Test de Fall of Porcupine : le quotidien d’un hôpital

Bienvenue à Porcupine

Spectateur des changements du monde

Si Fall of Porcupine perd en interactivité, il propose un autre type de jeu, d’aventure à vivre. Les choix narratifs que vous aurez à faire sont plus de l’ordre de vos réponses : quoi dire à ce patron qui prend de haut tout ce qui l’entoure ? A ce parent inquiet pour un patient ? Le jeu vous propose quelques phrases, quelques choix à faire au long de votre aventure.





Fall of Porcupine fait réfléchir à notre rapport à la santé, au quotidien, au déménagement dans une nouvelle ville. Avec toute une galerie de personnages, tous aussi animaux qu’humain, le jeu nous met dans de multiples situations, que ce soit avec la collègue un peu récalcitrante mais très bavarde, avec l’employé de la cantine qui se prend pour un grand chef, etc. Vous évoluez dans différentes situations, chez vous, à l’hôpital, dans les rues de Porcupine ou dans ses sous-sols.

Tout commence par un étrange rêve. Vous y apprenez les bases, guidé par la plante qui trône dans votre salon. Le propos est alors posé : Finley, le pigeon que vous incarnez, a du mal avec le changement, un accident lui est arrivé au travail et il angoisse un peu d’y retourner. Et pour cause : Finley travaille à l’hôpital comme médecin. Alors qu’il s’éveille (et que vous avez appris les bases du déplacement) votre téléphone sonne. L’occasion d’y découvrir votre annuaire et des petites explications sur les différents protagonistes, vos SMS et une liste de tâches. Il est temps d’aller travailler.Fall of Porcupine est un peu narratif légèrement contemplatif : vous allez y apprendre à soigner les patients via des mini-jeux assez simples, vous déplacer dans l’hôpital et apprendre à connaître les différents médecins, infirmières, employés, etc. Le propos va au-delà du jeu : en vous interrogeant sur le système de santé et son fonctionnement, sur la lassitude des soignants, le système écrasant de santé basé sur les profits et non sur le soin, etc. Depuis juillet, une mise à jour a rendu le jeu encore plus accessible en proposant une version française (cependant, les captures d'écran ont été prise avant cette mise à jour).Malgré des tentatives d'interactivité, Fall of Porcupine reste un jeu narratif où vous ne pourrez pas forcément faire grand chose à part naviguer d’un point A à un point B et explorer la ville. C’est déjà beaucoup, me direz-vous, mais il reste par moment une impression de vide assez présente. Car malgré quelques choix, tout est scripté. Les événements se déroulent quoi qu’il se passe. Les soins aux patients s’effectuent grâce à des mini-jeux assez simples : appuyer sur le bon bouton au bon moment, suivre une trame comme sur un jeu de rythme, etc. Les mini-jeux sont limités, il n’y a que peu de diversités dans les soins apportés.