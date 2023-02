[Nintendo Direct] Pikmin 4 dévoile sa date de sortie

Pikmin 4 - Nintendo Direct 2.8.23 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques années maintenant, le nouveau bébé de Miyamoto a profité du Nintendo Direct pour hériter d'une nouvelle bande annonce :Dans une ambiance plus terrestre, la nouvelle exploratrice devra se frayer un chemin afin de récolter des ressources avec l'aide des Pikmins. Avec de nouveaux graphisme, Pikmin 4 conserve ses mécaniques de gameplay tout en apportant quelques nouveautés.Justement, au rayon des nouveautés, le trailer nous apprend la présence- d'un nouveau Pikmin : Pikmin Glace. Il pourra geler l'eau et les ennemis- d'Oatchi : rappelant un chien, il permettra de continuer l'exploration en cassant des éléments ou encore de porter l'héroïne et les Pikmins sur son dos.- d'un mode plus difficile lors des nuits- la présence de nouveaux boss égalementPikmin 4 est annoncé pour le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Switch. De nouvelles informations seront dévoilées prochainement.