns jugeaient très difficile en raison du nombre limité de 30 jours pour finaliser l'exploration de la planète.Pourtant, inutile de dire que le scénario ne casse pas trois pattes à un canard : dans le premier opus, Olimar s'écrase sur une planète. Dans le second opus, alors qu'il revient à peine de son périlleux voyage, il est envoyé illico sur une planète pour renflouer les caisses de son entreprise en faillite. Et la vie de famille dans tout ça ?Aujourd'hui, plus de 20 ans après sa création, la franchise Pikmin revient sur le devant de la scène avec une compilation réunissant Pikmin 1 et Pikmin 2, uniquement sur Nintendo Switch, offrant aux joueurs une expérience de jeu améliorée et adaptée à la console hybride de Nintendo. Chaque jeu peut être acheté séparément sur l'eShop, ou dans le cadre d'un bundle des deux jeux qui aura d'ailleurs l'honneur d'une sortie physique le 21 septembre prochain.Ne manquez pas : l'histoire de Pikmin à travers ses jeux Les Pikmin sont de petites créatures. Elles sont de différentes couleurs et possèdent chacune des capacités uniques qui sont essentielles pour résoudre les énigmes et progresser dans le jeu. Chaque espèce doit être utilisée avec stratégie pour surmonter les obstacles rencontrés tout au long du jeu, avec un principe maître : l'union fait la force.Pikmin 1 propose trois types de Pikmin : rouge, bleu et jaune. Les Pikmin rouges sont forts et résistants au feu, les Pikmin bleus sont de bons nageurs et les Pikmin jaunes peuvent être lancés plus haut et sont immunisés contre l'électricité. A l'inverse, les Pikmin bleus et jaunes se noient dans l'eau, les Pikmin jaunes et bleus brûlent s'ils sont exposés à une flamme, et les Pikmin bleus et rouges ne supportent pas l'électricité.Pikmin 2 introduit deux nouveaux types de Pikmin pour développer encore les synergies possibles entre les actions des uns et des autres : les Pikmin violets, qui sont forts mais lents, et les Pikmin blancs, qui sont venimeux et peuvent déterrer des objets cachés.Pikmin 1 et Pikmin 2 présentent des mécaniques de jeu similaires. Le joueur contrôle le capitaine Olimar et commande une légion de Pikmin, jusqu'à 100 à l'écran. Ces petits êtres possèdent des capacités spéciales qui permettent au joueur de progresser dans l'aventure et résoudre diverses énigmes, d'accomplir des tâches telles que la collecte de ressources diverses, la construction de structures et la défaite d'ennemis. Certaines tâches sont souvent nécessaires au succès des autres : une créature peut empêcher les Pikmin de passer, tandis que la construction d'un pont peut simplifier le transport d'un item vers le vaisseau.Les deux jeux proposent un cycle d'alternance du jour et de la nuit, le joueur disposant d'un temps limité pour accomplir des tâches avant le coucher du soleil, quand les créatures s'éveillent et dévorent les Pikmin malheureusement restés sur place après le décollage du vaisseau et des oignons des Pikmin. Pikmin 1 a une limite de temps assez cruelle de 30 jours, tandis que Pikmin 2 n'a plus cette limite de temps : les concepteurs ont ici opté pour un système de monnaie qui oblige le joueur à collecter des trésors pour rembourser une dette.Pikmin 1 est assez linéaire : une journée passe, on quitte la planète pour la nuit en voyant ses Pikmin oubliés mourir dans d'affreuses souffrances, puis une nouvelle journée passe... et ainsi de suite. Pikmin 2 apporte un peu de variété avec le principe des grottes dans lesquelles on découvre une autre ambiance, avec d'autres créatures à affronter. Dans ces grottes, le temps ne s'écoule plus, offrant un peu de répit dans une expérience qui jusqu'ici nous semblait bien stressante du fait de cette horloge qui, inexorablement, nous emmenait vers la fin de la journée sans autre issue possible !A l'époque, cela nous avait semble-t-il un peu moins gêné qu'aujourd'hui : la caméra aussi bien dans Pikmin que dans Pikmin 2 a un angle de vue un peu trop bas qui nous empêche d'avoir une bonne