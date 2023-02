[Nintendo Direct] : la 4 ème vague de circuits arrive sur Mario Kart 8 Deluxe !

C'est lors du Nintendo Direct de ce soir que Nintendo a logiquement annoncé l'arrivée prochaine de la quatrième vague de huit circuits dans Mario Kart 8 Deluxe. Cette fois-ci, on notera surtout l'arrivée d'un tout nouveau circuit inédit : l'île de Yoshi ! Attention, il s'agit bien d'un tout nouveau circuit et pas du bien connu circuit Yoshi.Les premières images donnent envie avec des environnements variés et un tracé qui semble avoir bénéficié de tous les soins de Nintendo ! On pilotera à la fois sur terre, dans les airs et sous l'eau, il y en aura pour tous les goûts. On a donc hâte d'en voir plus, surtout que rien n'a fuité concernant les sept autres circuits au programme.Deuxième nouveauté appréciable annoncée ce soir, l'arrivée d'un personnage qu'on avait un peu perdu de vue récemment... Elle avait pourtant fait sa première apparition dans l'épisode Double Dash sur Game Cube : il s'agit de Birdo ! Une nouvelle venue qui fait plaisir et qui viendra compléter un roster qui devient impressionnant !Pour rappel, le Pass circuits additionnels est composé de six vagues en tout qui arriveront toutes d'ici la fin de cette année. Vous pouvez y avoir accès soit via un DLC payant, soit sans supplément si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.