vision du champ de bataille. C'est sans doute pour nous empêcher de mieux préparer notre stratégie, mais c'est parfois un peu frustrant de ne pouvoir déplacer la caméra que d'un angle volontairement bridé par les développeurs.Pikmin 1 et Pikmin 2 sont peuplés d'une variété de créatures ennemies que le joueur doit vaincre pour progresser. Ces créatures vont de petits insectes à des boss géants, chacun ayant ses propres capacités et faiblesses. Depuis le premier opus, les joueurs se demandent si Olimar s'est écrasé sur Terre, tant les décors ressemblent à des paysages de la Planète Bleue. Seul le bestiaire tend à nous emmener vers une autre planète, les créatures étant toutes sans doute inspirées de créatures terriennes, mais pour autant toutes absolument imaginaires.Dans Pikmin 1, les ennemis comprennent par exemple des coccinelles géantes, des grenouilles cracheuses et des bestioles cracheuses de feu. Pikmin 2 ajoute de nouveaux ennemis tels que des escargots géants, des anguilles électriques et une énorme créature aquatique connue sous le nom de Spectreau que seuls les Pikmin violets peuvent affronter.Les Pikmin eux-mêmes sont également vulnérables aux attaques ennemies, et le joueur doit veiller à les protéger lorsqu'il accomplit des tâches. On souffre avec nos Pikmin quand ceux-ci se font décimer par un ennemi mal attaqué, et on regrette parfois d'avoir perdu de vue une équipe qui se fait décimer, faute de pouvoir se défendre seule face aux assauts de créatures qui ne demandent qu'à les dévorer.Les remasters HD de Pikmin 1 et Pikmin 2 sur Nintendo Switch sont des adaptations évidemment fidèles des jeux originaux, avec des graphismes améliorés et des commandes actualisées aux Joy-Con ou à la Manette Classique Pro de la console.La compilation Pikmin 1+2 sur Nintendo Switch offre aux joueurs une expérience visuelle améliorée par rapport aux versions originales sur GameCube. Les graphismes ont été retravaillés et optimisés pour profiter pleinement des capacités de la console, offrant ainsi un rendu plus net et détaillé que jamais.Les environnements sont sublimés et les animations des personnages plus fluides, permettant d'apprécier pleinement l'univers enchanteur de la série. D'après des tests réalisés par des chaines Youtube spécialisées comme GameXplain, les jeux tournent en 1080p en mode docké et en 720p en mode portable, avec une prise en charge des écrans larges (sur NGC, on jouait encore sur une TV cathodique carrée en très grande majorité !), et un taux de rafraîchissement stable de 30 images par seconde.Les commandes ont été mises à jour pour correspondre à celles plus modernes de Pikmin 3, avec l'ajout de commandes par mouvement pour ceux qui les préfèrent, évolution venue du portage Wii de la gamme "Nouvelle Façon de Jouer" proposée à la fin des années 2000. Parmi les changements que les joueurs NGC constareront peut-être, on peut citer une interface utilisateur légèrement revue pour tenir compte des écrans larges actuels, ainsi que la possibilité de jouer en mode portable grâce à l'écran tactile de la console.Ces remasters HD sont un ajout bienvenu à la bibliothèque de la Switch plus de 15 ans après leur dernière sortie sur console. Les jeux sont basés sur les versions Nouvelle façon de jouer de la Wii donc, qui ont ajouté des commandes de mouvement et amélioré les textures. On dit bien "amélioré", sans révolution : Cela remet les contrôles au goût du jour, mais bien que les graphismes mis à jour soient une amélioration par rapport aux versions originales, ils montrent bien leur âge, avec certaines textures et résolutions qui semblent faiblardes.A lire aussi : nos impressions toutes chaudes sur Pikmin 4 Le contraste est saisissant avec un Pikmin 3 Deluxe , ou bien sûr avec la démo de Pikmin 4 disponible en amont de la sortie du jeu sur la console. Enfin, l'interface utilisateur a également été mise à l'échelle plutôt que recréée, ce qui se traduit par des boîtes de texte et des éléments de menu étirés.